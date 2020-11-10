Чи справді ми отримали вакцину від коронавірусу

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У пошуках ефективної вакцини проти коронавірусу відбувся поворотний момент.

Попередні результати свідчать, що вакцина, розроблена компаніями Pfizer та BioNTech, може захистити понад 90% людей від зараження Covid-19.

Чого досяг Pfizer/BioNTech?

Вони першими поділилися даними завершальних етапів тестування, відомих також як третя фаза випробувань.

Це вирішальний етап у розробці, на якому зазнають невдачі деякі експериментальні вакцини.

Ці компанії застосовували новий підхід, який передбачає введення людям частини генетичного коду вірусу, щоб тренувати імунну систему організму.

Близько 43 тис. людей отримали вакцину, і жодних проблем зі здоров'ям у них не виникало.

Коли вакцина з'явиться у доступі?

Pfizer вважає, що зможе поставити 50 мільйонів доз до кінця цього року та близько 1,3 мільярда до кінця 2021 року.

Велика Британія має отримати 10 мільйонів доз до кінця 2020 року та ще 30 млн доз замовлені на майбутнє.

Кого саме вакцинують першим, буде залежати від того, де коронавірус буде поширений на момент, коли вакцина буде доступною. А також від того, для кого ця вакцина буде найбільш ефективною.

Велика Британія, наприклад, ще не вирішила, хто буде в пріоритеті - медичні працівники, які працюють з найбільш вразливими людьми, чи ті, хто перебуває в групі найбільшого ризику у випадку зараження.

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Загалом, люди, яким понад 80 років та які мешкають в будинках для літніх, а також медичні працівники будуть вгорі списку.

Більшість експертів вважають, що вакцина не буде широко доступною до середини 2021 року.

Які ще вакцини зараз розробляють?

Результати роботи інших команд, які працюють над тестуваннями інших вакцин, очікуються у найближчі тижні та місяці.

На завершальній стадії тестування ще 10 вакцин.

Найголовніші з них:

Оксфордський університет та вакцина AstraZeneca у Великій Британії

Moderna в США

CanSino з Пекінського інституту біотехнологій у Китаї

Науковий центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї в Росії

компанія Janssen

Пекінський інститут біологічних продуктів та Sinopharm в Китаї

Sinovac та Інститут Бутантан у Бразилії

Уханський інститут біологічних продуктів та Sinopharm в Китаї

Novavax в США

Варто зазначити, що серед людей вже циркулюють чотири коронавіруси. Вони викликають симптоми застуди, і ми не маємо вакцин від жодного з них.

Це вакцини різних типів?

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Сенс вакцини полягає в тому, щоб без шкоди для організму "познайомити" імунну систему з вірусом. Вона має навчитися його розпізнавати та боротися з ним.

Але існує багато способів зробити це, тож дослідники використовують різні підходи.

Вакцини Pfizer і Moderna вводять частинки генетичного коду коронавірусу. Потрапивши в організм, він починає виробляти вірусні білки для тренування організму. Це абсолютно нова техніка.

Оксфордська та російська вакцини беруть нешкідливий вірус, який інфікує шимпанзе, і генетично модифікують його так, щоб він нагадував коронавірус, в надії отримати відповідь.

Дві великі вакцини китайського виробництва використовують оригінальний вірус, але у недієздатній формі, тому він не може заражати.

Розуміння того, який метод дасть найкращі результати, буде життєво важливим. Випробування, під час яких люди будуть свідомо заражатися, можуть допомогти відповісти на ці запитання.

Що ще треба зробити?

Необхідно розробити спосіб виробництва вакцини у величезних масштабах для мільярдів потенційних доз

Регулятори повинні затвердити вакцину перед тим, як її можна буде вводити

Зрештою, величезним логістичним викликом буде - імунізувати більшість населення світу

Скільки людей потрібно щепити?

Важко сказати, не знаючи, наскільки ефективною буде вакцина.

Існує думка, що 60-70% світового населення має набути імунітет до вірусу, щоб зупинити його поширення (це явище відоме як колективний імунітет). Іншими словами, щепити слід мільярди людей, навіть якщо вакцина працює бездоганно.

Навіщо нам потрібна вакцина?

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Якщо ви хочете, щоб ваше життя нормалізувалося, тоді нам потрібна вакцина.

Навіть зараз переважна більшість людей все ще вразливі до коронавірусної інфекції. Тільки обмеження нашого способу життя стоїть на заваді смерті більшої кількості людей.

Вакцини безпечно вчать наш організм боротися з інфекцією. Це може захистити нас від зараження коронавірусом або, принаймні, зробити Covid менш смертоносним.

Вакцина, поряд із кращими методами лікування, є "стратегією виходу".

Чи захистить вакцина всіх?

Не всі однаково реагують на імунізацію.

Вчені уважно спостерігатимуть за результатами у людей похилого віку, оскільки вони - у зоні найбільшого ризику через вірус.

Але історія свідчить про те, що будь-яка вакцина може бути менш ефективною для людей похилого віку, оскільки літня імунна система не відповідає належним чином на імунізацію. Ми бачимо це щороку під час сезонних щеплень від грипу.

Можливо, це можна подолати, даючи багаторазові дози або вводячи вакцину разом з ад'ювантом - препаратом, який стимулює імунну систему.