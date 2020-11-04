Вибори у США: хто кращий для України - Трамп чи Байден
Американці зробили свій вибір на президентських виборах. І хоч результат поки що невідомий, а інтрига може затягтися на кілька днів, від імені майбутнього президента США залежатиме доля усього світу, зокрема й України.
Ми поспілкувалися з українськими та американськими експертами про стосунки України та США у випадку перемоги Трампа чи Байдена, і насамперед про те, хто ж із них вигідніший для України на чолі найпотужнішої країни у світі.
Хто вигідніший для України?
Українські експерти, з якими ми поговорили, все ж схиляються до думки, що це - Байден.
Вони спираються на той аргумент, що Джо Байден дуже добре знається на Україні, оскільки за адміністрації Обами багато років займався українським питанням, і вважається "другом України".
Політику ж Дональда Трампа щодо України вони називають непередбачуваною.
"Більше переваг, на мою думку, Україна може отримати за Байдена. Навіть звинувачення у тому, що він або його син (Гантер Байден - Ред.) отримали вигоду від співпраці з Україною, він може обернути проти тих, хто створював цей інформаційний фон", - вважає Сергій Галака, професор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка.
Крім того, останні роки, на його думку, демократи більш системно працюють з Україною, ніж республіканці - через низку неурядових організацій та фондів.
"А для Трампа Україна - це просто подразнювач і проблема. Згадаймо, як він казав, що Україна - це проблема Європи. Він непередбачуваний. Якщо в нього з'являться якісь варіанти з Росією домовитися, він може їх використати", - додає експерт.
Схожої думки дотримується і Володимир Дубовик, доцент Одеського національного університету ім. Мечникова.
В оточенні Байдена, каже він, є багато людей, які дуже добре розуміються на українському напрямку.
"Від Байдена можна очікувати продовження традиційної американської політики, яка почалася за попередньої адміністрації (Обами. - Ред.), де він був віцепрезидентом. Її ж продовжила і чинна адміністрація Трампа, але радше - наперекір Трампу. Переважно через те, що за це відповідав Конгрес", - наголошує він.
Дональда Трампа експерт теж називає "імпульсивним і непередбачуваним".
"З одного боку, він надав нам летальну зброю, але він же сам і заблокував цю допомогу, бо тиснув на Україну у своїх політичних інтересах. Він впевнений в тому, що Україна - корумпована країна, що Україна проти нього", - каже Володимир Дубовик.
Схожі думки висловила і Мелінда Герінг, експертка аналітичного центру "Атлантична Рада":
"Очевидно, що для України Байден - значно кращий вибір. Байден знає Україну, знає українську еліту, він любить Україну і хоче, щоб вона була успішною. Для Трампа це (допомога Україні - Ред.) просто необхідність, він не орієнтований на майбутнє України".
Натомість інші два американські експерти, з якими ми поговорили, дотримуються думки, що ім'я майбутнього президента суттєво не вплине на політику США відносно України.
"Незалежно від результатів виборів, Україна може бути впевнена, що у неї багато друзів у Вашингтоні. Не зміняться люди, які публічно та за лаштунками ведуть політику з Україною та щодо України", - вважає американська журналістка і письменниця Енн Еплбаум.
"Незалежно від того, хто переможе, Сполучені Штати, по-перше, і надалі підтримуватимуть Україну, а по-друге, вводитимуть ще більше санкцій і чинитимуть ще більше тиску на Москву, щоб зупинити військову агресію РФ", - каже американський політичний експерт Джейсон Джей Смарт.
Він також наголошує: у разі перемоги Трампа, в його особистих інтересах - показати, що у питанні стосунків з Україною, Росія не може на нього вплинути.
Чи постачатимуть США і далі зброю Україні
Наступна американська адміністрація, незалежно від того, хто її очолить, Трамп чи Байден, продовжить поставки зброї Україні, хоча ця допомога і є символічною, вважає Сергій Галака.
"Джавеліни" - це не останнє слово техніки, а розробка 1980-х років. Катери ще вони можуть передати, але ж ви розумієте, що цей "москітний флот" - це захист узбережжя", - каже він.
"Потрібні якісні зрушення - постачання засобів ППО або передача східноєвропейськими членами НАТО на прохання США зброї радянських часів Україні - такої, яку ще можна використати і модернізувати. Якщо ж мова піде про поставки зброї на комерційній основі, Україна цього не потягне", - додає експерт.
Мелінда Герінг також вважає, що навіть у разі обрання Трампа допомогу Україні продовжать, бо це залежить від Конгресу.
"Якщо оберуть Байдена, допомога Україні буде продовжена. Питання фінансування визначає Конгрес, а Конгрес підтримує Україну. Тому навіть якщо Трампа оберуть, лякатися не варто", - зазначає експертка.
Схожої думки дотримується і Джейсок Джей Смарт: "США підтримують Україну в її боротьбі за територіальну цілісність проти російської агресії, і зміна цієї політики була б непопулярним рішенням як демократів, так і для республіканців".
Натомість Володимир Дубовик більш радикальний у цьому питанні. На його думку, у разі перемоги Трампа, він може знову поставити під питання доречність допомоги Україні.
"Він може сказати: "Чому ми даємо так багато грошей. В чому тут американські інтереси?" Щодо Байдена, то абсолютно точно, цього не буде. Він вісім років відповідав за Україну на посаді віцепрезидента", - вважає Дубовик.
Якою буде політика США щодо Росії
Навряд чи вона зміниться радикально з перемогою будь-якого кандидата.
"Байден буде рішуче тиснути на Росію з низки питань, а Трамп це робитиме переважно під тиском Конгресу", - зауважує Сергій Галака.
Водночас, каже він, Байден готовий продовжити угоду СНВ-3 з Росією про скорочення ядерних озброєнь.
"Вона лишається другою ядерною державою світу, і в США не хочуть, щоб в Росії був хаос або вона провалювалася в сферу впливу Китаю. Тому тут не все так просто", - вважає він.
На думку Володимира Дубовика, американці прагнуть не допустити посилення Росії в пострадянському просторі, тому будуть і далі гарантом ліберального світового устрою, який склався у світі після Другої світової війни.
"Україна лишилася єдиною серйозною перешкодою в питанні панування Росії на пострадянському просторі. Америка цього б не хотіла", - каже він.
"У Вашингтоні нескладно переконати людей чинити опір російській війні. Вони хочуть цього, вони шукають можливостей чинити опір російській агресії", - підсумовує Джейсон Джей Смарт.