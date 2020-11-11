Дитяча Книга року ВВС-2020: інтерактивний путівник

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2020 увійшли 11 видань. Ось коротка інформація про кожне з них.

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КАТЕГОРІЯ ДИТЯЧА КНИГА РОКУ ВВС

  • Іван Андрусяк

    Морськосвинський детектив

    Коли стаються таємничі злочини, усі тварини з довколишніх будинків, ба навіть ті, що живуть на вулиці, неодмінно звертаються до морського свина — детектива Жерара. Однак він знаний ласун, тож береться за справи тільки за умови смачненького гонорару. Разом із Жераром ти дізнаєшся, хто поцупив котячий сніданок, тікатимеш від голодних хижаків, з’ясуєш геть усе про невідоме страшидло, яке лякає добрих тварин, досліджуватимеш темні закапелки й боротимешся зі страхами, а найголовніше — навчишся миттю ловити зловмисників, застосовуючи дедукцію й логіку.

    Не заведено чомусь у наших бібліотеках заповнювати читацькі формуляри на котів. Несправедливість? Аякже. Дис-кри-мі-нація? Ще й яка! Але нічого не вдієш — доки людство не дозріє до визнання хвостатих-вусатих бодай рівнею собі".

  • Кирило Безкоровайний

    Моя подруга з темної матерії

    Чи знаєте ви, як народжуються зірки і з чого складається темна матерія, яку досі вважають однією з найбільших таємниць у Всесвіті? Ці запитання варті дискусії, якщо ти з родини астрофізиків, як наш головний герой, а ще маєш вдома справжнісінький телескоп. І тоді зовсім не складно уявити, що твоя кімната — відкритий космос. Але ти в ній не один, бо раптом нізвідки з’являється дивовижна дівчина, яка запевняє, що вона… з темної матерії. На вас чекають цікаві подорожі, а ще історія про міцну дружбу, яка надихає і мотивує до нових наукових відкриттів

    Я навіки зрозумів одне: брехня здатна руйнувати найкращу дружбу".

  • Ірина Грабовська

    Остання обитель бунтарства

    Отримати в спадок будинок — чим не мрія? Особливо якщо це справжній старовинний маєток, більше схожий на палац. От тільки не все з тим дарунком так безхмарно: дядько, який заповів Данилові своє майно, зник безвісти, а будиночок виявився з секретом. Обстежуючи нову домівку, Данило знагла провалився в чудернацьке місце, де в небі літають дирижаблі, по місту їздять монорельси, а хатню роботу виконують дивовижні парові машини. Що це — неймовірний сон чи паралельний стімпанк-світ?

    Данило ледве примусив себе поглянути другові в очі. Але Федя ніколи не був в іншій реальності. Він не знає, як Леобург повільно, проте незворотно входить у твоє життя, аби залишитися там назавжди. Він не розуміє і ніколи, напевно, не зрозуміє, що все в тому світі йому насправді набагато ближче, ніж у цьому. Там він не думав ні про спорт, ні про травму, бо у нього вперше за останній час з’явилося дещо, що було набагато більше за нього самого і його зламану долю. Він, Данило Левченко, належить Леобургу, він потрібен йому і готовий за нього боротися. І цього вже ніхто не може змінити".

  • Ніна Дмитрієва, Аліна Ревенко

    Бальтазар Назад

    Крокодильчик на ім'я Бальтазар переживає, що деякі вміння не даються йому так само легко, як іншим. Про перемогу йому залишається тільки мріяти. Але знайомство з диваками з річки Дніпро змінює його погляд на себе та свої досягнення. Сподіваємось, що ця книжка додасть впевненості та любові до себе кожному читачу.

    Але як я знайду дорогу назад?
    – Бальтазарику, багато хто тобі ще скаже в житті, що назад дороги не буває, — Тарасіус смикнув клешнями себе за вус. І що ти їм відповіси, юначе?
    – Що буває по-всякому... — відказав Бальтазар. Друзі весело засміялись".

  • Євгенія Завалій

    Це всі ми

    "Це всі ми" – повість про те, як звичайні підлітки можуть змінити своє місто на краще. Одного дня Андрій та його друзі знаходять на березі моря багато мертвої риби. Це книга про любов до тварин і природи, справжню дружбу і прагнення змінювати світ.

