Рада відклала е-декларування. Чому і коли поверне

Автор фото, УНІАН

Парламент вирішив перенести на два тижні розгляд проєкту про повернення у законодавство скасованих Конституційним судом антикорупційних норм.

Цей проєкт можуть ухвалити тільки наступного пленарного тижня, який розпочнеться 17 листопада.

Раніше президент закликав до радикального варіанту - звільнити усіх суддів КС та скасувати їхнє рішення. Проте цей законопроєкт суперечить Конституції, його Рада відмовилась розглядати.

Після консультацій із західними партнерами Верховна Рада вирішила піти м'якшим сценарієм - тимчасово повернути до антикорупційного законодавства скасовані норми.

Рада мала схвалити відповідний проєкт спікера Дмитра Разумкова 5 листопада.

Проте депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський 4 листопада зареєстрував альтернативний і схожий проєкт, через що розгляд цих питань перенесли.

27 жовтня КС скасував низку норм антикорупційного законодавства, що призвело до частково паралічу системи декларування чиновників.

Це порушує взяті Україною зобов'язання щодо боротьби з корупцією, які є умовою безвізу з ЄС та співпраці з МВФ.

Президент скликав спеціальне засідання Радбезу, яке назвало рішення КС нікчемним, після чого Зеленський запропонував розпустити суд.

Натомість уряд своїм рішенням тимчасово відновив роботу системи електронного декларування.

Тимчасове рішення

Проєкт про відновлення електронного декларування подала велика група депутатів на чолі зі спікером Дмитром Разумковим. Він досить скептично ставиться до пропозиції Зеленського розпустити КС.

Документ містить преамбулу, в якій йдеться про відданість боротьбі з корупцією та незворотність європейської інтеграції. А також статтю, в якій перераховані усі положення антикорупційного законодавства, які скасував КС. Їхня чинність відновлюється.

Автор фото, УНІАН

Проте це тимчасовий захід. У прикінцевих положеннях вказано, що за два місяці потрібно розробити такий проєкт змін до законодавства, щоб врахувати зауваження Конституційного суду.

Планується, що парламент згодом ухвалить нові поправки, щоб у КС більше не було підстав сумніватись у конституційності антикорупційного законодавства.

Проєкт Разумкова схвалив профільний комітет, але через дії пана Дубінського парламент цього тижня його вже не розгляне. Дубінський запропонував схожий проєкт, проте там електронне декларування мало не стосуватись суддів.

Проєкт спікера критикував і Офіс президента.

Представники фракцій ЄС та "Батьківщини" пропонували голосувати його вже у четвер, проте спікер назвав це порушенням регламенту.

Натомість співрозмовники ВВС News Україна в Раді припускають, що спікер відклав голосування не тільки через проєкт Дубінського, а й спротив Банкової.

Через позицію Зеленського велика частина фракції "Слуга народу", яка до нього дослухається, зараз за проєкт Разумкова б не проголосувала.

Що робити з КС

Ще один проєкт змін зареєструвала група депутатів на чолі з керівником партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком.

Він покликаний тимчасово заблокувати роботу КС, щоб той не встиг скасувати низку ухвалених останніми роками реформ, зокрема, земельну.

Для цього пан Корнієнко запропонував збільшити кворум для ухвалення рішень КС у 17 суддів.

Наразі у Конституційному суді є 15 чинних суддів з 18, передбачених законом.

Автор фото, УНІАН

Тому роботу КС практично заблокують. А у майбутньому, коли парламент заповнить свою квоту у суді, рішення суду потребуватимуть майже одностайної згоди на нього суддів.

Що, на думку авторів, унеможливить ухвалення суперечливих рішень.

Проте КС поки що відклав ухвалення суперечливих рішень, якими лякав Зеленський, коли агітував розігнати суд.

Проти проєкту Зеленського

Верховна Рада відмовилась розглядати законопроєкт Володимира Зеленського навіть на профільному комітету.

Хоча президент вимагав цього від своїх депутатів й робив кілька гучних публічних закликів.

Для схвалення президентського проєкту не знайшлось голосів від його ж монобільшості.

Співрозмовники ВВС News Україна вказують, що представники країн G7 могли не підтримати варіант розпуску КС, а просили знайти конституційний спосіб виходу з кризи. Про це вони розмовляли з експрезидентом Петром Порошенком та спікером Ради Дмитром Разумковим.

Про неприпустимість розпуску КС в спеціальній заяві повідомили керівники Венеціанської комісії та антикорупційного органу Ради Європи - GRECO.

Очікувалось, що без швидкого відновлення електронного декларування Україна матиме проблеми з безвізовим режимом з ЄС та західними донорами.

Але, як вказав 5 листопада голова МЗС Дмитро Кулеба, через тимчасове відновлення роботи електронного декларування рішенням уряду напругу у стосунках із Заходом поки що вдалось прибрати.