Щит над Чорним морем. Як Україна й Туреччина створюють ударний безпілотник Akinci

Автор фото, baykardefence.com Підпис до фото, Bayraktar Akinci

Українські та турецькі компанії створюють висотний ударний дрон, який зможе виконувати як тактичні, так і стратегічні задачі. Утім, українсько-турецька співпраця в "оборонці" цим не обмежується - є перспективи розробки крилатих ракет, бойових протитанкових модулей для броньовиків та у кораблебудуванні.

Що це за проєкти ти чим вони унікальні для України й Туреччини?

"Прапороносний рейдер"

Важкий 5,5-тонний турецький ударний безпілотний апарат на фото називається Bayraktar Akinci - "Прапороносний рейдер".

У серпні він під час випробувального польоту піднявся на висоту 9 км, де пролітав майже чотири години.

Коли в 2021 році почнуть масове виробництво безпілотника, розробники планують, що ударний дрон зможе досягати "стелі" у 12 км. На таку висоту просто не дістає більшість зенітних комплексів протиповітряної оборони.

Машина здатна нести крилаті ракети SOM - 500-кілограмові "сигари" системи "повітря-поверхня". Які, наприклад, з лівого берега над Києвом можуть тримати в бойовому радіусі цілі в районі Бердичева.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Akinci зі своїм арсеналом. На передньому плані - важкі крилаті ракети SOM далекого радіусу дії

Зможе Akinci вести і повітряний бій, виконуючи функції безпілотного перехоплювача.

Створювати і використовувати такі "залізні птахи" здатні лише чотири країни на планеті, включно з Туреччиною. А в перспективі не виключено, що й з Україною.

Висотний ударно-розвідувальний безпілотник Akinci - це фактично літак оперативного і стратегічного рівня.

Автор фото, baykardefence.com

Його можливі задачі: завоювання повітряної переваги, прорив систем протиповітряної оборони, стратегічні бомбардування заводів або злітно-посадкових смуг.

Це перспективна "довга рука" Анкари.

Українське "серце"

Автор фото, КБ "Прогрес"

А "серцем" Bayraktar Akinci є два турбогвинтових двигуни потужністю 450 коней.

Їх збирають в Україні, у Запоріжжі - на конструкторському бюро "Прогрес" ім. Івченка та заводі "Мотор Січ".

"Двіжок" АІ-450Т з 2018 року постачається Анкарі по договору про військово-технічне співробітництво.

Кожен комплект з двох двигунів коштує 640 тис. доларів, а загалом їх виготовили на шість турецьких "птахів", хоча це далеко не останній контракт.

Щит Чорного моря

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Придбаний Україною "Байрактар ТБ2". Саме такі зараз забезпечили ударну перевагу азербайджанській армії в Карабаху

Компанія Baykar Makina (виробник Akinci) та "Укрспецекспорт" ще у серпні 2019 року створили спільне підприємство "Щит Чорного моря", щоб "об'єднати технології з доданою вартістю".

Київ отримує інвестиції, а Анкара - доступ до конструкторського бюро з пів столітньою історією.

А також - підстраховує від проблем, коли, наприклад, Австрія може під час чергового спалаху війни на півночі Сирії перекрити туркам поставки двигунів до "Байрактарів". Як це нещодавно зробили канадці з оптикою для дронів через Карабах або німці з танками після операції в сирійському Афріні.

Локалізація (тобто, місцеве виробництво ключових комплектуючих) і відвантаження продукції ВПК критично важливі і Києву, і Анкарі.

Той же Bayraktar TB2 турецьким є досить умовно. Австрійські двигуни, канадська оптика, боєголовки з Німеччини.

Україна в 2014 році також зіткнулася з тим, що їй не хотіли продавати навіть двигуни з Німеччини через конфлікт на Донбасі. А планувати розгорнути чотири полки ударно-розвідувальних дронів до 2035 року й при цьому залежати від того, що вирішать у кабінетах інших країн - для України неприпустима розкіш.

Нещодавня телефонна розмова Зеленського, Ердогана і Трюдо цілком могла стосуватися канадських обмежень на реекспорт деталей для турецьких безпілотників.

Ракети Gezgin

Крім того, Туреччина розробляє крилаті ракети морського базування Gezgin ("Мандрівник").

Маючи найбільший флот у Чорному морі та один з найбільших - в Середземному, і проводячи активні операції в Лівії, туркам просто необхідна своя ракета. Яка зможе діставати цілі далеко на суші. Такий собі турецький "Томагавк".

Анкара хоче встигнути розробити її паралельно своїй програмі розвитку субмарин. Зараз турецький підводний флот з 12 підводними човнами є другим за чисельністю в НАТО і буде оновлюватися.

