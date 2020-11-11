Хто переміг на виборах у вашому місті та області. Карти

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У деяких регіонах за два тижні після виборів так і не порахували остаточний результат

На 17 день після місцевих виборів Україна тільки завершує підрахунок голосів та встановлення результатів. У кількох областях офіційно результат досі не оголосили, хоча закон зобов'язує зробити це до 7 листопада.

ЦВК вже оприлюднила більшість даних й можна говорити про переможців виборів мерів у великих містах. А також про партії, які зуміли набрали найбільше голосів в обласні та міські ради великих міст.

Якщо на виборах до обласних рад перемогу переважно святкували відомі загальнонаціональні партії, то карта рад великих міст більше схожа на пістряву мозаїку маловідомих у Києві назв.

Одразу п'ять мерів змогли не тільки впевнено перемогти у першому турі, а й "витягнути" на власному авторитеті свою партію в лідери до обласної та міської ради.

Показово, що впевнено перемогли троє мерів від "Свободи", а от провладна "Слуга народу" особливими успіхами в обласних центрах похвалитися не може.

Вже 15 листопада відбудеться другий тур мерських перегонів у Сумах, Луцьку, Одесі, Херсоні, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці.

А 22 листопада - у решті міст: Дніпрі, Черкасах, Рівному, Львові, Полтаві, Ужгороді, Миколаєві, Слов'янську, Дрогобичу, Броварах, Бердянську та Нікополі. А в деяких містах, як от у Чернівцях, голоси досі рахують.

Вінниця

На Вінниччині тотальну перемогу отримала партія експрем'єра Володимира Гройсмана "Українська стратегія Гройсмана".

Кандидат від партії та чинний мер Вінниці Сергій Моргунов виграв вже у першому турі з результатом 65,9%.

На виборах до міської ради Вінниці з 54 місць партія Гройсмана взяла монобільшість у 34 депутати.

ЄС має 9 депутатів, "Слуга народу" - 6 і ОПЗЖ - 5.

В обласній раді партія Гройсмана отримала 40 місць з 84, тобто до власної монобільшостіне не вистачає всього кілька депутатів.

ЄС отримала 11 мандатів, "Батьківщина" - 11, "Слуга народу" - 8, ОПЗЖ - 7 і "За майбутнє" - 7.

Луцьк

У Луцьку переможця мерських виборів визначить другий тур 15 листопада.

У першому турі Ігор Поліщук від "За майбутнє" набрав 32%, а самовисуванець Богдан Шиба - 13%.

На виборах до міської ради Луцька перше місце зайняла "За майбутнє" - 13 мандатів з 42.

ЄС має - 9, "Свідомі" - 6, "Слуга народу" - 5, "Свобода" - 5 і "Батьківщина" - 4.

До обласної ради Волині перше місце також у "За майбутнє" - 22 мандати з 64.

ЄС має 9, "Батьківщина" - 9, "Слуга народу" - 8, "Свобода" - 7%, "Аграрна партія" - 5 і "Сила і честь" - 4.

Дніпро

Долю мерського крісла визначить другий тур 22 листопада.

Чинний мер і співзасновник партії "Пропозиція" Борис Філатов отримав 46%, а Загід Краснов з "Громадської сили" - 13%.

До міської ради Дніпра найбільше набрала "Пропозиція" - 22 місця з 64.

ОПЗЖ отримала 13 мандатів, "Слуга народу" - 9, "Громадська сила" - 8, ЄС - 7, Блок Вілкула - 5.

На виборах до обласної ради лідер "Слуга народу" - 30 мандатів зі 120.

ОПЗЖ має 27, "Пропозиція" - 17, "Блок Вілкула" - 16, ЄС - 13, Громадська сила - 9, Батьківщина - 8.

Житомир

Мером Житомира вже у першому турі переобрався Сергій Сухомлин з "Пропозиції" - 51, 38%.

До міської ради також найбільше набрала "Пропозиція" - 16 місць з 42.

"Слуга народу" взяла 7 мандатів, ОПЗЖ - 6, ЄС - 6, "Сила і честь" - 4 і Батьківщина - 3.

До обласної ради найбільше депутатів завела "Слуга народу" - 11 з 64.

