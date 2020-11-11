Книга року ВВС-2020: інтерактивний путівник

До довгих списків Книга року ВВС-2020 увійшли 34 видання у трьох категоріях: Книга року ВВС, Дитяча Книга року та Есеїстика. Ось коротка інформація про кожне з них.

У цьому розділі зібрані всі книги так званого "дорослого списку".

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КАТЕГОРІЯ КНИГА РОКУ ВВС

  • Софія Андрухович

    Амадока

    Амадока — найбільше в Европі озеро, розташоване на території сучасної України, вперше згадане Геродотом і впродовж кількох століть відтворюване на мапах середньовічними картографами, аж до свого раптового і цілковитого зникнення. Яким чином безслідно випаровуються великі озера, як зникають цілі світи, цілі культури — і що залишається натомість? Чи може існувати зв’язок між єврейською Катастрофою Східної Европи і знищенням української інтеліґенції в часи сталінських репресій? Чи може забуття однієї людини сягати на кілька поколінь під землю? Чи пов’язують нас знаки і шрами понівеченої пам’яти? Чи здатні любов і терпіння дати змогу торкнутися свідомости іншої людини?

    "Істина одна й суцільна, а відтак" – "Якщо хочеш: вчинки іншого – це лише дзеркало, в якому відбиваємося ми особисто і наші власні вчинки".

  • Максим Беспалов

    Східний Вал

    Друга світова війна закінчилася не так, як ми пам'ятаємо. І в результаті післявоєнних перипетій на світовій мапі з'явилося дві України. Тепер надворі середина 1980– х, зв'язок між розділеними частинами стає все більш пунктирний. Мешканці Січеслава і Дніпропетровська, колись єдиного, а тепер розділеного Дніпром – кордоном міста, живуть своїми прикордонними історіями, своєю прикордонною правдою. І кожна з цих історій одного дня приводить на стадіон, на якому зійшлися два "Дніпра" – у матчі, що має стати більшим за просто футбол.

    Ти мрієш опинитися на Правому березі. Але ж ти поїдеш, і тут на одного українця залишиться менше. Хіба це не зрада? Треба жити тут, боротися за ідеали, а не тікати туди, де все давно виборено, – до легкого життя. Бо так вчиняють боягузи. Скажи, ти боягуз?"

  • Дмитро Вербич

    Точка неповернення

    У цій книжці боєць добровольчого батальйону Дмитро Вербич розповідає про активну фазу бойових дій 2014 – 2015 років, коли вся країна, затамувавши подих, чекала звісток зі сходу України. Він відверто розказує про багатоликість ворогів на фронті: сепаратисти, російські спецназівці, холод, голод і бруд. Про те, як перші добровольці їхали на фронт часом лише з ножами. Про те, як приймати рішення, від яких залежить не лише твоє життя.

    Вагаючись над якимсь рішенням, уяви, що завтра помреш".

  • Наталка Доляк

    На сьомому небі

    Опинитися на сьомому небі можна далеко не завжди від щастя. Особливо, коли йдеться про названу так телестудію, на яку влаштувалася працювати Зоя Кирпач. Телевиробничі будні хоч і дають змогу доторкнутися до творення такої захопливої екранної магії, але все ж виявляються дуже подібними на будні в інших сферах. Аж поки одного дня у студії не знаходять тіло однієї зі співробітниць каналу… Ставши однією з підозрюваних, Зоя береться за власне розслідування, щоб довести свою невинуватість, знайти вбивцю, а заразом і довідатись, наскільки глибоким може бути навіть "Сьоме небо".

    І чому вважається, що кава паморочить запахом лишень десь у кав’ярнях Львова чи Відня? Дурня! У вінницькій малогабаритній квартирці – не згірш".

  • Владислав Івченко, Юрій Камаєв

    Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори

    Молоді роки Івана Карповича Підіпригори. Початок століття і початок легендарної кар'єри. Майбутній найкращий сищик імперії працює філером Київського охоронного відділення. Однак злочинці та бунтівники не знають кордонів міст і країн, тож служба підкидає йому небезпечні пригоди не тільки в київських закапелках, а й у Криму, Одесі, селах по всій країні та навіть у Петербурзі з Фінляндією.

