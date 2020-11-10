Що буде, якщо Трамп відмовиться залишити Білий дім

Автор фото, Getty Images

За свою 244-річну історію Америка ще не мала президента, який би відмовлявся залишити Білий дім після поразки на виборах.

Впорядковане, правове і мирне передання влади - одна з характерних рис американської демократії.

Тому заява Дональда Трампа про відмову визнати свою поразку перед Джо Байденом створила нову і тривожну ситуацію для країни.

А аналітики розглядають сценарії, які раніше здавалися неможливими.

"Ще не кінець"

Новина про перемогу Байдена застала Трампа на полі для гольфу.

Незабаром після цього його штаб заявив, що "ці вибори ще далекі від завершення".

Автор фото, Getty Images

"Ми всі знаємо, чому Джо Байден поспішає видати себе за переможця і чому його союзники у ЗМІ так прагнуть йому допомогти: вони не хочуть, щоб правда була розкрита. Факт у тому, що ці вибори ще далекі від завершення", - сказав Трамп і анонсував оскарження результатів голосування через численні фальсифікації.

Конституція Сполучених Штатів абсолютно чітко визначає: термін повноважень чинного президента закінчується "опівдні 20 січня".

Джо Байден отримав понад 270 голосів колегії вибірників. Отже, він має право сісти у президентське крісло на наступні чотири роки.

Дональд Трампа може оскаржити результати голосування. Але якщо найближчим часом він не надасть докази і не доведе в суді порушення на виборах, про які говорив, то 20 січня новий президент вступить на посаду, а Трампу доведеться піти у відставку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Що буде, якщо Трамп відмовиться залишити Білий дім?

Важлива посада

Президент Трамп протягом всієї передвиборчої кампанії чітко попереджав, що не змириться з поразкою.

Він неодноразово заявляв про намір залишитися при владі, щоб там не говорили виборчі органи, та зазначав, що для нього єдиний шанс програти - це крадіжка голосів.

Тому в країні почали обговорювати, що буде, якщо Трамп виконає свою погрозу і спробує втриматися при владі.

Про таку можливість навіть говорив Джо Байден під час виборів.

У телеінтерв'ю 11 червня комік Тревор Ноа запитав Байдена, чи думав він про те, що переможений Трамп може відмовитись залишати президентську резиденцію.

"Так, я думав про це", - відповів Байден і додав, що у такій ситуації з Білого дому Трампа виведуть військові.

"На цих виборах рішення ухвалює американський народ. І уряд Сполучених Штатів цілком здатен вивести порушників з Білого дому", - попереджав раніше виборчий штаб Джо Байдена.

Можливо, завдання супроводити Трампа з президентської резиденції випаде маршалам США або Секретній службі - органу, що відповідає за президентську безпеку. Вона також має захищати всіх колишніх президентів і захищатиме Трампа після 20 січня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У найгіршому випадку з Білого дому Трампа виведуть військові

Але, оскільки виборча перевага Байдена була очевидною і оголошення про його перемогу здавалося неминучим, Секретна служба посилила захист обраного президента. Фактично, тепер у нього "президентський" рівень безпеки, попри наполегливі заяви Трампа про те, що демократ зазнав поразки.

Немислимий сценарій

Але у найгіршому випадку, якщо Трамп "не здасться", можливо доведеться переглянути лояльність сил безпеки до президента.

BBC запитала експертів, чи може Трамп спробувати залучити сили державної безпеки, щоб незаконно залишитися при владі.

"Для президента зловживати своїми повноваженнями, щоб зберегти посаду після очевидного програшу на виборах, було б складно і згубно для життєво важливих норм. Але це не виключено", - сказав ВВС професор Дакота Рудесілль, експерт з політики національної безпеки в Університеті штату Огайо.

"Це завдало б великої шкоди країні, важливим принципам цивільно-військових відносин та глобальним перспективам демократії", - попередив він.

Однак, на його думку, сценарій, при якому Трамп чіплятиметься за посаду президента за підтримки силовиків, малоймовірний.

"Військові присягають на вірність конституції, а не чинному політику. І найвищий військовий офіцер в країні, генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, неодноразово заявляв, що військові не матимуть жодного відношення до цих виборів".

Професор Рудесілль - не єдиний, кого цікавить ситуація, що склалася. Кейша Блейн з Пітсбурзького університету також аналізує результати цих виборів.

"Той факт, що нам доводиться запитувати себе, чи будуть збройні сили втручатися у вибори, свідчить про сумний стан справ у нашій країні", - сказала вона BBC.

"Чотири роки тому більшість американців не цікавилися цим питанням. Але викликає серйозне занепокоєння те, як Трамп в останні місяці розміщував федеральних агентів [під час недавніх заворушень] у Портленді та Вашингтоні. Я не думаю, що це ймовірний сценарій, але й виключати таку можливість не можна, особливо з огляду на те, що сталося цього року", - додала вона.

Дійсно, Трамп розглядав можливість мобілізації збройних сил для розгону протестувальників.

5 червня New York Times заявила, що генерал Міллі переконав Трампа не посилатися на Закон про повстання 1807 року, аби мобілізувати війська по всій країні для придушення протестів.

Газета писала, що це "межа, яку, за словами низки американських військових, вони не перетнуть, навіть якщо президент накаже".

Зрештою, Трамп наказав залучити Національну гвардію, яка, залежно від обставин, могла діяти за наказом президента чи губернатора штату.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 1 червня Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, супроводжував Трампа, щоб зробити фото з Біблією, за кілька метрів від Білого дому на тлі акцій протесту навколо смерті Джорджа Флойда - через кілька днів Міллі шкодував про своє рішення

Члени невійськових сил безпеки, що підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ, також брали участь у стримуванні протестів у Вашингтоні, Портленді та інших містах США.

Тому дехто припустив, що під час виборчої кризи Трамп потенційно може залучити невійськові збройні сили.

Однак, якщо військові відмовляться виконувати накази заради політичних амбіцій президента, то на Трампа чекає фіаско.

Насильство

Професор Рудесілль каже, що його непокоять подібні сценарії.

"Я писав, що Трамп може спробувати скористатись президентським указом або міністерство юстиції, контрольоване його політичними союзниками, спробує видати "директиву" про те, що виконавча влада має вважати Трампа переможцем на цих суперечливих виборах", - пояснює експерт ВВС, однак, попереджає, що це буде "абсолютно недоречно й неприйнятно".

"Наказ армії продовжувати вітати президента після закінчення його терміну опівдні 20 січня поставить військових у глухий кут", - сказав він.

Аналітики попереджають, що ситуація, коли кандидат, який програв на президентських виборах, відмовляється прийняти поразку, може призвести до "можливості серйозного громадянського безладу".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відмова кандидата визнати поразку може призвести до "серйозних цивільних заворушень", попреджають аналітики

"Пів країни і багато людей у всьому світі можуть подумати, що аполітичні американські військові обрали партизанську позицію. Військові ніколи, ніколи не повинні отримувати такий наказ", - сказав професор Рудесілль.

Відмова кандидата визнати поразку може призвести до "серйозних цивільних заворушень", вважає Кейша Блейн.

За її словами, президентська риторика "збільшила ймовірність протестів і навіть насильства".

В останні місяці в різних американських містах склалася непроста ситуація: з одного боку - озброєні до зубів протестувальники, що підтримують президента, з іншого - радикальні опозиційні групи, деякі з яких також при зброї.

Все це свідчить про можливість насильства, яку несе в собі нинішня політична напруга у Сполучених Штатах.