"Наш Край" отримав 9 місць, ЄС - 9, ОПЗЖ - 7, "За майбутнє" - 7, "Пропозиція" - 6, "Батьківщина" - 6, "Радикальна партія" - 5 і "Сила і честь" - 4.

Ужгород

В Ужгороді мера визначать 22 листопада. До другого туру пройшов чинний мер-самовисуванець Богдан Андріїв - 25%, а також представник "Слуги народу" Віктор Щадей - 17%.

У міській раді найбільше матиме "Батьківщина" - 8 депутатів з 38.

"Слуга народу" має 7, ОПЗЖ - 6, ЄС - 6, "Рідне Закарпаття" - 6 та "Партія твого міста" - 5.

В обласній раді найбільше матиме "Рідне Закарпаття - 12 з 64 місць.

"Слуга народу" має 11, "Батьківщина" - 8, "КМКС" Партія угорців України - 8, "Команда Андрія Балоги" - 7, ЄС - 6, "За майбутнє" - 6 і ОПЗЖ - 6.

Запоріжжя

Мером Запоріжжя знову став Володимир Буряк з власним іменним проєктом "Єднання" - 59,9% вже у першому турі.

У міській раді партія мера має 16 мандатів з 64.

ОПЗЖ отримала 13 місць, "Слуга народу" - 13, ЄС - 11, "Нова політика" - 6 і "Партія Шарія" - 5.

Обласна виборча комісія досі не може встановити результат до обласної ради, але паралельний підрахунок голосів дає перше місце ОПЗЖ, друге - "Слузі народу", а третє - ЄС.

Івано-Франківськ

Мером міста з одним із найкращих результатів у країні знову став Руслан Марцинків від "Свободи" - 84,7%.

"Свобода" отримала власну монобільшість у міській раді - 28 місць з 42.

ЄС матиме 10 депутатів, а "Батьківщина" - 4.

До обласної ради також лідер "Свобода" - 18 місць з 84, тобто без власної більшості.

ЄС матиме 17 місць, "За майбутнє" - 16, "Батьківщина" - 14, "Платформа громад" - 10 і "Слуга народу" - 9.

Кропивницький

Нинішній мер міста Андрій Райкович від "Пропозиції" переміг у першому турі - 53,53%.

У міській раді партія мера матиме 9 місць з 42.

"Слуга народу" отримала 6, ЄС - 6, "Перспектива міста" - 5, "Батьківщина" - 5, ОПЗЖ - 4, "Рідне місто" - 4, "Наш край" - 3.

До обласної ради лідерка "Батьківщина" - 15 місць з 64.

"Слуга народу" має 14, ОПЗЖ - 11, ЄС -9, "За майбутнє" - 5, "Пропозиція" - 5, "Радикальна партія" - 5.

Київ

У столиці Віталій Кличко став мером втретє - вже у першому турі з результатом 50,5%.

До міської ради найбільше провела депутатів ЄС - 31 зі 120.

Партія мера УДАР має 30 місць, "Єдність" - 14, ОПЗЖ - 12, "Слуга народу" -12, "Батьківщина" - 12 і "Голос" - 9.

Київська область

Місто Київ, хоч і є центром області, проте обласну раду не обирає.

Наразі ситуація в Київській області з встановленням результату дуже складна. Проходять перерахунки і партії звинувачують одна одну у махінаціях.

Дані кількох паралельних підрахунків голосів вказують, що перше місце впевнено посідає партія "Європейська солідарність".

Львів

У Львові триває протистояння партій ЄС та "Самопомочі". Чинний мер Андрій Садовий набрав 40% у першому турі, а Олег Синютка від ЄС - 31%. 22 листопада у другому турі визначиться доля мерства.

До міськради ЄС завів 26 депутатів з 64.

"Самопоміч" матиме 17 місць, Голос - 8, "Варта" - 7, а "Свобода" - 6.

До обласної ради також лідирує ЄС - 28 мандатів з 84.

"Слуга народу" має 9, "Самопоміч" - 9, "Батьківщина" - 7, "Голос" - 7, "Свобода" - 6, "Народний рух України" - 6, "Українська галицька партія" - 6, "За майбутнє" - 6.

