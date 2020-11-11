Ця історія — про звичайних радянських людей, яких система використала для повторного засудження дисидента Левка Лук’яненка, коли він мешкав із першою дружиною в Чернігові. Хто вони, ці люди? І чи пригадують свої, на перший погляд, непримітні дії та слова? І як ставляться до цих дій та слів нині: вважають їх самозахистом? А може, компромісом? Або пристосуванням? І чи готові вони сьогодні прийняти нові умови так, як прийняли попередні, й жити в місті, де одну з найважливіших вулиць можуть назвати на честь людини, якої так боялася радянська влада і до нищення якої залучила всіх, хто не противився?

Павлік Морозов — наш друг. На нього треба рівнятися. Погано не бути таким, як він. Ідея — понад усе, будь-що інше — другорядне. Донести на батька, якщо він зраджує ідею, — не гріх. А що казати про те, аби донести на інших? Так, я пам’ятаю. Якщо коротко, то мене з дитинства навчали: "Павлік Морозов — наш друг. Бандерівці — вороги". Казали, що правильно — саме так. І я жив, як мене навчили.

Потім я написав той папірець на Лук’яненка.

Один за все життя. Бо ж Павлік Морозов — наш друг. Погано не бути таким, як він. У світі, де я жив, саме це було правильно".