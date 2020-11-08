Як написати диктант без помилок. Лайфхаки від вчительки

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Диктант - один із найкращих способів тренування грамотності. Але як успішно впоратися з цієї задачею?

Діана Мельникова, вчителька української мови та літератури Новопечерської школи, півфіналістка конкурсу Global Teacher Prize Ukraine-2018, письменниця, спеціально для ВВС підготувала кілька дієвих порад, як уникнути помилок під час диктанту.

Можливо, ці поради знадобляться вам, коли разом з українцями з усіх куточків країни писатимете Радіодиктант національної єдності. Це щорічна акція, яка проходить вже 20-й рік поспіль. Цьогоріч його писатимуть 9 листопада.

Увага до пауз

Правил багато, часу мало. Якщо ви не встигли підготуватися як слід, є кілька простих порад, які допоможуть уникнути багатьох помилок.

Перша - уважно слухати паузи під час читання тексту.

Якщо читець робить паузу, у тому місці обов'язково має бути розділовий знак.

Будьте максимально зосередженими під час прослуховування тексту, аби не пропустити нічого.

Правило "п'яти пальців"

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Є люди, які мають так звану мовну інтуїцію. У когось вона "з'являється" унаслідок інтенсивного читання літератури, хтось має такий хист від природи. І перші, і другі підсвідомо відчувають, де треба ставити розділові знаки.

Тим, хто, на жаль, не володіє цим мистецтвом, доведеться вивчити правила - нічого не поробиш. Для спрощення й уникнення зубріння можна, так би мовити, візуалізувати основні правила пунктуації.

Уявіть собі 5 пальців руки. Кожен із них можна асоціювати з конкретним випадком. Кома ставиться:

великий палець - між однорідними членами речення (так, це коли, як кажуть діти, щось перелічується: Сад був наповнений і ароматом квітів, і вечірньою прохолодою, і запахом вогнища .);

- між однорідними членами речення (так, це коли, як кажуть діти, щось перелічується: .); вказівний - вставні слова і вставні конструкції (ті, які можемо без втрати для змісту прибрати з речення: може, звісно, на мою думку, будь ласка, кажуть тощо);

- вставні слова і вставні конструкції (ті, які можемо без втрати для змісту прибрати з речення: тощо); середній - звертання (коли до когось звертаються і називають: Дорогий друже, подай мені книгу, будь ласка );

- звертання (коли до когось звертаються і називають: ); безіменний - відокремлені члени речення (означення, обставини, додатки);

- відокремлені члени речення (означення, обставини, додатки); мізинець - складні речення (де дві і більше граматичних основ), між частинами якого ставиться розділовий знак.

Спрощені правила

Якщо сполуки "відокремлені члени речення" або "складнопідрядні речення" викликають суцільний жах і безнадію, можна спростити задачу.

Запам'ятайте сполучники, перед якими завжди ставиться кома: а, але, що, щоб, коли, як, який, де, наче, ніби - вони зустрічаються в текстах найчастіше.

Такими прийомами користуються навіть у початковій школі.

Думайте, коли пишете

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Ви не замислювалися, чому текст диктанту спочатку читають повністю, а перед тим, як писати, радять ще уважно прослухати кожне речення окремо? Так, аби зрозуміти зміст і значення окремих слів.

У моїй практиці був випадок, коли восьмикласниця замість "хліба шелестіли" написала "хлібашили стіни". Я запитала: "Що, по-вашому, означає дієслово "хлібашили"? Яку дію ним можуть здійснювати стіни?".

Цей випадок свідчить про те, що дитина не замислювалася над змістом того, що вона пише.

Спільнокореневі слова для перевірки

Дуже корисна річ, яка допомагає уникати помилок. Наприклад, у слові "боротьба" ми чітко чуємо звук [д'].

Але слово для перевірки - боротися. Тобто спільнокореневе підбираємо таким чином, аби "сумнівний" звук змогли почути чітко.

Повторюємо орфограми креативно

Ясна річ, теорію зубрити нудно, довго й не завжди ефективно. Можна прочитати конкретне правило і пошукати орфограми в улюблених українських піснях.

Наприклад, у композиції гурту "The Hardkiss" "Мелодія" є орфограми на подвоєння і подовження приголосних: бездонний, годинник, життя.

Улюблені пісні знаємо добре, тому за допомогою таких асоціацій запам'ятовування відбуватиметься легко й ефективно.

Мнемонічні фрази і тексти

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І знову про альтернативу зубрінню. Замість вивчення напам'ять букв, після яких пишеться м'який знак, набагато легше запам'ятати мнемонічні фразу "Де Ти З'їСи Ці ЛиНи?".

Так само з іншими правилами: перед приголосними, що входять у фразу "КаФе ПТаХ", пишеться префікс с-.

Специфіка онлайну

Пишете ви диктанти онлайн чи офлайн, тренування необхідне. На перший погляд, в обох випадках усе відбувається ідентично. Але крикнути радіо в режимі реального часу "Зачекайте, повторіть!", як це часто відбувається на уроках, - неефективний крок.

Хорошою підготовкою слугуватимуть диктанти в аудіоформаті. Їх для вас можуть записати учителі, друзі, батьки тощо. Можна знайти записані диктанти в мережі. Тренуючись самостійно, ви можете за потреби зупинити аудіозапис.

Проте зімітуйте умови, коли зупинити читання тексту неможливо: це буде хорошою підготовкою до радіодиктанту.