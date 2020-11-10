Російські миротворці вже у Вірменії. Чи приєднаються до них турки?

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Літак з російськими миротворцями прибув до Вірменії. Участь турецьких досі під питанням - Азербайджан та Туреччина наполягають, що такі домовленості є, Вірменія та Росія - поки що заперечують.

О 15:00 (за Києвом) російський військово-транспортний літак Іл-76 з представниками миротворчих сил приземлився в аеропорту Еребуні поблизу Єревана.

Загалом РФ має намір відправити в регіон не менше 22 військово-транспортних літаків Іл-76.

11 літаків вже вилетіли, решта - чекає дозволу.

Що з турецькими миротворцями?

У зверненні вночі 10 листопада президента Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у Карабаху буде спільна російсько-турецька миротворча місія.

Вранці цю інформацію відкинули спочатку в російському МЗС, а потім і в уряді Вірменії.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що міжнародний моніторинговий центр з припинення вогню буде працювати в Азербайджані, а не в Карабаху.

А за кілька годин стало відомо, що президенти Азербайджану та Туреччини провели телефонні перемовини про участь турецької сторони у цьому центрі.

В оприлюднених домовленостях, які підписали Азербайджан, Вірменія та Росія, нічого не сказано про участь турецьких миротворців. Йдеться лише про російську місію на п'ять років з правом пролонгації.

Втім, після низки заперечень від Москви та Єревану Ільхам Алієв на своєму сайті опублікував відеозапис перемовин з Володимиром Путіним, на якому таки йдеться про турецьких миротворців.

"Одним з пунктів сьогоднішньої заяви є спільна миротворча місія Росії та Туреччини. Так ми створюємо довершений формат взаємодії в регіоні не лише в рамках врегулювання конфлікту, але і майбутнього розвитку", - заявив Алієв на відео.

Путін колезі нічого не заперечив та, схоже, погодився з ним.

"Я думаю, що, як і сказав, це дійсно піде на користь і на благо інтересів як вірменського, так і азербайджанського народів", - заявив російський президент.

Кінець війни?

10 листопада стало відомо, що Росія, Вірменія та Азербайджан домовилися про припинення вогню.

Азербайджану відійде частина територій Нагірного Карабаху, які досі контролювала Вірменія.

Натомість російські миротворці будуть утримувати коридор для пересування вірмен та наглядатимуть за режимом припинення вогню.