Отримати в спадок будинок — чим не мрія? Особливо якщо це справжній старовинний маєток, більше схожий на палац. От тільки не все з тим дарунком так безхмарно: дядько, який заповів Данилові своє майно, зник безвісти, а будиночок виявився з секретом. Обстежуючи нову домівку, Данило знагла провалився в чудернацьке місце, де в небі літають дирижаблі, по місту їздять монорельси, а хатню роботу виконують дивовижні парові машини. Що це — неймовірний сон чи паралельний стімпанк-світ?

Данило ледве примусив себе поглянути другові в очі. Але Федя ніколи не був в іншій реальності. Він не знає, як Леобург повільно, проте незворотно входить у твоє життя, аби залишитися там назавжди. Він не розуміє і ніколи, напевно, не зрозуміє, що все в тому світі йому насправді набагато ближче, ніж у цьому. Там він не думав ні про спорт, ні про травму, бо у нього вперше за останній час з’явилося дещо, що було набагато більше за нього самого і його зламану долю. Він, Данило Левченко, належить Леобургу, він потрібен йому і готовий за нього боротися. І цього вже ніхто не може змінити".