    Зібрав нас поручник, походжає по кабінету гоголем, як ото бува у осіб тимчасово начальствующих. Вуса стирчать, очі горять, пачкою бомаг якихось трусить. Ходить з кутка в куток і розповідає нам як правильно служити государю та отєчєству. Мовляв, мазепинці розперезалися. Українствують на кожному кроці. Кажуть, навіть вимагають, щоб з ними полові малоросійським нарєчієм розмовляли. А одна дама, з вигляду пристойна, ще й мідяками жбурнула, коли половий відмовився. І це в Києві, "матері городов рускіх!"

  • Олесь Ільченко

    Порт Житана

    "Порт Житана" – затишний ресторанчик на березі мальовничого Женевського озера. У різний час він стає особливим місцем для Марка Мазура, українського художника–емігранта, який прославився своїми авангардними роботами в міжвоєнному Парижі, і Сергія Коваленка, мистецтвознавця, що збирає колекцію для впливового київського олігарха й намагається розкрити загадку таємничого зникнення свого славетного земляка. "Порт Житана" – це роман, у якому історія тісно переплетена із сучасністю, а мистецтво – із людськими долями і стосунками. Це роман про вимушену втечу й неодмінне повернення, фальшиву "любов" і справжнє кохання, про щоденний вибір, який здійснює людина.

    Чи має людина волю вибору, вільну волю будувати своє життя так, як відчувається і прагнеться, йти супроти невблаганної долі? Чи керує він хоч трохи своїм життям? Зараз Маркові здавалося, що – так, свобода волі не вигадка, не абстракція, а таке, що він узяв до рук, як вуздечку коня […] Випадковостей не існує. Випадковостями називають процеси, які ми не змогли вирахувати через нестачу знань про їхні передумови".

  • Марія Матіос

    Букова земля

    Роман провідної української письменниці Марії Матіос "Букова земля" — це пронизлива, глибока і зухвала сага завдовжки у 225 років, пропущена через перехресні історії п’яти родин різного суспільного рівня і статусу, а також історичних персонажів, так чи інакше пов’язаних з Буковиною. І як завжди у книжках Марії Матіос, окремим персонажем є мова з її неповторною лексичною розкішшю і гуцульським чаром.

    Коли б людина знала, для чого приходить у світ, може, ніколи і не народжувалася б. І все ж добре, що Бог не питає згоди на народження людини. І нікого не цікавить, чи має людина від народження стільки сили, щоб пережити своє життя і помогти переживати життя іншим. Хоча Бог, напевно, дуже хитрий, окрім всього іншого. Він не дає нікому більше, ніж можеш витримати. Та він і не питає згоди на терпіння".

  • Ілларіон Павлюк

    Я бачу, вас цікавить пітьма

    Київського кримінального психолога Андрія Гайстера відправляють консультантом у богом забуте селище Буськів Сад. Зимової ночі там зникла маленька дівчинка. А ще там водиться Звір — серійний маніяк, убивств якого тамтешні мешканці воліють не помічати... "Я бачу вас цікавить пітьма" — історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас. Про чесність із собою й ціну, яку ми готові заплатити за забуття. Про гріхи, що матеріалізуються, і спокуту, дорожчу за спокій.

    Утім, він про це не знав, і тому за кілька хвилин штовхнув вхідні двері й вийшов у сонячний зимовий день, припустившись фатальної помилки. Уже другої в цій історії. Перша — це піти звідти, де ти був щасливий. Другою помилкою стало рішення вийти надвір без мотивації жити".

  • Сергій Сергійович SAIGON

    Юпак

    "Юпак" — це роман про українське село. Зі своїми традиціями, діалектом, порядками, звичаями та гріхами. Про таке, яким воно було на стику з епохою інтернету. Про сонне село на сході України, загублене в запилюженому степу. У степу з крикливими цвіркунами, духмяним полином і гарячим вітром. У степу, в якому ніхто не свій, окрім своїх...

    В степу, ніхто не свій, окрім своїх".

  • Олег Сенцов

    Другу також варто придбати

    Джим Гаррісон, головний герой книжки, господар дому, сидить у вбиральні й гортає майже "підпільні" журнальчики, його дружина — готує сніданок... Це мав бути звичайний день звичайних людей, та зненацька у місто розпочинається вторгнення: з глибин космосу, небайдужого до долі людської цивілізації, прилетів... рай. А хто ж не мріє про щасливий контакт із позаземним розумом і не вірить, що вищий інтелект — однозначно добрий? Навіть якщо його представники схожі на ящірок і прагнуть навернути землян — заради їхнього ж спасіння — до природного життя, а їхні методи щодалі більше нагадують "аборигенам" найстрашніші моменти земної історії...

