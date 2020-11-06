Covid вкрав Різдво. Як Європа залишилась без головного свята року

Автор фото, Getty Images

Звичного Різдва цього року не буде. Різні обмеження, локдауни і комендантська година не дозволять європейським країнам відсвяткувати його так, як завжди.

Практично скрізь скасували різдвяні ярмарки, не працюють ковзанки. Єдиний доступний варіант - зібратись вдома у вузькому колі.

"Менша вечірка"

Щороку у листопаді-грудні великі компанії, банки, мережі супермаркетів, футбольні клуби випускають різдвяні рекламні ролики.

Це абсолютно окремий жанр, мета якого - не підтримати ті чи інші товари та послуги, а просто створити новорічний настрій. Добірки кращих роликів щороку - або колекції всіх часів - легко можна знайти на YouTube.

Там ялинки прикрашають іграшками. Діти вирушають в чарівні країни, жебрак стає принцом, нещасний і самотній - щасливим і коханим. І до кожного приходить Санта-Клаус.

"Здається, цього разу Різдво буде іншим", - каже батько родини своїй сусідці, розвішуючи над вхідними дверима гірлянди. Сусідка чітко дотримується соціальної дистанції.

До будинку заходять кур'єри в медичних масках з повними сумками смаколиків. "Вечірка буде менша, але з чудовим частуванням", - звертається батько до своїх дітей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Новорічний настрій цього року навряд чи буде таким, як раніше

Діти виглядають радісними. Після святкової вечері батьки випускають їх на ґанок і запалюють ту саму гірлянду.

Такий різдвяний ролик випустила британська мережа супермаркетів ASDA. Здається, він дуже точно передає новорічний настрій кінця 2020-го у мешканців Британії та інших країн Західної Європи.

Різдва - головного свята західного світу - у його звичному розумінні не буде. Питання, радше, в тому, де буде комендантська година, а де її вдасться уникнути.

Де не заразитися на Різдво

Щороку сайт European Best Destinations (працює під патронажем влади Євросоюзу) пропонує свою добірку місць, де можна чудово провести Різдво. Серед них - і столиці, і невеликі містечка, які організували щось особливе на свято. Цю добірку охоче публікують ЗМІ, від Forbes до розважальних видань.

У 2020-му добірка виглядає як перелік місць, куди ще можна поїхати з мінімальним ризиком підчепити коронавірус.

Різдвяні критерії, якими керувався сайт, були такими: кількість хворих на 1 млн осіб; кількість лікарень на душу населення; прикордонні правила - де тестують на Covid-19, а де вистачить негативного результату тесту, який зробили вдома; доступність барів і ресторанів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Португальську Мадейру вважають найбезпечнішим місцем для зустрічі Різдва. Принаймні, поки

Переміг португальський острів Мадейра, на другому місці - Таллінн, на третьому - столиця Австрії Відень.

У Португалії носіння масок в громадських місцях є обов'язковим. Естонія поки не скасовувала різдвяних святкувань, в Австрії з 3 листопада - комендантська година з восьмої вечора до шостої ранку.

Автори добірки European Best Destinations підкреслюють, що склали її 24 жовтня, а оновлення радять дивитися вже на іншому сайті - Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Отже, про звичну передріздвяну Європу можна просто забути.

Назустріч нещасливому Новому року

В Англії 5 листопада розпочався другий цього року локдаун, він триватиме до 2 грудня: закрили все, крім продовольчих магазинів і навчальних закладів. Жителям рекомендовано не виходити з дому без вагомих причин.

Уряд лише сподівається, що до Різдва ситуацію з коронавірусом вдасться стабілізувати.

При цьому локдаун став тут ще й політичним питанням: уряду Бориса Джонсона треба пройти по межі. З одного боку, зберегти обмеження і не дати епідемії поширюватися рекордними темпами. З іншого, переконати громадян хоча б не порушувати ці обмеження масово.

Міністр з особливих доручень Майкл Гоув в ефірі телеканалу Sky вже сказав про ймовірність подовження локдауну на грудень.

