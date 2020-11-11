Іван Андрусяк
Морськосвинський детектив
Коли стаються таємничі злочини, усі тварини з довколишніх будинків, ба навіть ті, що живуть на вулиці, неодмінно звертаються до морського свина — детектива Жерара. Однак він знаний ласун, тож береться за справи тільки за умови смачненького гонорару. Разом із Жераром ти дізнаєшся, хто поцупив котячий сніданок, тікатимеш від голодних хижаків, з’ясуєш геть усе про невідоме страшидло, яке лякає добрих тварин, досліджуватимеш темні закапелки й боротимешся зі страхами, а найголовніше — навчишся миттю ловити зловмисників, застосовуючи дедукцію й логіку.
Не заведено чомусь у наших бібліотеках заповнювати читацькі формуляри на котів. Несправедливість? Аякже. Дис-кри-мі-нація? Ще й яка! Але нічого не вдієш — доки людство не дозріє до визнання хвостатих-вусатих бодай рівнею собі".