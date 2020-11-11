Наталя Гуменюк
Загублений острів
"Загублений острів" — це збірка репортажів з окупованого Криму, куди відома журналістка Наталя Гуменюк їздила упродовж 2014–2019 рр. У книжці — справжні історії і трагедії людей, життя яких кардинально змінилося після 2014 року, бо відтоді хтось із кримчан живе в окупації, а хтось — просто в іншій країні. То ж яка їхня неприхована правда?
"За ці півтора місяця продукти подорожчали", – пояснює чоловік, котрий продає овочі на севастопольському ринку. Записую його коментар на відео на телефон. Це бачить подружжя передпенсійного віку і втручається у розмову: "Та що ви таке кажете! Усе стало дешевше". "Але ж я був змушений підняти ціни. Вже ж з материка продукти не доставляють", – з подивом заперечує торговець. "Так, але якщо перераховувати підняття пенсій і зарплат – виходить дешевше," – знову заводить подружжя. Не можу до кінця осягнути: як це – покупці доводять продавцю, котрий підняв ціни, що товар подешевшав?!".