Я була з Трампом, коли він програв вибори

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Трамп повертається до Білого дому після гри у гольф

Протягом останніх чотирьох років я бачила президента Дональда Трампа у його хороші і погані дні. Але мені важко пригадати день, схожий на 7 листопада, коли він програв вибори.

Одягнений у чорну вітрівку, темні штани та білий капелюх за написом MAGA (Make America Great Again) президент залишив Білий дім біля десятої ранку. До цього він провів деякий час у Твіттері, де написав кілька повідомлень про фальсифікації на виборах.

Він ішов, злегка нахилившись уперед, ніби боровся з вітром. Сів у темне авто і вирушив до свого гольф-клубу Trump National у Стерлінгу в штаті Вірджинія, приблизно за 40 км від Білого дому.

У той момент він випромінював упевненість. Був чудовий день для гольфу, і він збирався провести його у клубі.

Але його команда була на межі.

"Як справи?" - спитала я одну з молодших співробітниць.

"Чудово", - відказала вона і посміхнулася, але вираз її обличчя був напруженим, вона не відривала погляду від телефону.

Болісна атмосфера

У Білому домі панувала болісна атмосфера від самого дня виборів. Вони були лише у вівторок, але здавалося, що минуло ціле життя.

Коли я пройшла через західне крило у суботу вранці, багато робочих місць були порожніми. Кілька співробітників захворіли на коронавірус і перебували на лікарняному. Інші - на карантині.

Приблизно з 11:30, поки президент був у гольф-клубі, BBC та американські мережі почали повідомляти про перемогу Джо Байдена.

Новину я почула в італійському ресторані десь за півтора кілометра від клубу. Я працюю у пулі Білого дому, невеликій групі журналістів, які подорожують разом із президентом. Ми всі чекали, коли він вийде з клубу.

Автор фото, Getty Images

"Він у жахливому настрої", - сказала одна жінка біля ресторану, яка, як і більшість її сусідів у цьому районі, голосувала за кандидата від демократів.

Інші обговорювали, коли президент вийде з клубу і повернеться до Білого дому. Минали хвилини, потім години.

"Тягне час", - тихо сказав один охоронець іншому.

Президент дійсно не поспішав. У клубі його оточували друзі. За воротами його прихильники кричали мені та іншим журналістам: "Позбавити ЗМІ фінансування!"

Жінка у черевиках на підборах та червоно-біло-блакитній бандані несла табличку з написом "Зупиніть обман".

Чоловік намотував кола перед клубом на вантажівці, прикрашеній різними прапорами. На одному з них був зображений президент Трамп, який стояв на танку, ніби він командувач світу. Таким його бачать прихильники, і таким він бачив себе сам протягом останніх чотирьох років.

Нарешті він вийшов із клубу і вирушив додому.

Навколо зібралися тисячі його опонентів.

"Ти програєш, ми перемагаємо"

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Опоненти президента вийшли на вулиці з плакатами

Кортеж президента мчав через Вірджинію, за ним слідували фургони з журналістами, в одному з яких їхала я. На бульварі Ферфакс-Каунті ми ледь не потрапили в аварію. Вили сирени.

Що ближче ми наближалися до Білого дому, то більшим ставав натовп: люди виходили на вулицю святкувати його поразку. Хтось тримав табличку: "Ти програєш, ми всі перемагаємо". Люди сигналили і вигукували презирливі гасла.

Коли ми приїхали до Білого дому, пан Трамп увійшов через бічні двері, якими президенти мало коли користуються. Він ішов з опущеною головою, зсутулився.

Він поглянув на мене та інших журналістів і підняв вгору великий палець. Але жест був невпевнений. Він не підняв руку високо і не змахнув кулаком, як робив зазвичай.

Протягом усього цього часу президент жодного разу не вагався, він продовжував стверджувати, що вибори фальсифікували, і що винуватців буде покарано.

Вранці він писав у Твіттері про "незаконно отримані" голоси, а вдень зухвало твітив великими літерами "Я ВИГРАВ ВИБОРИ".

Але це був пан Трамп у Твіттері. Людина, яку я бачила, залишила інше враження. Коли він пізнім днем занурився у бічні двері Білого дому, омана зникла.