Вибори у США: хто кращий для України - Трамп чи Байден

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Американці зробили свій вибір на президентських виборах. І хоч результат поки що невідомий, а інтрига може затягтися на кілька днів, від імені майбутнього президента США залежатиме доля усього світу, зокрема й України.

Ми поспілкувалися з українськими та американськими експертами про стосунки України та США у випадку перемоги Трампа чи Байдена, і насамперед про те, хто ж із них вигідніший для України на чолі найпотужнішої країни у світі.

Хто вигідніший для України?

Українські експерти, з якими ми поговорили, все ж схиляються до думки, що це - Байден.

Вони спираються на той аргумент, що Джо Байден дуже добре знається на Україні, оскільки за адміністрації Обами багато років займався українським питанням, і вважається "другом України".

Політику ж Дональда Трампа щодо України вони називають непередбачуваною.

"Більше переваг, на мою думку, Україна може отримати за Байдена. Навіть звинувачення у тому, що він або його син (Гантер Байден - Ред.) отримали вигоду від співпраці з Україною, він може обернути проти тих, хто створював цей інформаційний фон", - вважає Сергій Галака, професор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка.

Крім того, останні роки, на його думку, демократи більш системно працюють з Україною, ніж республіканці - через низку неурядових організацій та фондів.

"А для Трампа Україна - це просто подразнювач і проблема. Згадаймо, як він казав, що Україна - це проблема Європи. Він непередбачуваний. Якщо в нього з'являться якісь варіанти з Росією домовитися, він може їх використати", - додає експерт.

Схожої думки дотримується і Володимир Дубовик, доцент Одеського національного університету ім. Мечникова.

В оточенні Байдена, каже він, є багато людей, які дуже добре розуміються на українському напрямку.

"Від Байдена можна очікувати продовження традиційної американської політики, яка почалася за попередньої адміністрації (Обами. - Ред.), де він був віцепрезидентом. Її ж продовжила і чинна адміністрація Трампа, але радше - наперекір Трампу. Переважно через те, що за це відповідав Конгрес", - наголошує він.

Дональда Трампа експерт теж називає "імпульсивним і непередбачуваним".

"З одного боку, він надав нам летальну зброю, але він же сам і заблокував цю допомогу, бо тиснув на Україну у своїх політичних інтересах. Він впевнений в тому, що Україна - корумпована країна, що Україна проти нього", - каже Володимир Дубовик.

Схожі думки висловила і Мелінда Герінг, експертка аналітичного центру "Атлантична Рада":

"Очевидно, що для України Байден - значно кращий вибір. Байден знає Україну, знає українську еліту, він любить Україну і хоче, щоб вона була успішною. Для Трампа це (допомога Україні - Ред.) просто необхідність, він не орієнтований на майбутнє України".

Натомість інші два американські експерти, з якими ми поговорили, дотримуються думки, що ім'я майбутнього президента суттєво не вплине на політику США відносно України.

"Незалежно від результатів виборів, Україна може бути впевнена, що у неї багато друзів у Вашингтоні. Не зміняться люди, які публічно та за лаштунками ведуть політику з Україною та щодо України", - вважає американська журналістка і письменниця Енн Еплбаум.

"Незалежно від того, хто переможе, Сполучені Штати, по-перше, і надалі підтримуватимуть Україну, а по-друге, вводитимуть ще більше санкцій і чинитимуть ще більше тиску на Москву, щоб зупинити військову агресію РФ", - каже американський політичний експерт Джейсон Джей Смарт.

Він також наголошує: у разі перемоги Трампа, в його особистих інтересах - показати, що у питанні стосунків з Україною, Росія не може на нього вплинути.

Чи постачатимуть США і далі зброю Україні

Автор фото, AFP Підпис до фото, Протитанкові ракетні комплекси "Джавеліни" надішли до України саме за президента Трампа

Наступна американська адміністрація, незалежно від того, хто її очолить, Трамп чи Байден, продовжить поставки зброї Україні, хоча ця допомога і є символічною, вважає Сергій Галака.

"Джавеліни" - це не останнє слово техніки, а розробка 1980-х років. Катери ще вони можуть передати, але ж ви розумієте, що цей "москітний флот" - це захист узбережжя", - каже він.

"Потрібні якісні зрушення - постачання засобів ППО або передача східноєвропейськими членами НАТО на прохання США зброї радянських часів Україні - такої, яку ще можна використати і модернізувати. Якщо ж мова піде про поставки зброї на комерційній основі, Україна цього не потягне", - додає експерт.

Мелінда Герінг також вважає, що навіть у разі обрання Трампа допомогу Україні продовжать, бо це залежить від Конгресу.

"Якщо оберуть Байдена, допомога Україні буде продовжена. Питання фінансування визначає Конгрес, а Конгрес підтримує Україну. Тому навіть якщо Трампа оберуть, лякатися не варто", - зазначає експертка.

Схожої думки дотримується і Джейсок Джей Смарт: "США підтримують Україну в її боротьбі за територіальну цілісність проти російської агресії, і зміна цієї політики була б непопулярним рішенням як демократів, так і для республіканців".

Натомість Володимир Дубовик більш радикальний у цьому питанні. На його думку, у разі перемоги Трампа, він може знову поставити під питання доречність допомоги Україні.

"Він може сказати: "Чому ми даємо так багато грошей. В чому тут американські інтереси?" Щодо Байдена, то абсолютно точно, цього не буде. Він вісім років відповідав за Україну на посаді віцепрезидента", - вважає Дубовик.

Якою буде політика США щодо Росії

Автор фото, Metsel Mikhail/TASS

Навряд чи вона зміниться радикально з перемогою будь-якого кандидата.

"Байден буде рішуче тиснути на Росію з низки питань, а Трамп це робитиме переважно під тиском Конгресу", - зауважує Сергій Галака.

Водночас, каже він, Байден готовий продовжити угоду СНВ-3 з Росією про скорочення ядерних озброєнь.

"Вона лишається другою ядерною державою світу, і в США не хочуть, щоб в Росії був хаос або вона провалювалася в сферу впливу Китаю. Тому тут не все так просто", - вважає він.

На думку Володимира Дубовика, американці прагнуть не допустити посилення Росії в пострадянському просторі, тому будуть і далі гарантом ліберального світового устрою, який склався у світі після Другої світової війни.

"Україна лишилася єдиною серйозною перешкодою в питанні панування Росії на пострадянському просторі. Америка цього б не хотіла", - каже він.

"У Вашингтоні нескладно переконати людей чинити опір російській війні. Вони хочуть цього, вони шукають можливостей чинити опір російській агресії", - підсумовує Джейсон Джей Смарт.