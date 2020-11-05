Українці почали частіше ходити в церкву і краще ставитись до гомосексуалів - дослідження

Автор фото, УНІАН

Дослідження цінностей мешканців України показало цікаві закономірності зміни настроїв українців за останнє десятиліття.

Попри війну та економічну кризу, люди в Україні подекуди почуваються заможнішими, ніж в 2011 році. Й навіть відчувають себе трохи безпечніше.

Ставлення до ЛГБТ стало толерантнішим, хоча до церкви ходити українці також стали частіше.

Такі дані показало Світове дослідження цінностей, яке провели компанії Info Sapiens та центр "Соціальний моніторинг" за підтримки українського культурного фонду й європейських партнерів.

Світове дослідження цінностей є довгостроковим проєктом, яке започаткували в 1981 році у Мічиганському університеті.

Дослідження охоплює 120 країн. Україна до нього долучилась в 1999 році.

Шоста хвиля дослідження в Україні проводилась у грудні 2011 року, а сьома - в липні-серпні 2020 року.

За цей час Україна втратила значну частину території та 6,5 млн населення, що, як вказують соціологи, також могло вплинути на результат.

Соціологи опитали 1 289 людей, максимальна похибка складає 2,7%.

Менше алкоголю і більше наркотиків

Дослідники дивуються, що за останні роки, попри війну та економічну кризу, українці у своїх відповідях подекуди виглядають оптимістичніше, ніж раніше.

Частка щасливих людей, за твердженнями соціологів, зросла з 68% до 78%.

Суттєво більше українців сказали, що мають кращу самооцінку здоров'я - раніше позитивно відповідали 37%, а зараз - 45%.

Автор фото, УНІАН

Частка незадоволених фінансовим становищем також знизилось з 48% до 39%.

Соціологи традиційно поставили питання, чи відчували люди за останній рік себе в небезпеці у власному домі чи квартирі.

Якщо у 2011 році у небезпеці вдома себе ніколи не відчували 69%, то зараз 74%.

Пиятики на вулицях в Україні також стало менше. Якщо десять років тому 51% опитаних часто стикались з розпиванням алкоголю на вулиці, то зараз таких 39%.

Проте алкоголь дещо замінили наркотики - частка стривожених торгівлею наркотиків на вулиці зросла з 10% до 13,5%.

Церква та ЛГБТ

За останнє десятиліття Бога у своєму житті почали вважати важливим менше людей - 56% замість 64%.

При цьому молитись українці почали менше, а от ходити до церкви - більше.

Автори дослідження припускають, що рівень духовності в українців, ймовірно, знизився.

У 2011 році щонайменше кілька разів на тиждень молились 42% опитаних, а зараз таких 38%.

Проте не менше разу на місяць до церкви на службу зараз ходять 33,5%, а раніше таких було всього 24%.

Також зменшилась кількість людей, які вважають, що в дітях треба виховувати релігійність - з 22% до 15%.

Проте і незалежність у дітях зараз хочуть виховувати менше людей - 35% на противагу 43% раніше.

За останнє дуже складне для України десятиліття українці стали трохи толерантнішими.

Ці показники визначали питаннями, чи люди виступають проти життя поряд з певними групами населення.

Автор фото, ВВС

З людьми, хворими на ВІЛ, не хочуть жити 36%, а раніше таких було 52%.

Цікаві відповіді й на питання щодо гомосексуалів.

У 2011 році не хотіли б жити поряд з такими людьми 62% опитаних, а зараз - всього 44,8%.

Окрім того, з 15% до 21% зросла кількість відповідей, що аборти можуть бути виправданими.

Жити поряд з іммігрантами зараз не хочуть 27% українців, а раніше таких було всього 19%.

Гендерні погляди також дещо змінились.

Суттєво більше українців не погоджуються з твердженням, що чоловіки є кращими політичними лідерами за жінок. Раніше з перевагою чоловіків не погоджувались 48%, а зараз 55%.

Хоча погляди на освіту дівчат стали більш традиційними.

З 18% до 25% зріс рівень згоди з твердженням, що університетська освіта для хлопців важливіша, ніж для дівчат.

Чесні вибори і "хунта"

Автор фото, УНІАН

Можна припустити, що виборчі кампанії останніх років викликали довіру у громадян України.

Вони почали вважати, що рахувати голоси чесно - це реально для України.

Якщо в 2011 році тільки 30% українців вірили, що голоси на виборах рахують чесно, то зараз таких вже більшість - 55%.

Бойові дії призвели і до того, що довіра до Збройних сил в Україні зросла.

В стандартному загальносвітовому опитувані ставлять питання про підтримку керівництва країни військовими. Такі режими часто виникають в країнах Африки та Латинської Америки.

У 2011 році військову "хунту" підтримували 13% українців, а зараз - 21%.