Таблоїди зустріли цю новину заголовками на кшталт: "Народ, це все. Забудьте про щасливе Різдво. Готуємося до нещасного, безробітного Нового року-банкруту".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Погуляти Лондоном на Різдво, можливо, дозволять. Але це ще не точно

Різдво у європейській традиції - радше родинне свято, воно не передбачає великих зібрань і масових гулянь. Поліція про всяк випадок попереджає: немає ані бажання, ані ресурсів переривати невеликі різдвяні вечірки, але якщо в одному місці збереться 30-40 людей - це буде очевидним порушенням правил, і тоді доведеться втрутитися.

До зустрічі в кінці 2021 року

У Франції комендантська година триватиме до 1 грудня, потім кожні два тижні влада переглядатиме її подовження. Президент Еммануель Макрон лише висловлює надію, що родини зможуть зібратися на Різдво.

Головний різдвяний ярмарок з глінтвейном, закусками і сувенірами в саду Тюїльрі у Парижі так і не відкриється. "Приходьте у 2021 році, проведемо час веселіше", - пишуть її організатори. Також скасовано різдвяні ярмарки в Ліоні, Бордо, Ліллі та інших французьких містах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Про різдвяні ярмарки в Європі можна забути

Новий мер Бордо від Партії зелених П'єр Юрмік заразом вирішив скасувати і ялинку - під гаслом "досить мертвих дерев на міській площі". 79% опитаних громадян висловились проти цього, навіть прем'єр Жан Кастекс обіцяв втрутитися.

Жоден різдвяний ярмарок не відкриється і в Італії. Там щонайменше до грудня закриті бари і ресторани; діє комендантська година.

Нюрнберзький ярмарок у Німеччині вперше провели в 1628 році, щороку його відвідували від 2 до 4 млн людей. Цього року він не відкриється, таке було тільки в останні роки Другої світової війни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відомий ярмарок у Нюрнбергу не відкриють вперше за 75 років

Як не відкриють і три тисячі інших ярмарків по всій країні. Зазвичай в листопаді-січні туристи витрачали там 3 млрд євро щорічно. "Для нас це величезна і важлива традиція, людям буде дуже сумно", - тільки й сказав виданню Politico президент асоціації розваг Німеччини (ярмарки є її частиною) Альберт Ріттер.

Ще на початку жовтня різдвяні ярмарки в Чехії планували провести з 26 листопада по 6 грудня. Остаточного рішення про скасування поки що немає - втім, радник мера Праги Ян Хабр вже сказав, що організувати традиційний ярмарок у Старому місті, "було б неприпустимо".

В країнах Балтії Різдво "з дотриманням усіх вимог безпеки" поки збирається провести тільки Естонія, де в останні сім днів фіксували 70-100 випадків коронавірусу щодня.

Литва також не планує нічого скасовувати офіційно. Однак міністр охорони здоров'я країни Аурелюс Верига пообіцяв жорсткі правила для всіх святкових заходів - вхід тільки за квитками, соціальне дистанціювання, оплата безконтактним методом. Муніципалітети, за його словами, самі не захочуть їх виконувати, тому, ймовірно, слід чекати скасування запланованих урочистостей.

За даними опитування, проведеного компанією IKEA, 47% мешканців Латвії самі не хочуть під час різдвяних канікул проводити великі сімейні свята або ходити в гості.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Санта-Клаусу в 2020-му доведеться одягнути маску

Не буде великих святкувань у Швеції, де навесні діяли дуже м'які обмеження. Різдвяні ярмарки там також скасували.

У Фінляндії суворого локдауну немає, але й потрапити в країну не так просто: авіасполучення з рештою світу скорочене до мінімуму. У резиденції Санта-Клауса Рованіємі очікують падіння туристичного потоку на 80% у порівнянні з 2019 роком.

Автор фото, EPA

Планують, що тих, хто все ж доїде до села, Санта-Клаус прийме. Але спілкуватися буде через пластикове скло, на зразок такого, яким зараз продавці супермаркетів відгороджені від покупців.