Президентські вибори в США: фотографії Дональда Трампа і Джо Байдена від юності до сьогодення

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І президент Дональд Трамп, і його головний конкурент демократ Джо Байден вже немолоді, вони декілька десятків років будували свої кар'єри та особисте життя.

BBC зібрала колекцію фотографій, які ілюструють їхні біографії.

Молодість

Автор фото, Alamy Підпис до фото, 18-річний Дональд Трамп. Фотографія з альбому Нью-Йоркської військової академії 1964 року

Дональд Джон Трамп народився невдовзі після закінчення Другої світової війни у червні 1946 року. Він був четвертою дитиною в родині успішного нью-йоркського магната в галузі житлового будівництва Фреда Трампа і домогосподарки шотландського походження Мері Енн Маклауд-Трамп.

Хоча Дональд Трамп зростав у багатій родині у будинку з 23 кімнатами, планувалося, що він почне працювати в компанії батька, обійнявши незначну посаду. Але через погану поведінку в школі в 13 років Трампа відправили до військового училища, де він навчався і жив кілька років.

У 1968 році Трамп отримав диплом з економіки в Університеті Пенсильванії і незабаром став головним претендентом на успадкування компанії батька. Його старший брат, Фред, якого спочатку готували до цієї ролі, вирішив обрати кар'єру пілота.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, 25-річний Джо Байден, фото 1967 року

Джозеф Робінетт Байден-молодший народився у місті Скрантон, штат Пенсильванія, у 1942 році. Він найстарший з чотирьох дітей своїх батьків - американських католиків ірландського походження. Його батько, Джозеф-старший був бізнесменом, який втратив свої статки. Врешті-решт він зміг встати на ноги, ставши успішним продавцем автомобілів, коли Джо вчився в середній школі.

У школі Байдена дражнили, бо він заїкався. Але майбутній віцепрезидент навчився боротися із заїканням, промовляючи вірші перед дзеркалом.

Першу вищу освіту в галузі історії та політології Байден отримав в Університеті штату Делавер. Потім він вивчав право у Сиракузькому університеті в штаті Нью-Йорк, де познайомився зі своєю першою дружиною, Нелією.

Після навчання Байден почав кар'єру в юридичній фірмі у місті Вілмінгтон, штат Делавер.

1970-і роки

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дональд Трамп у 1976 році

За словами Трампа, він почав кар'єру у девелоперському бізнесі з "маленької" позики у 1 млн доларів, наданої його батьком. Пізніше він перейшов працювати до батьківської компанії, де керував великим портфоліо нью-йоркської нерухомості, а потім й усім бізнесом. У 1971 році він перейменував її в Trump Organization.

За шість років Трамп зробив пропозицію своїй першій дружині, Івані Зельнічковій - моделі, лижній інструкторці та підприємниці, яка емігрувала з Чехословаччини. Троє його дітей від шлюбу з Іваною - Дональд-молодший, Іванка та Ерік - зараз беруть участь в керівництві Trump Organization, хоча виконавчим директором компанії залишається сам Трамп.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Байден, його дружина Нелія і сини святкують 30-річчя новообраного сенатора 20 листопада 1972 року

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Січень 1973 року. Джо Байден складає сенаторську присягу в лікарні, де одужує його син Бо

На виборах 1972 року 30-річного демократа Джо Байдена обрали сенатором від штату Делавер.

Але за кілька тижнів до церемонії складання присяги в автокатастрофі загинули дружина Байдена та їхня однорічна донька Наомі. Сини Гантер і Бо опинилися у лікарні з серйозними травмами.

Байден склав присягу на свій перший сенатський термін у лікарні поряд з синами, яким було два і три роки.

1980-і роки

Автор фото, Joe McNally / Getty Images Підпис до фото, Дональд Трамп летить над Нью-Йорком на особистому гелікоптері, 1987 рік

Наприкінці 1970-х амбіції Трампа почали зростати, і він перемкнув свою увагу з житлових будинків в Брукліні та Квінсі на гламурний Мангеттен. Купивши застарілий готель, він перетворив його в розкішний Grand Hyatt, а в 1983 році відкрилася його найзнаменитіша будівля - 58-поверховий хмарочос Trump Tower на П'ятій авеню.

Потім з'явилися нові будівлі, названі на честь знаменитого боса: Trump Place, Trump World Tower, Trump International Hotel and Tower. В цей час потужний бренд став привертати увагу преси.

Але не все, до чого торкався Трамп, перетворювалося в золото. Наприкінці 1980-х-початку 1990-х років його наздогнали фінансові проблеми, і чотири підприємства оголосили банкрутами.

Автор фото, Arnie Sachs / Getty Images Підпис до фото, Джо Байден оголошує, що виходить з президентських перегонів 1987 року. Праворуч - його дружина Джилл

За перші 14 років роботи у Вашингтоні Байден заново вибудував своє сімейне життя, зруйноване після смерті дружини та доньки. Пообіцявши синам не зникнути з їхнього життя, він щодня їздив на роботу до Вашингтона і повертався додому до Делаверу. У 1977 році він одружився вдруге на шкільній вчительці Джилл Джейкобс, і в них народилася дочка Ешлі.

Байден увійшов до юридичного комітету Сенату і став більш відомим на національному рівні. У 1987 році він вперше висунув свою кандидатуру для участі в президентських виборах, однак відкликав її після звинувачень в плагіаті. В одній зі своїх передвиборчих промов він майже дослівно повторив уривок промови Ніла Кіннока - тогочасного лідера британських лейбористів.

1990-і роки

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Трамп на пресконференції, присвяченій конкурсам краси "Міс США" та "Міс Тінейджер США", січень 1999 року

Трамп у 1996 році став власником трьох конкурсів краси: "Міс Всесвіт", "Міс США" і "Міс Тінейджер США". До того моменту він розлучився з Іваною і одружився за акторкою Марлою Мейплс, в них народилася донька Тіффані.

