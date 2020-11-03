Вибори у США. Три заголовки, із якими ви можете прокинутися

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Ну, ось нарешті ми і тут.

Це саме той момент "олімпійського марафону", коли бігуни вже на стадіоні, їм залишилося 400 метрів до фінішу. М'язи болять, тіла втомлені, але вони напружують їх, щоб зробити останній ривок.

Це була незвичайна, місцями нервова, і, звісно, неймовірна виборча кампанія. Врешті, хто знав, що козирем у ній стане пандемія коронавірусу? І мені цілком зрозуміло, чим вона завершиться.

Є три можливі сценарії, і я не здивуюся жодному з них. Втім, є й четвертий, але про нього трохи згодом.

За цей час мені довелося писати про бажання чинного президента купити Гренландію, відмову данців продавати острів колишньому девелоперу і про скасування державного візиту президента у відповідь.

Дізнатися, як він заплатив колишній порнозірці якраз перед минулими виборами. Почути від нього у Гельсінкі, що він більше довіряє присутньому там російському президенту Володимиру Путіну, ніж власній розвідці.

Спостерігати за розслідуванням проти нього, спробою імпічменту і виправданням.

Побачити, як він, хворий на коронавірус, проїздить повз мене біля шпиталю Walter Reed.

Бути названим "ще одним красунчиком" лише за те, що я сказав, що з ВВС.

Все це змусило мене збагнути, що бути може все, що завгодно. І саме так воно часто і стається.

Тож повернемося до можливих варіантів.

1. Байден легко виграє

Перша із можливостей передбачає, що опитування цілком вірні, й у вівторок Джо Байден отримує легку перемогу.

Знаєте, проводити опитування під час цієї виборчої кампанії було так само захопливо, як давати прогноз погоди у Саудівській Аравії: "Сьогодні сонячно і спекотно. І, заглядаючи наперед, можна сказати, що і завтра буде також спекотно і сонячно".

Попри всю сумбурність і галасливість цієї кампанії, національні та опитування у ключових штатах давали дивовижно схожі результати. Нічого не відбувалося. Нічого не рухалося. У Байдена була стабільна велика перевага на національному рівні, і трохи менша у південних штатах - Флориді, Аризоні та Північній Кароліні. Таким же був відрив і у промислових Вісконсині, Мічигані та Пенсильванії.

2. Шокуюча перемога Трампа

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Щоб проголосувати на цих виборах, американці стоять у довгих чергах

А це підводить нас до другого можливого сценарію. Може статися так, що, як і у 2016 році, опитування схибили (хоча, я можу трохи розповісти про те, що це не зовсім так), і Дональд Трамп виграє та йде на другий термін. Ключем до його успіху є те, що відбуватиметься у Пенсильванії та Флориді.

Ніхто не вірить, що Байден випереджає Трампа на три чи чотири відсотки у "Сонячному штаті", як про це свідчать опитування. Відрив у Флориді є значно меншим. І у 2020 у Трампа набагато кращі відносини із латиноамериканцями, ніж були у 2016.

Так само і у Пенсильванії, де білі представники робітничого класу із заходу штату можуть допомогти чинному президенту перетнути заповітну межу.

Під час цих коронавірусних виборів я побував у Флориді, Огайо, Теннессі, Пенсильванії, Північній Кароліні, Джорджії та Вірджинії. І куди б ти не йшов, скрізь є прибічники Трампа, яким не просто подобається 45-й президент, вони обожнюють його.

І команда Трампа розраховує на те, що цього разу буде так само, як і у 2016-му, коли вони заохотили прийти і проголосувати як "позасистемні" виборці, яких не враховували опитування.

І ще пару слів про агітаційну кампанію нинішнього президента.

Демократи вже голос зірвали говорити, як це безвідповідально - збирати такі купи народу без жодної соціальної дистанції в часи пандемії. Я не сперечатимусь із цим. Але, повірте, за масовими заходами Трампа був ретельний розрахунок.

Для того, щоб відвідати ці заходи, треба було зареєструватися онлайн. Потім надзвичайно розумна система обробки даних перевіряла, чи є ви у національному реєстрі виборів. Якщо ні, то вас туди заносили. У такий спосіб тисячі людей були зареєстровані для участі у голосуванні на виборах, де все може вирішити кілька голосів.

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Ще однією причиною того, що перемога Трампа мене не здивує, є те, що Джо Байден як кандидат ніяк не надихає.

Якщо хтось колись і уособлював стару гвардію, то це він. Вік є нещадним для усіх. Але чинний президент виглядає настільки жвавіше і енергійніше за Байдена, - аж не віриться, що між ними лише три роки різниці.

У Байдені немає нічого від "надії" Обами 2008 року. Все, що він може запропонувати, це фірмове "ні" - ні, він не Дональд Трамп.

Але у 2020 "ні" є надзвичайно потужним.

Негативізм та зрадофільство, що наростають, можуть стати вагомим фактором цих виборів. Не те, щоб людям дуже подобався Байден, просто з них досить галасливого президентства, яке так розділило Америку.

3. Шокуюча переконлива перемога Байдена

І це дає нам третій варіант. Так само, як і у випадку з другим, припустимо, що результати опитувань невірні. Але цього разу вони невірні в іншому напрямку. І це означає, що Байден не просто виграє, а виграє дуже переконливо. І тоді ці вибори стають просто вибуховими, як у 1980 - Рональд Рейган проти Джиммі Картера, або Джордж Буш-старший проти Майкла Дукакіса у 1988.

Останні тижні кампанії супроводжувалися рекордними показниками нових випадків коронавірусу та госпіталізацій, а добова кількість померлих наблизилася до тисячі. Фондові ринки впали до рівня березня, - а це показник здоров'я економіки, за яку так дбає чинний президент.

У 2016 Дональд Трамп мав чіткі меседжі для американців - він хотів будувати стіну, тримати мусульман подалі, переглянути торговельні угоди, перезапустити виробництво.

У 2020 він так і не сказав, що робитиме під час другого терміну на президентській посаді.

Тож у випадку вибухової перемоги Байден здобуде не лише штати, про які я згадав раніше, але й Техас (!), Огайо, Айову, Джорджію та, можливо, навіть Південну Кароліну.

Малоймовірно. Але подивіться, куди йшли гроші, гляньте на опитування, на тренди дочасного голосування, на те, де демократи проводили особливо інтенсивну кампанію, зважте на незвичну кількість нових виборців. І ви зрозумієте, що це аж ніяк не неможливо.

...і неймовірний варіант (але ж це 2020)

Я вже згадував, що теоретично серед усіх цих розкладів може трапитися і четвертий варіант. Не просіть мене вдаватися в технічні деталі чи передбачати наслідки, але ... через те, як Небраска розподіляє голоси своєї колегії виборників, цілком імовірно, що у ситуації, коли для перемоги треба набрати 270 голосів, і Трамп, і Байден отримають по 269.

І після того, як на все це витрачені мільярди, все завершиться повною безвихіддю, у глухому куті, пеклі розділеної Америки.

Цього ніколи не траплялося у нові часи, тому я кажу, що це малоймовірно.

Але чи неможливо?

Та ну, це ж 2020.