"Найгірший сценарій" виборів у США? Трамп готується до суду

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Підрахунок результатів президентських виборів у США і визначення переможця може затягнутися на невизначений час. Дональд Трамп заявив, що готує звернення до Верховного суду.

Для перемоги на виборах один із кандидатів має отримати принаймні 270 із голосів вибірників, які формально й обирають президента США. Поки що цієї позначки не перетнув ані чинний президент Дональд Трамп, ані його опонент із Демократичної партії Джо Байден.

У Байдена, за попередніми даними, наразі є 224 голоси, тоді як у Трампа - 213.

Попри те, що ситуація із підсумками голосування у більшості штатів станом на ранок 4 листопада є більш-менш зрозумілою, кілька ключових штатів, розподіл сил у яких і може визначити переможця, досі рахують бюлетені - зокрема ті, що були відправлені поштою.

Такий спосіб голосування цьогоріч активно використовується через пандемію коронавірусу - поштою свої голоси віддали близько 100 мільйонів американців.

Дональд Трамп упродовж всієї передвиборчої кампанії критикував поштове голосування, заявляючи що це нібито відкриє вікно для фальсифікацій.

Трамп готується до суду?

Хоча ситуація із підсумками виборів залишається невизначеною, Дональд Трамп вже анонсує святкування своєї перемоги.

Але водночас із цим у середу він також звинуватив демократів у спробі "вкрасти в нас вибори".

Він навіть закликав припинити подальший підрахунок голосів виборців і розповів, що має намір звернутися до Верховного суду.

"Американців хочуть обманути. Це ганьба, - заявив Трамп, звертаючись до своїх прихильників. - Готується масштабна афера, і ми хочемо застосувати закон, ми звернемося до Верховного суду".

"Ми хочемо, щоб голосування припинилося", - сказав чинний президент.

Підрахунок голосів у кількох ключових штатах затягується через величезну кількість людей, які голосували поштою - а саме в цих бюлетенях частіше зустрічається прізвище Байдена, а не Трампа.

"Сценарій, якого всі боялися"

Оглядач BBC у Північній Америці Ентоні Цурхер вбачає у цих заявах чинного президента тривожний сигнал, який може означати розгортання одного із найгірших сценаріїв розвитку ситуації.

Етоні Зуркер, BBC News

"Дональд Трамп упродовж кількох тижнів давав зрозуміти, що якщо результати виборів будуть близькі до нічиєї, то він може звинуватити демократів у шахрайстві з голосуванням і спробі вкрасти у нього перемогу.

Зранку в середу він зробив саме це.

Це саме той сценарій, якого всі боялися. Президент США поставив під загрозу підрахунок голосів - процес, який розтягувався на кілька днів після виборів навіть у роки, коли дострокове голосування або голосування поштою було менш популярне.

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Після заяви Трампа віцепрезидент Майк Пенс спробував дещо пояснити його слова, відмовившись заявляти про перемогу на виборах до завершення підрахунку голосів.

Це набагато більшою мірою відповідає очікуваній моделі поведінки американського лідера в момент політичної невизначеності.

Проте шкоди вже завдано. Безвідносно до того, виграє Трамп зрештою чи програє, він вже кинув тінь на ці вибори. А це, своєю чергою, ставить під сумнів весь механізм американської демократії".

Реакція демократів

На погрози Трампа зупинити підрахунок голосів та звернутися до Верховного суду вже відреагували його опоненти з Демократичної партії.

Чинного президента вони звинуватили в авторитаризмі та назвали його загрозою американській демократії.

"Заява президента про спробу зупинити підрахунок голосів - безпрецедентна і хибна. Наші юристи готові цьому протистояти - і ми переможемо", - йдеться в заяві штабу Джо Байдена.