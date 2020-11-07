Джо Байден: президент США з третього разу і давній знайомий України

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Колишній віцепрезидент вже двічі намагався стати господарем Білого дому. Тепер, судячи з усього, він стане 46-тим президентом Сполучених Штатів.

Так, Джо Байден таки виграв президентські вибори в США з третього разу.

BBC прогнозує, що отримавши необхідні 270 голосів вибірників, Байден офіційно стане президентом у січні - після завершення всіх можливих юридичних моментів.

Стриманий стиль виборчої кампанії Байдена контрастував з великими акціями президента Дональда Трампа. Демократ вирішив проявити себе більш відповідальним в питанні дотримання заходів безпеки через коронавірус.

Хоча колишній президент Барак Обама назвав його "найкращим віцепрезидентом Америки", за чотири десятиліття на державних посадах Байден неодноразово зазнавав критики.

Отже, хто такий Джо Байден і як він нарешті досяг мети, яку поставив перед собою ще у червні 1987 року, коли вперше виставив свою кандидатуру на президентських вборах в США?

"Брат" Обами та куратор України

Байден брав участь у праймеріз від демократів перед виборами в 2008 році. Але згодом вийшов з перегонів та приєднався до команди Обами.

Вісім років у Білому домі Обами дозволили Байдену претендувати на більшу частину "спадщини" Обами, включаючи закон про медичну допомогу, а також пакет ініціатив, які впровадили у відповідь на фінансову кризу.

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Як давній політик у Вашингтоні, Байден мав серйозний авторитет на зовнішньополітичному фронті та допомагав збалансувати брак відповідного досвіду у Обами.

Зокрема, саме Байден активно займався "українським питанням". Він неодноразово бував в Україні, очолював американську делегацію на інавгурації Петра Порошенка у 2014 році та підтримував Україну у конфлікті з Росією.

Водночас Байден жорстко критикував українську владу за брак реформ і боротьби з корупцією. Виступаючи у Верховній раді в 2015 році, Байден порівняв корупцію в Україні з раком.

Україна також мало не коштувала йому перемоги на президентських виборах 2020 року. У 2019 році розгорівся скандал, стало відомо, начебто Дональд Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи почати кримінальне розслідування щодо сім'ї Джо Байдена, начебто причетної до корупційних схем.

Його близькість до Обами - людиною, яку він часто називає своїм "братом" - можливо, також сприяла його стійкій підтримці серед афроамериканських виборців.

Дані екзитполів на виборах 2020 року показали, що темношкірі виборці переважно підтримували Байдена, що, можливо, дало йому головний поштовх у таких штатах, як Джорджія, Мічиган та Пенсильванія.

Так званий "Джо з середнього класу", Байден також допоміг залучити білих виборців, які виявилися складним електоратом для Обами.

Це спрацювало тоді, і спрацювало зараз - у 2020 році. Коли Байден успішно відвоював штати "блакитної стіни" в промисловому центрі США, які відвернулися від демократів заради Трампа у 2016 році.

Довга політична кар'єра

Ім'я Байдена опинилося в новинних заголовках у 2012 році, коли він сказав, що почувається "цілком комфортно" у питанні одностатевих шлюбів. Здавалося, що ці коментарі, шкодять президенту, який ще не підтримав цю політику повною мірою.

Зрештою Обама зробив це, лише за кілька днів після Байдена.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 1974 році Джо Байден був наймолодшим сенатором США

Він балотувався в президенти в 1988 році, але відмовився від перегонів після того, як зізнався у плагіаті виступу тодішнього лідера британської лейбористської партії Ніла Кіннока.

Його тривала кар'єра у Вашингтоні дала критикам чимало матеріалу для критики.

На початку своєї кар'єри Байден підтримав південних сегрегаціоністів, виступивши проти рішення суду проти расової сегрегації в державних школах.

Крім того, очолюючи сенатський комітет з питань судової влади в 1991 році, він вів слухання щодо призначення до Верховного суду Кларенса Томаса, якого звинувачувала у сексуальних домаганнях професорка права Аніта Хілл. Байдена сильно критикували за те, як він вів процес та як відреагував на висунуті звинувачення.

Байден також був запеклим захисником законопроєкту про боротьбу зі злочинністю 1994 року, який, як кажуть зараз багато лівих, заохочував тривалі та масові ув'язнення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден з сином Бо, який помер від раку у 2015 році

Все це робить його часом незручним для сучасної Демократичної партії.

Втрати близьких

Життя пана Байдена було затьмарене особистими трагедіями.

У 1972 році новоспечений сенатор втратив свою першу дружину Нелію та їхню маленьку доньку - вони загинули в автокатастрофі.

Сенаторську присягу він приймав у лікарняній палаті, де лежали його сини Бо і Хантер після цієї аварії.

У 2015 році Бо помер від раку мозку у віці 46 років. Його вважали висхідною зіркою американської політики: Байден-молодший планував балотуватися в губернатори штату Делавер в 2016 році.

Байден-батько казав, що саме Бо заохотив його знову йти в президенти. Під час виборчої кампанії політик згадував обидві свої трагедії, щоб пояснити, чому охорона здоров'я для нього — питання особисте.

Смерть Бо показала Байдена з хорошого боку: як добру людину й сім'янина і принесла йому чимало симпатиків.

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Утім, ця зовнішня доброта мала й підводні камені.

Після початку кампанії 2020 року, Байдена звинуватили в небажаному фізичному контакті під час зустрічей із жінками-виборцями. Були опубліковані не надто приємні відео.

Але політик з його іміджем доброго дядечка відповів, що він просто емпатійна людина. Втім, визнав, що стандарти поведінки нині змінилися.

У декого цей епізод створив враження, що кандидат трохи випадає з реальності.

Однак спокійна та поміркована кампанія Байдена врешті принесла йому президентство - вершинний момент у його тривалій і насиченій політичній кар'єрі.

Після можливих юридичних суперечок і перерахунків Джо Байден має стати 46 президентом США.

Під час січневої інавгурації йому має бути 78 років - тож він стане найстаршим президентом країни на даний момент.