Найбільший у світі айсберг загрожує пінгвінам та тюленям

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На Південній Джорджії мешкає багато тварин

Найбільший у світі айсберг, відомий як A68a, насувається на Британську заморську територію Південна Джорджія.

Антарктичний крижаний гігант майже такого ж розміру як і цей південноатлантичний острів. Є велика ймовірність, що айсберг може сісти на мілину безпосередньо біля нього.

Якщо так станеться, це становитиме серйозну загрозу для великих місцевих популяцій пінгвінів та тюленів.

Айсберг може заблокувати звичні шляхи пошуку їжі цих тварин, що заважатиме їм вигодовувати молодняк.

Не кажучи вже про те, що всі істоти, що живуть на морському дні у тому місці, де айсберг сяде на мілину, загинуть. Для відновлення знадобиться дуже багато часу.

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"Екосистеми можуть відновитися і, звичайно, відновляться, але існує небезпека, що, якщо цей айсберг застрягне, він може там лишитися протягом 10 років", - каже професор Джерент Тарлінг з Британської антарктичної служби (BAS).

"І це матиме великий вплив не лише на екосистему Південної Джорджії, але й на її економіку", - розповів він BBC News.

Ця Британська заморська територія - своєрідний цвинтар найбільших айсбергів Антарктики.

Крижаних гігантів приносять від Білого континенту сильні течії, і вони сідають на мілину континентального шельфу біля цього віддаленого острова.

A68a - який має вигляд руки, що вказує пальцем - рухається цим шляхом відтоді, як у середині 2017 року відколовся від Антарктиди. Зараз від Південної Джорджії його відділяє лише декілька сотень кілометрів.

Айсберг має площу близько 4200 кв. км та важить сотні мільярдів тонн. Але його відносно невелика товщина (глибина занурення близько 200 м) означає, що він може додрейфувати аж до узбережжя Південної Джорджії.

"Близькість айсберга має величезний вплив на те, де наземні хижаки можуть знаходити їжу", - пояснює професор Тарлінг.

"Коли йдеться про пінгвінів і тюленів у вирішальний для них період - під час вирощування малюків - фактична відстань, яку вони мають подолати, щоб знайти їжу (рибу та криль), справді має значення. Якщо ця відстань буде занадто великою, вони не встигатимуть вчасно повертатися до своїх дітей, щоб не дати їм померти з голоду", - додає він.

Коли на мілину біля Південної Джорджії у 2004 році сів величезний A38, на місцевих пляжах знайшли незліченну кількість мертвих пінгвіненят та тюленят.

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Дослідник BAS намагається організувати ресурси для вивчення A68a біля Південної Джорджії, якщо, за найгіршим сценарієм, він сяде на мілину в одному з ключових ареалів проживання диких тварин та місцевої рибної промисловості.

Потенційний вплив є багатогранним - і не завжди негативним, наголошує він.

Наприклад, айсберги приносять із собою величезну кількість пилу, який живить океанічний планктон і таким чином приносить користь усьому харчовому ланцюгу.

Попри те, що супутникові знімки свідчать, що A68a рухається безпосередньо до Південної Джорджії, шанс уникнути зіткнення все ж є, говорять спеціалісти BAS.

За словами доктора Ендрю Флемінга, вражає той факт, що такий величезний айсберг досі не розколовся - особливо враховуючи величезні тріщини, які можна побачити на радіолокаційних знімках.

"Якщо він обійде навколо Південної Джорджії і рухатиметься на північ, він має почати розпадатися. Він дуже швидко потрапить у тепліші води, і хвилі почнуть його знищувати", - каже він.