    — Ви вважаєте, буде війна? — спокійно спитав Джим, щосили намагаючись не показувати, що йому цікава ця тема.
    — А ви вважаєте, що ні? — старий знову зупинив­ся і, чи не вперше за цей ранок, глянув Джимові просто в очі. — Точніше, вважаєте, що її досі немає?".

  • Олег Сенцов

    4 з половиною кроки

    "4 з половиною кроки" — збірка малої прози Олега Сенцова, написана в російській тюрмі. Що відчуває людина, вперше потрапивши до в’язниці? Як за товстими стінами й тьмяними вікнами з подвійними ґратами, у тісних і брудних камерах живуть арештанти? Яких правил і законів доводиться дотримуватися, опинившись там? Автор розповідає про життя в’язнів та про обставини, що привели їх у неволю, максимально об’єктивно й відсторонено — не виправдовує, не засуджує, лише засвідчує.

    Закінчився шостий тиждень голодування. Усупереч усім очікуванням, він не приніс нічого нового й важливого. Тепер треба обирати нову точку очікувань. Так легше. Велику роботу, яку, здається, неможливо осилити, ділиш на маленькі завдання, виконуєш їх поступово й по черзі — і врешті досягаєш потрібного результату. Величезний камінь на дорозі, якого, здається, ніколи не зрушиш, подрібнюєш на менші — і перекидаєш їх по одному. Височезну гору береш поетапно: он до того горбика, до того дерева, до тієї скелі — і ось ти на вершині. З великим строком ув’язнення цей метод теж працює — коли визначаєш для себе найближчу дату, до якої треба дожити, дотерпіти".

  • Ксенія Фукс

    12 сезонів жінки

    "12 сезонів жінки" можна назвати романом, якщо вважати, що головна героїня — це сучасна жінка. 12 новел, об'єднаних між собою головними персонажами, але не пов'язаних хронологічно, присвячені соціальним та психологічним проблемам, з якими стикається сучасна жінка. Кар'єра або дитина? Як протистояти насиллю? Як визначити власну сексуальну ідентичність? Чи дійсно кохання та війна крокують поряд одне з одним? Ці та інші запитання ставлять собі 12 героїнь книжки.

    Є така фарба – ультрамарин. Одна з найхолодніших у палітрі. Одна з найпрекрасніших. Складна хімічна сполука... Якщо ви спитаєте мене, якого кольору була моя самотність, я б відповіла, що вона була ультрамариновою. І ця фарба в мене завжди закінчувалася швидше за всі інші. Важка, насичена, не потребує жодного додаткового кольору і нетерпляча до будь-якого іншого відтінку. Дуже непроста, її важко чимось перекрити. Майже неможливо".

  • Петро Яценко

    Магнетизм

    Новий роман Петра Яценка — магічна історія про те, як у диво­вижний спосіб пов’язані люди й міста: вони притягуються і відштовхуються, можуть із легкістю знищити одні одних, а можуть дати одні одним життя… Головна героїня Марія на прізвисько Гайка тікає з окупованого Донецька останнім потягом до Києва й опиняється сама в чужому великому місті. Ще в дитинстві вона відкрила в собі дивний хист бачити історії людей, записані на металі, а тепер чує мову будинків і знає їхні імена. День за днем перед нею постають нові химерні виклики, але найголовніший із них — чи зможе вона своєю жертвою врятувати рідне місто, серце якого перестало битися?

    Донецьк був незвично тихим і ще теплим. Гайка йшла знайомим проспектом Богдана Хмельницького і чула лише далеке шурхотіння шин нечисленних автомобілів. Ходив тролейбус — простягнуті над дорожним полотном дроти ледь чутно гуділи. Вона притуляла долоню до металевого сірого, обклеєного залишками оголошень ліхтарного стовпа, наче до дерева, і відчувала, як його алюмінієве коріння простягається під землею, сходиться до будок трансформаторів, обплутує все місто ніби підземною грибницею... Донецьк не пульсував, але грів, у його глибинах Гайка відчувала приховану надію, а в подушечках пальців, що тулилися до металу, — биття свого серця".

Перейдіть за цим посиланням, якщо не бачите інтерактивної панелі.

Над матеріалом працювали:

Дизайн: Олеся Волкова. Розробка: Ольга Космиліна, Фелікс Стівенсон, Олександр Іванов, Стівен Коннор.

Текст і фото: Максим Єрмаков, Яна Грибовська.

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