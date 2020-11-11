Роман провідної української письменниці Марії Матіос "Букова земля" — це пронизлива, глибока і зухвала сага завдовжки у 225 років, пропущена через перехресні історії п’яти родин різного суспільного рівня і статусу, а також історичних персонажів, так чи інакше пов’язаних з Буковиною. І як завжди у книжках Марії Матіос, окремим персонажем є мова з її неповторною лексичною розкішшю і гуцульським чаром.

Коли б людина знала, для чого приходить у світ, може, ніколи і не народжувалася б. І все ж добре, що Бог не питає згоди на народження людини. І нікого не цікавить, чи має людина від народження стільки сили, щоб пережити своє життя і помогти переживати життя іншим. Хоча Бог, напевно, дуже хитрий, окрім всього іншого. Він не дає нікому більше, ніж можеш витримати. Та він і не питає згоди на терпіння".