Миколаїв

У Миколаєві до другого туру виборів, який відбудеться 22 листопада, пройшов чинний мер від "Пропозиції" Олександр Сенкевич з 39% та Владислав Чайка від ОПЗЖ з 29%.

У міській раді найбільше голосів матиме ОПЗЖ - 17 з 54.

"Пропозиція" отримала 14 місць, "Слуга народу" - 9, ЄС - 5, "Партія Шарія" - 5, "Наш край" - 4.

До обласної ради найбільше набрала ОПЗЖ - 18 місць з 64.

"Слуга народу" має 16 депутатів, "Наш край" - 10, ЄС - 8, "Пропозиція" - 7, "За майбутнє" - 5.

Одеса

Чинний мер Геннадій Труханов з партією "Довіряй ділам" не зміг перемогти у першому турі й набрав 37%.

Микола Скорик з ОПЗЖ отримав 19% й 15 листопада позмагається з Трухановим.

У міській раді партія мера "Довіряй ділам" матиме 20 місць з 64.

ОПЗЖ отримала 18 місць, "Слуга народу" - 10, ЄС - 10 і "Партія Шарія" - 6.

В обласну раду найбільше набрала ОПЗЖ - 26%. Кількість місць ЦВК ще не оголосила.

"Слуга народу" отримала 17,5%, "Довіряй ділам" - 11,8%, ЄС - 10,3%, "За майбутнє" - 10%, "Батьківщина" - 6,8%, "Партія Шарія" - 5,09%.

Полтава

У другому турі 22 листопада за крісло мера Полтави поборються Олександр Мамай із "За майбутнє" - 30%, та Сергій Іващенко із "Слуга народу" - 17%.

У міській раді найбільше матиме "За майбутнє" - 10 місць з 42.

"Слуга народу" має 9, рідне місто - 6, ЄС - 6, ОПЗЖ - 4, партія Сергія Капліна - 4, "Свобода" - 3.

В обласній раді найбільше місць матиме партія "Довіра" - 16 місць з 84.

"Слуга народу" має 14, "За Майбутнє" - 13, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 11, "Рідне місто" - 9, ЄС - 9.

Рівне

Долю мерських виборів у Рівному вирішить другий тур 22 листопада. У першому турі Віктор Шакирзян від "Рівне разом" набрав 19%, а Олександр Третяк з ЄС - 16%.

У міськраді ЄС матиме найбільше мандатів - 10 з 42.

"Рівне разом" - 7, "Слуга народу" - 7, "Батьківщина" - 5, "Голос" 5, "Свобода" - 4, "За майбутнє" - 4.

В обласній раді також лідер ЄС - 14 місць з 64.

"Слуга народу" матиме 12, "За майбутнє" - 9, "Батьківщина" -9, "Сила і Честь" - 8, "Радикальна партія" - 6 і "Свобода" - 6.

Суми

Чинний мер від "Батьківщини" Олександр Лисенко набрав у першому турі 44%, а Вадим Акпєров з ЄС - 14%. Другий тур відбудеться 15 листопада.

У міській раді "Батьківщина" матиме 13 депутатів, ОПЗЖ - 9, ЄС - 9, "Слуга народу" - 8, "Сила і честь" - 3.

В обласній раді найбільше має "Слуга народу" - 16 місць з 64.

ОПЗЖ має 14, "Батьківщина" - 10, ЄС - 9, "Наш край" - 8, "За майбутнє" - 7.

Тернопіль

Чинний мер Сергій Надал від "Свободи" впевнено переміг з 74,5%.

У міськраді "Свобода" також матиме найбільше депутатів - 18 з 42.

ЄС отримала 9, "Порядок, відповідальність, справедливість" - 5, "Сила людей" - 4, "Слуга народу" - 3 і "За майбутнє" - 3.

До обласної ради ЄС випередила "Свободу" й отримала 17 місць з 64.

"Свобода" має 13, "За майбутнє" - 12, "Слуга народу" - 8, "Батьківщина" - 8, "Довіра" - 6.

Харків

Мер Харкова Геннадій Кернес, який з вересня лікується від наслідків коронавірусу в Німеччині і перебуває у важкому стані, виграв у першому турі з результатом 60,34%.

Його соратники обіцяють, що до 20 грудня - дедлайн проведення першої сесії міської ради - він з'явиться на людях.