Автор фото, ВМС Туреччини Підпис до фото, Туреччина зараз модернізує свій підводний флот

Можливість спливти, зробити залп крилатими ракетами на 500 км й піти під воду - це стратегічне стримування, необхідне для лідерських амбіцій Туреччини в регіоні.

Так ось - серцем ракети Gezgin буде реактивний український двигун АІ-35.

Загальний план імпорту двигунів з України до Туреччини - це близько 620 млн доларів.

Перше замовлення - 12 двигунів АІ-35.

"Скіфи" для бойових модулей турків, "Байрактари" - для ЗСУ

Автор фото, КБ "Луч" / Укроборонпром Підпис до фото, Український ПТРК "Скіф"

Сторони також обмінюються виробництвами.

Турки налагоджують лінію для місцевого виробництва протитанкового ракетного комплексу "Скіф". Освоює його також Baykar Makina - компанія отримала майже 200 млн доларів державних інвестицій та будує завод в Стамбулі.

Цілком ймовірно, що крім "Байрактарів ​​ТБ2" і "Рейдерів-AKINCI" там організують ще й великовузлове складання протитанкових комплексів та ракет.

Їх використовують у спільному дітищі іншого турецького оборонного гіганта Aselsan та українського КБ "Луч" - Serdar ATMLS.

Це бойовий модуль з великокаліберним кулеметом, двома або чотирма протитанковими ракетами і тепловізором. Більше сотні таких вже продали Катару.

Автор фото, Aselsan Підпис до фото, Бойовий модуль Serdar ATMLS зі "Скіфами" на турецькому бронеавтомобілі Ejder Yalçın

Такі турецькі модулі, протитанкові комплекси і ракети разом з бронеавтомобілями Ejder Yalçın III входять до стратегії розвитку Управління оборонної промисловості Туреччини.

Її мета - довести обсяг експорту турецького ВПК з нинішніх 2 до 10 млрд доларів, відмовитися від імпорту та задовольняти три чверті запитів власної армії і сил союзників потужностями своєї національної промисловості.

Україна ж восени 2020 року залишається у пошуках майданчика для великовузлової збірки "Байрактарів ​​ТБ2", на який турки виділять інвестиції і поставлять машкомплекти.

Так Київ не лише збере 48 безпілотників для задач своїх збройних сил, а й зможе відчутно заощадити на них.

Автор фото, baykardefence.com Підпис до фото, Bayraktar TB2

Також можна говорити про отримання Україною права продажу і реекспорту безпілотників.

Саме так свого часу ізраїльський протитанковий ракетний комплекс "Спайк" став частково і німецьким "Євройспайком", а самі ракети й пускові установки почали виробляти на польському заводі Mesko.

Зараз в Україні тривають випробування третьої станції управління "Байрактарів" для ЗСУ зі збільшеним бойовим радіусом у 300 км.

Це дасть можливість злітати з Борисполя й передавати управління безпілотників по ланцюжку, для виконання завдань, наприклад, у Приазов'ї.

Кораблебудування

Автор фото, ВМС України Підпис до фото, Командувач українських ВМС Олексій Неїжпапа у Туреччині

Нещодавні візити турецької делегації на миколаївський газотурбінний завод "Зоря-Машпроект" і візит у відповідь командувача ВМС України Олексія Неїжпапи до Туреччини - це реакція на підписання рамкового договору про спільне будівництво двигунів і кораблів.

І мова не тільки про добудову українського багатостраждального корвета "Володимир Великий".

Туреччина та Україна цілком мають потенціал для співпраці у кораблебудуванні для третіх сторін.

У Пакистані на верфі Карачі тривають роботи над корветом Milgem турецького проєкту, до якого доклав руку український "Дослідно-проєктний центр кораблебудування" у Миколаєві. За 60 місяців спустять на воду корабель тоннажністю 2,3 тис. тонн з пакистанськими ударними ракетами, китайським зенітно-ракетним комплексом і гарматами від Aselsan.

Стратегічні перспективи

Автор фото, Укроборонпром Підпис до фото, Представники турецької компанії LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. на заводі "Зоря-Машпроєкт", 22 жовтня 2020 року

Так що "Щит" для двох країн Чорноморського регіону, як виглядає, буде нарощувати можливості.

Двигуни, крилаті ракети, дрони, протитанкові ракетні комплекси і кораблі - такі перспективи.

Турки називають Україну "батьківщиною Хасекі Хюррем Султан", у нас більше відомої як "Роксолана".

За спиною у Києва та Анкари сотні років воєн, союзів, торгівлі й походів.

А чергова сторінка пишеться прямо зараз - цього разу про стратегічну співпрацю.