Чому пологовий у Черкасах віддають під Covid-19

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Пологовий будинок №2 у Черкасах закривають, щоб перетворити його на центр для лікування коронавірусу.

Це рішення місцевої влади викликало обурення серед гінекологів, які мають лікувати Covid-19, і серед пацієнток, яким тепер далеко їхати народжувати.

Проте іншого виходу немає, у місті зростає кількість хворих на Covid-19, кажуть місцеві чиновники.

Де народжувати?

Тетяна Мишалова з Черкас свою другу дитину планувала народжувати у пологовому у своєму районі на південному заході міста. Пологи вже за три місяці, але плани жінці доведеться змінити.

Розташований поруч з нею пологовий перепрофільовують на центр лікування Covid-19.

"Мені зручно сюди їздити. Щоб дістатися до інших пологових - треба добиратися кількома маршрутками, а це для вагітної складно", - каже Тетяна.

Свого первістка жінка народжувала також у другому пологовому. Поруч є парк, куди можна вийти подихати і дитяча лікарня, де жінка провідувала свого малюка.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Тетяна Іщук кілька днів тому народила двійню у другому пологовому. Зараз там вже не приймають нових пацієнток

"Перші пологи у мене були проблемні, я лежала у пологовому, а дитина - через дорогу у лікарні. Я могла провідувати, бути, хоча б кілька годин з дитиною". Радіє, що народила двійню у другому пологовому, черкащанка Тетяна Іщук. Вона обрала цю лікарню за рекомендацією знайомих, лежала тут на збереженні.

"Пологовий закрили на прийом і нас тут лишилося троє. Пощастило, що встигла народити тут", - говорить пані Іщук.

Жителька Черкас, Юлія Фомічова, має іншу думку щодо цього закладу. "Я не знаю, за чим там шкодувати. Облуплена будівля, потрісканий асфальт, всередині ж усе таке саме. Мені довелося двічі там народжувати і зовсім мені не сумно, якщо більше не доведеться робити це там", - каже Юлія.

Гінекологи і Covid-19

Новина про те, що на базі другого пологового будинку Черкас хочуть відкрити інфекційний стаціонар для 150 хворих на коронавірус, з'явилася наприкінці жовтня.

З початку листопада тут вже не приймають нових пацієнток.

Працівникам з пологового, а це 250 людей, запропонують залишитися і лікувати пацієнтів з Covid-19. Або їм знайдуть роботу в інших пологових, розповідає Володимир Зеленько, директор Черкаського міського пологового будинку.

Деякі медпрацівники проти такої зміни діяльності пологового. Кажуть, що їм запропонували ще й третій варіант - звільнення.

"Якщо відкриється ковідний центр, частина людей піде у приватні структури. Якщо згодом вирішать повернути колектив, працювати не буде кому. Колектив зберегти не вдасться", - вважає Сергій Цимбаліст, виконувач обов'язків завідувача гінекологічного відділення другого пологового будинку.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Наталія Притула каже, що лікарів спочатку треба перевчити, а потім закривати пологовий

Гінекологиня Наталія Притула каже, що лікарі з пологового не мають відповідних навичок, щоб працювати з хворими на Covid-19.

"Ми не боїмося Covid-19. Ми боїмося не надати спеціалізованої допомоги і не врятувати людей. В теорії ми, гінекологи, знаємо, що робити з інфекційними пацієнтами. Але як провести інтубації, які ми не бачили ще з часів інтернатури? Це трохи неправильно - перекладати роботу на непідготовлених спеціалістів. Для цього потрібно перекваліфікуватися. А це кошти та час", - каже лікарка.

Без КТ і кисню?

У Черкасах зменшується кількість пологів, а хворих на коронавірусну хворобу стає більше, пояснює Всеволод Кульчиковський, директор департаменту охорони здоров'я Черкаської міської ради, чому закривають пологовий.

"Влада має керуватися інтересами громади. Ці інтереси деколи можуть входити в конфлікт з інтересами окремих колективів - це нормально. Ми повинні здійснювати такі непопулярні кроки, щоб зберегти життя людей", - говорить Кульчиковський.

Він каже, що розгортати додаткові ліжка - це не питання дискусій, місту вони потрібні. У лікарнях міста понад 100 людей з Covid-19 і ліжка для них закінчуються.

При цьому місць, щоб народити дитину, у Черкасах вистачить, кажуть у мерії. У місті ще є Перинатальний центр, пологове відділення у районній лікарні та перший пологовий. Раніше у другому пологовому Черкас щодоби народжували по дві жінки.

Нині там, на думку чиновника, є всі можливості, щоб надавати допомогу хворим на Covid-19 - є лабораторія, лікарі, точки кисню, їдальня.

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Правда, у другому пологовому немає апарату КТ, який часто використовують при лікуванні Covid-19. Крім того, працює лише 13 з 54 точок кисневої підтримки.

У міськраді вважають, що КТ при лікуванні Covid-19 не потрібне, бо достатньо рентгену, а питання з киснем обіцяють вирішити.

У медзаклад мають завести кисневі концентратори, але для цього ще мають прокласти кабелі.

Лікарів з пологового обіцяють відправити на перекваліфікацію.

"На піврічні курси розраховувати не варто, все проводитимуть у стислі терміни. Надалі бригади сформують так, що у них буде лікар з досвідом надання допомоги хворим на коронавірус", - каже Всеволод Кульчиковський.

Чи віддадуть під Covid-19 інші лікарні, у міськраді поки не знають. Але кажуть, що точно не передадуть під коронавірус лікарні, де надають невідкладну допомогу.

Що з коронавірусом в Україні?

За минулу добу в Україні 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби.

До лікарень потрапило 1 100 людей, померли 115.

Але минулого тижня показники були значно вищі. За день фіксували 9 і навіть 10 тисяч хворих. У багатьох лікарнях України вже немає місць для хворих.

За весь час пандемії в Україні захворіли 469 тис. людей, одужали - 209 тис., померли - 8 565.

За останню добу найбільше підтверджених випадків є у Києві, Харківській, Запорізькій, Житомирській та Київській областях.

Найбільші проблеми і черги з тестуваннями у Житомирській, Запорізькій, Київській та Миколаївських областях. Іноді на тести треба чекати тижнями.