"Блок Кернеса" набрав найбільше голосів у міську раду - 34 місця з 84, але не матиме власної більшості.

ОПЗЖ матиме 19 місць, ЄС - 9, "Слуга народу" - 9, "Партія Шарія" - 7 і Блок Світличної - 6.

В обласній раді Блок Кернеса має 46 місць зі 120.

ОПЗЖ отримала 29 депутатів, "Слуга народу" - 17, Блок Світличної - 17, ЄС - 11.

Херсон

У Херсоні у другому турі 15 листопада за посаду мера позмагаються Ігор Колихаєв з проєкту "Нам тут жити", який набрав 30%, та Володимир Сальдо з Блоку Сальдо - 17%.

У міській раді партія Колихаєва матиме 17 голосів з 54, ОПЗЖ - 11, "Слуга народу" - 10, Блок Сальдо - 9, ЄС - 7.

В обласній раді найбільше має ОПЗЖ - 15 місць з 64.

"Нам тут жити" - 13, "Слуга народу" - 11, ЄС - 7, "Наш край" - 7, "Батьківщина" - 6 і Блок Сальдо 5.

Хмельницький

Мер міста Олександр Симчишин від "Свобода" переміг тут з рекордним для обласних центрів результатом у 86,83%.

Показово, що до міської та обласної рад тут "Свобода" не йшла, а балотувався іменний проєкт мера "Команда Симчишина".

До міської ради партія мера отримала власну більшість - 57,1%. Розподіл голосів у раді ЦВК ще не оприлюднила.

До обласної ради лідирує теж партія мера - 13 голосів з 64.

Незначно відстала "За майбутнє" й матиме 13 голосів, "Слуга народу" - 10, "За конкретні справи" - 10, ЄС - 7, "Батьківщина" - 7 та Радикальна партія - 4.

Черкаси

У другому турі 22 листопада за посаду мера Черкас позмагається нинішній керівник від "За майбутнє" Анатолій Бондаренко - 37%, та Віктор Євпак з "Голосу" - 19%.

У міській раді "За майбутнє" матиме 8 депутатів з 42.

Попри менший результат, "Слуга народу" також матиме 8 депутатів, ЄС - 7, "Голос" - 6, "Черкащани" - 5, ОПЗЖ - 4 і "Батьківщина" - 4.

В обласній раді найбільше має місцевий проєкт "Черкащани"- 18 з 64 депутатів.

"Слуга народу" матиме 12, "За майбутнє" - 12, ЄС - 9, "Батьківщина" - 7 і ОПЗЖ - 6.

Чернівці

У Чернівцях дуже складна ситуація з підрахунком голосів, тут ще немає остаточних даних ні у місті, ні в області.

За даними паралельних підрахунків, які підтверджують співрозмовники ВВС у різних штабах, у другий тур проходять кандидат від "Єдиної Альтернативи" Роман Клічук та кандидат від "Команди Михайлішина" Віталій Михайлішин.

До міської ради проходять "Єдина Альтернатива" — 20,15%, "Команда Михайлішина" — 11,51%, "Європейська солідарність" — 10,27%, "Пропозиція" — 9,74%, "Слуга Народу" — 9,00%, "Народний контроль" — 7,91% та "Рідне місто" — 5,27%.

До обласної ради лідирує "Слуга народу" з 14,8% голосів, далі по 11% мають "ЄС", "Батьківщина" та "Єдина Альтернатива". До ради також проходять "Аграрна партія", "ОПЗЖ", "Народний контроль" і "За майбутнє".

Чернігів

Чинний мер Атрошенко Владислав з партією "Рідний дім" впевнено переміг у першому турі з 77,4%.

До міської ради партія мера матиме власну більшість - 26 місць з 42.

По 4 депутати матимуть "Слуга народу", "Наш край", ОПЗЖ і ЄС.

В обласній раді "Рідний дім" матиме найбільше, але без монобільшості - 19 депутатів з 64.

"Наш Край" матиме 9 депутатів, "Слуга народу" - 8, Радикальна партія - 7, "Батьківщина" - 6, ОПЗЖ - 5, "За майбутнє" - 5, ЄС - 5.

Інфографіка Олесі Волкової.