У 1999 вони розлучилися, і того ж року помер батько Трампа. "Мій батько був для мене натхненням", - сказав він тоді.

Автор фото, Wally McNamee/ Getty Images Підпис до фото, Сенатори Джо Байден та Тед Кеннеді під час слухань у Сенаті щодо кандидата до Верховного суду Кларенса Томаса

11 жовтня 1991 року увага американців була прикута до телеекранів. Аніта Гілл, професорка права з Університету Оклахоми давала свідчення перед Юридичним комітетом сенату. Слухання стосувалися кандидата до Верховного суду США Кларенса Томаса. Гілл стверджувала, що той багато разів сексуально домагався її, коли вони разом працювали в адміністрації Рональда Рейгана.

Джо Байден був головою комітету, і його рішення під час процесу критикують донині. Всі учасники панелі були білими чоловіками середнього віку, а Байден відмовився викликати для свідчень кілька інших жінок, які були готові підтвердити слова Хілл.

Під час телевізійного інтерв'ю у 2019 році Байден сказав, що "шкодує через те, як з нею обійшлися".

2000-і роки

Автор фото, Ron Galella / Getty Images Підпис до фото, Дональд Трамп та Меланія Кнавс, 1998 рік

У 2003 році Трамп став ведучим нового телевізійного реаліті-шоу "Учень" ("The Apprentice"), яке зробило його ще більш відомим. У цій передачі, яка відтоді стала популярною по всьому світу, учасники боролися за менеджерську позицію в бізнес-імперії Трампа.

Трамп був зіркою цього шоу протягом 14 сезонів, за які, як він вказав у фінансовій декларації, йому заплатили 213 млн доларів.

У 2005 році він одружився зі своєю нинішньою дружиною, Меланією Кнавс, моделлю зі Словенії. У них є один спільний син, Баррон Вільям Трамп.

Автор фото, Joe Raedle / Getty Images Підпис до фото, Джо Байден виступає на сцені після того, як Барак Обама оголосив його своїм кандидатом у віцепрезиденти, штат Іллінойс

У 2008 році Байден ще раз балотувався в кандидати від демократів на президентських виборах США. Кандидатом - і президентом - тоді став Барак Обама, а Байден вийшов на новий рівень в політиці як віцепрезидент США.

Обама і Байден в тандемі відпрацювали два президентські терміни. Вони стали настільки близькі, що Байден часто називав Обаму своїм братом.

2010-і роки

Автор фото, Carlos Barria / Reuters Підпис до фото, День інавгурації президента Трампа, 2017 рік. З дружиною Меланією та сином Барроном

Трамп оголосив про свою участь у президентських перегонах у червні 2015 року. Його кампанія була сповненою скандальних викриттів - таких, як поява аудіозапису від 2005 року з вульгарними коментарями щодо жінок, - і звинувачень у некомпетентності, зокрема, від членів його ж партії.

Але Трамп продовжував повторювати перед армією своїх прихильників, що опитування громадської думки, які пророкують перемогу його конкуренту Хілларі Клінтон, не справдяться. Він обіцяв, що на посаді президента вдарить по політичному істеблішменту та "осушить болото" у Вашингтоні.

Трамп порівнював свою кампанію з перемогою прихильників виходу Британії з ЄС, заявляючи, що його обрання стане "десятикратним брекзитом". Попри передбачення соціологів, Трамп переміг на виборах 2016 року. Він став 45-м президентом США, обійнявши посаду 20 січня 2017 року.

Автор фото, Michael Reynolds / Getty Images Підпис до фото, Барак Обама і Джо Байден слухають прем'єра Ірландії Браяна Коена під час щорічного святкування Дня святого Патрика в Білому домі в 2010 році

В останні дні на посаді Барак Обама нагородив Джо Байдена Президентською медаллю Свободи - найвищою нагородою США для цивільних осіб.

"Знати Джо Байдена - це розуміти, що таке любов без облуди, служба без турботи про власні інтереси і життя повним життям", - сказав президент Обама.

Під час успішної роботи віцепрезидентом в тандемі з Обамою в особистому житті Байдена сталася нова трагедія. У 2015 році його старший син Бо помер від раку у віці 46 років. Його вважали новою зіркою в політиці, незадовго до смерті він оголосив про намір балотуватися на посаду губернатора штату Делавер.

2020 рік

Автор фото, Win McNamee / Getty Images Підпис до фото, Президент Трамп знімає маску на балконі Білого дому після трьох днів у лікарні, де його лікували від коронавірусу

Чинна кампанія Трампа, який бажає переобратися на другий термін, проходила на тлі пандемії коронавірусу. Понад 230 тис. американців померли від Covid-19, і сам президент перехворів за кілька тижнів до виборів.

Перша леді Меланія та син президентського подружжя, Баррон, теж заразилися коронавірусом, як і низка співробітників Білого дому.

Напередодні виборів Трамп закликав місцеву владу уникати запровадження карантину. Він продовжував виступати перед численними прихильниками в штатах, які не визначилися.

Автор фото, Roberto Schmidt / Getty Images Підпис до фото, Джо Байден розмовляє з пресою 10 листопада

Байден і Трамп мають кардинально протилежні погляди на боротьбу з пандемією. Байден заявляв, що бездіяльність Трампа під час кризи, яка посилюється, є образою для всіх постраждалих від коронавірусу.

"Навіть якщо я виграю, нас чекає довга і важка робота, щоб покінчити з цією пандемією, - сказав Байден. - Я обіцяю, що ми з першого дня почнемо працювати у правильному напрямку".