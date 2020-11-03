"До лікарні - зі своїм кисневим балоном". Як лікують Covid-19 у Чернівцях

Підпис до фото, Ольга Кобевко відкрито заявляє: у лікарні не вистачає кисню

У Чернівцях хворим на коронавірус не вистачає кисню. Пацієнти навіть самі купують кисневі балони. З такою заявою виступила медик Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко.

Її слова викликали обурення - і перевірку.

Що ж насправді з киснем для хворих?

Кисень не для всіх

Ольга Кобевко - на "передовій" коронавірусу із перших днів пандемії.

Вона також вела трансляції у Facebook, розповідала про лікування хворих у Чернівцях, місті, яке стало епіцентром коронавірусу в Україні. Критикувала місцевих чиновників через брак забезпечення лікарні та медиків.

За її словами, пандемію область зустріла з обшарпаним інфекційним відділенням і мінімумом обладнання та медикаментів.

"Коли пандемія прийшла в Україну і Буковину зокрема, ми були зовсім непідготовлені, - вважає Ольга Кобевко - Ми про загрозливу ситуацію говорили ще з лютого, а перший пацієнт потрапив у лікарню 3 березня. Тобто ми мали місяць часу. Ми могли підготуватися".

Під час важкого перебігу Covid-19, коли у пацієнтів падає рівень кисню, їм дають кисневі маски. Важливо не проґавити момент, коли людині потрібна така підтримка.

Кисень можна отримати через маску і назальні канюлі, приміром, від кисневого концентратора або через центральне підведення кисню у лікарні.

За словами Кобевко, у лікарні у Чернівцях є лише чотири точки дотації кисню, правда, нещодавно додали концентраторів.

Наразі на Буковині щодня фіксують понад 400 нових випадків інфікування. А загальна кількість активних хворих перевищує 10 тисяч.

При цьому близько 300 пацієнтів потребують кисневої терапії.

Ольга Кобевко каже: "Кисню, на жаль, вистачає не для всіх".

Автор фото, Фото лікарки Ольги Кобевко Підпис до фото, Фото зламаних кисневих концентраторів, яке зробила лікарка Ольга Кобевко у Чернівцях

24 жовтня, у суботу, до лікарні привезли пацієнтку з низьким рівнем кисню.

На той час у відділенні вже було 79 пацієнтів, і всі точки кисню, за словами, Кобевко, були зайняті.

"Я пояснила, що не маю фізичної можливості допомогти, як подати кисень. Чоловік тієї жінки каже: "У нас є кисневі балони".

Я відповіла: "Будь-якими засобами готова допомогти, якщо є можливість".

Перевірка лікарів

Пацієнтку вдалося врятувати.

А про випадок, коли пацієнти самі мали привозити кисень, одразу заговорили чиновники обласної адміністрації. Там зібрали брифінг для ЗМІ і пообіцяли перевірку.

"Я звернулася до Національної поліції, звернулася в СБУ перевірити той факт, що в нас пацієнти приходять в інфекційні відділення з власними кисневими балонами. Якщо цей факт є, хочу знати, хто змушує таке робити", - заявила Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації.

Після цієї події в області почали закуповувати кисневі концентратори.

При Чернівецькій адміністрації створили робочу комісію, яка має вирішити, у які саме заклади доправлять обладнання.

Що з киснем?

Після заяви лікарки в обласній лікарні встановили 18 кисневих концентраторів.

Загалом у госпітальних базах Буковини є 563 точки доступу до кисню.

"Ситуація в обласній лікарні покращилася. Але не суттєво, - твердить Кобевко. - На стінах є розводка для кисню, однак немає ані зволожувачів, ані перехідників. А щодо заяви чиновників… Я взагалі відкрита що для правоохоронних органів, що для медиків чи пацієнтів. Підтвердженням того, що це була правда, що немає кисню, що в нас жахливі умови у відділенні - підтвердять і пацієнти, і медики".

Лікарні в Україні, крім певних винятків, - в комунальній власності і належать громадам. Забезпечувати медзаклади обладнанням має місцева влада.

Нещодавно з бюджету в регіони передали 572 млн грн для обладнання ліжок у лікарнях киснем. Про це у вівторок, 3 листопада, у Верховній Раді розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"МОЗ від самого початку епідемії поставило завдання лікарням збільшувати кількість ліжок з підведеним киснем. На сьогодні кількість ліжок з киснем становить майже 18 000", - заявив міністр.

До середини листопада кількість ліжок збільшать до 26 000, а до кінця місяця - до 40 000.

Максим Степанов вважає, що в Україні немає проблем з медичним киснем для ліжок, але є труднощі з тарою, саме тому так важко забезпечити лікарні киснем.