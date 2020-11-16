Чи віддаляється спікер від президента Зеленського

Світлана Дорош

ВВС News Україна

Автор фото, UNIAN

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков усе більше демонструє самостійну від офісу президента України поведінку.

Найяскравішим прикладом стали події навколо Конституційного суду України, коли на противагу президентському проєкту про розпуск суду Дмитро Разумков запропонував ухвалити альтернативний закон, який передбачав би відновлення електронного декларування доходів чиновників.

Фактично, спікер намагався переграти Володимира Зеленського у цій конфліктній ситуації. Натяки президента про можливий розпуск парламенту лишилися лише словами, у той час, як пропозиції спікера об`єднали опонентів і тимчасово вгамували кризу.

"Вже не в.о. голови парламенту при президенті"

Це не перший випадок іншої від лінії Офісу президента України поведінки Дмитра Разумкова.

Політолог, директор компанії GMT Group Анатолій Луценко каже, що це, перш за все, зумовлено об'єктивними причинами всередині парламенту, але грає на користь пана Разумкова.

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"Ще після ухвалення законів у "турборежимі", який започаткували "слуги народу", він швидко зрозумів, що це не дуже ефективний шлях. Фактично зараз у парламенті відпрацьована консенсусна модель. Для цього Разумкову треба було стати спікером, а не в.о.голови ВРУ при президенті Зеленському як це було cпочатку. І він став ним", - каже політолог у коментарі ВВС News Україна.

Через понад рік після приходу на посаду голови парламенту Дмитра Разумкова почали називати одним із представників нового покоління політиків, які можуть позмагатися у майбутньому за найвищу посаду в державі.

На початку жовтня його дуже настійливо запитували в одному з інтерв'ю про те, чи може так статися.

Він не сказав категоричного "ні". Запевнив, що "сьогодні не готується до президентської кампанії", що йому є чим зайнятися у Верховній Раді. Але водночас нагадав, що два роки тому він уявити не міг, що стане головою парламенту.

"Шляхи Господні несповідимі", - сказав він в інтерв'ю виданню "Гордон".

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Фрондує, але вимушено?

Дмитро Разумков не вперше демонструє іншу позицію, аніж Офіс президента України. Ще коли ним керував Андрій Богдан, ОПУ вважав, що гальмує ухвалення законів у "турборежимі" не лише опозиція, але й спікер. Фактично, саме голова ВРУ зупинив цей процес. Розмови про конфлікт із Богданом він називав "жорсткими дискусіями".

Саме Разумков не дозволив швидке ухвалення закону про продаж землі. Під тиском противників - передусім фракції "Батьківщина" і особисто Юлії Тимошенко - він погодився на постатейний розгляд усіх поправок, хоча депутати фракції "Слуги народу" тоді запідозрили спікера у сприянні таким вимогам опозиції.

Та й стриманість Разумкова стосовно "5 питань президента" під час виборів 25 жовтня багатьом дала підстави сумніватися, наскільки він їх підтримує.

Утім, як зазначає політолог Костянтин Бондаренко, говорити про його конфлікт із президентом і його офісом підстав немає.

"Так, він фрондує стосовно президента. Але це відбувається не тому, що є якась особлива позиція спікера, а тому, що президент іноді робить кроки, які багатьом не подобаються, - і депутатам "Слуги народу", і голові парламенту", - зазначає він.

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Політичних планів немає? Поки що

Співрозмовник, який давно знає Дмитра Разумкова особисто, в розмові із ВВС News Україна сказав, що найближчим часом планів створювати особисті проєкти у нього немає.

"Але як людина амбітна, яка бачить своє політичне майбутнє і не лише парламентське, очевидно розраховує на самостійність. Якщо для такої стратегії потрібно буде відділитися від команди президента, він це зробить. Все може бути достатньо динамічно і неочікувано", - каже співрозмовник ВВС News Україна, який побажав залишитися неназваним.

"Нагадаю, що Разумков - політтехнолог. Він мав кілька громадських організацій, які достатньо швидко можуть бути трансформовані у політичні проєкти", - додав він.

Саме як політтехнолог компанії "Українська політконсалтингова група" Дмитро Разумков пішов працювати в команду Зеленського після того, як вже мав, як сам зізнавався, успішні проєкти у виборчих кампаніях. До того встиг побути членом Партії регіонів, але вийшов з неї після обрання Віктора Януковича президентом у 2010 році.

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"Якщо гіпотетично розмірковувати, хто міг би претендувати на заміну Зеленського, то звісно, Дмитро Разумков найбільше підготовлений для такого походу, аніж інші персони із президентського оточення. Принаймні, так це виглядає сьогодні", - додає політтехнолог Анатолій Луценко.

Сьогодні у Дмитра Разумкова серед представників влади другий рейтинг довіри після президента Зеленського і один із найнижчих рівнів недовіри, хоча цей показник і збільшився у вересні у порівнянні із червнем 2020 року.

У червні, згідно із даними Центру Разумкова, йому довіряли 32% опитаних, не довіряли - 48%.

У вересні, як свідчать дані групи "Рейтинг", задоволеними діяльністю Дмитра Разумкова були 23% опитаних, не задоволені - 55%, і цей показник невдоволення навіть дещо нижчий, ані у президента Зеленського.

У двозначній ситуації

Але, переконаний політолог Костянтин Бондаренко, рейтинг - це єдине, що на сьогодні є ресурсом Дмитра Разумкова.

Так, він багатьом подобається, він має імідж порядного і професійного. Однак, каже експерт, про його потенціал лише говорять інші, а цього недостатньо.

"По-перше, на сьогодні немає людей, які могли би сказати, що готові вкладати в нього ресурси і розкручувати його. У нього немає команди. Є 10-20 депутатів у парламенті, які готові його підтримувати, але цього замало", - каже Костянтин Бондаренко у коментарі ВВС News Україна.

"Тому він чекає свого часу", - додає він.