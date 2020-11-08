Війна в Карабаху: Президент Азербайджану заявив про взяття міста Шуша

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вид на собор у місті Шуша з розбитого внаслідок боїв вікна

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у спеціальному телевізійному зверненні оголосив про взяття азербайджанською армією міста Шуша.

Шуша (вірмени називають його Шуші) - стародавня столиця Карабаху, вона має стратегічне становище, бо розташована на горі поряд з нинішньою столицею, Степанакертом, і на дорозі, яка пов'язує Нагірний Карабах з Вірменією і є основним шляхом постачання техніки та військових резервів.

Вірменські військові у неділю вранці заявили, що бої за Шушу тривають.

Нова війна в Карабаху розпочалася 27 вересня. Відтоді азербайджанська армія встановила контроль над майже всією південною частиною невизнаної Нагірно-Карабаської республіки та її "поясу безпеки", невеликим районом на півночі і прорвалася у центр НКР - до міста Шуша.

"Найважчий світанок"

"На Площі відродження в Степанакерті я зустрів один з найважчих світанків в моєму житті. З захисниками нашої батьківщини стоїмо до кінця. Боротьба не на життя, а на смерть триває", - такий допис з'явилася вранці 8 листопада у Facebook очільника невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араїка Арутюняна.

На фото, доданому до цього запису, Арутюнян стоїть на самоті на центральній площі Степанакерта, з якої видно Шушу (але дивиться в зворотню сторону).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вид зі Степанакерта в бік Шуші, 5 листопада

Протягом 7 листопада і в ніч проти неділі з Карабаху надходили повідомлення - офіційно не підтверджені - про бої вже в самій Шуші, а не на підступах до неї.

Крім того, протягом дня надходили повідомлення про евакуацію зі Степанакерта цивільного населення, яке там лишилося.

Офіційно вірменські військові, втім, продовжують заявляти, що азербайджанська армія до Шуші не увійшла.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вірменські добровольці в околицях Шуші, 31 жовтня

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Центр Шуші

"Найбільш запеклі і жорстокі бої розгорнулися на ділянці Шуші-Карін Так. Підрозділи вірменської армії успішно припинили численні спроби нападу Збройних сил Азербайджану, знищивши велику кількість живої сили", - оголосила вранці у неділю речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

Міністерство оборони Азербайджану про Шушу в ранковому повідомленні не згадало.

Місто Шуша (вірмени називають його Шуші) - стародавня столиця Карабаху, контроль над ним має велике як військово-стратегічне, так і символічне значення для обох сторін.