    – Але ж наше місто не таке вже й велике, – відповів Андрій, – звідки ж стільки сміття?
    – А ти порахуй, у місті живе близько 70 000 людей, приблизно пакет сміття на трьох осіб на добу, а це означає, що за добу місто викидає десь 23 300 пакетів зі сміттям, – Майя була відмінницею й обожнювала математику.
    – Але ж це жахливо. Цього вистачить, щоб отруїти море й усе навколо.
    – Так. Треба щось із цим робити. Потрібен план, – Майя була налаштована рішуче".

  • Олеся Кешеля-Ісак

    Непосидючка, який любив бігати

    Тео не вміє сидіти на місці. Його невгамовний вогник повсякчас примушує хлопчика рухатися: перебігати з кутка в куток, перевертатися, стрибати...Але найдужче Тео любить бігати! Точнісінько, як його мама, для якої біг – це не просто спорт, а невід'ємна частина життя... Це ніжна й весела історія про біг, любов, дружбу і підтримку, про пізнання себе та навколишнього світу. Художня оповідь доповнена цікавими пізнавальними вставками.

    — Я… я знаю, що ти хотіла б, аби я був посидючим, слухнянішим і менше бігав. Але я хочу тобі зізнатися: коли я бігаю, мамо… Тільки коли я бігаю… — Тео зупинився. Він не знав, чи говорити далі, чи повірить йому мама… А потім на одному подихові сказав: — Тільки коли я бігаю, лише тоді я бачу світ КОЛЬОРОВИМ!"

  • Мирослав Лаюк

    Ківі Ківі

    Ківі народився в неволі, бо раніше птахолови упіймали його батьків у Новій Зеландії — на їхній батьківщині. І хоч Ківі — птах, та літати він не може. Але це не перешкоджає втекти йому із зоопарку. Адже в нього міцні ноги, і він надзвичайно прудкий. Життя на свободі може бути і веселим, і небезпечним. Ківі — перспективний футболіст, один із найкращих у команді птахів. Але чи вдасться йому з друзями перемогти в матчі команду щурів?

    — Ти взагалі що таке? Ходиш тут без дозволу моєю територією. Іди собі до жаб на болото, — побачивши птаха, дзявкає Клеопатра.
    — А ти чого така нервова? — питає її Ківі. Бо вона й справді дуже нервова.
    — Не розказуй мені, якою я маю бути, — прищулює свої підлі оченята собачка. — Мій батько — переможець багатьох собачих конкурсів, а маминою господинею була дружина мера міста! — не перестає дзявкати Клеопатра. — А хто твої предки? Які ти маєш медалі, щоб ходити по моїй землі?
    — Чого ж ця земля твоя?
    — Бо я її помітила! — дзявкає Клеопатра й задирає голову так високо, що не помічає, як наступає на гнилу грушку на доріжці".

  • Сергій Лоскот

    Чубзики

    На хутірці з кумедною назвою Трівка-Дми живе чубзик Пензлик. Поряд, в інших хутірцях і поселеннях, мирно мешкають його одноплемінники, а за сільськими луками — старий чарівник Ніхто — найстарший чубзик і прапрадідусь Пензлика. Проте після столітньої сплячки прокидається Біла Королева. Вона хоче повернути собі могутність, захопити та поневолити не тільки чубзиків і мешканців Ста одного королівства, але й славетний Мила-Мур — місто котів і колишніх відьом-чарівниць. На допомогу їй приходить зловісна армія опудал. Хто ж відновить мир?

    Страх відступив, а на його місце прийшла злість. О, ви не бачили злість чубзиків! Маленька істотка вся напнулась і затремтіла від обурення. Лапки стиснулися в кулаки. Це вже був не той милий добрий чубзик. Це був злющий-презлющий чубзище! Адже просто на його очах нахабно жували подарунок для дідуся – запашний пиріг!"

  • Яна Сотник

    Рака така або риба, яка співає

    Маленькій Рибі так сподобалося Сонце, що вона вирішила для нього заспівати. Невідомо, чи почуло спів Сонце, але про це дізналися інші мешканці ставка. Вони навперебій узялися вчити Рибу тому, що слід робити, а що не варто. Заплутатися дуже легко, коли ти маленький, а світ такий великий і різний. Чому вірити? Кого слухати? Спочатку Риба розгубилася, а тоді стала дослухатися до свого серця. А воно хотіло співати!

    – Я – Рак, а значить, я – самітник. Так мені сказали багато років тому. І так я живу, – зітхнув Рак. – А ти – Риба, а значить, ти не говориш. Нічого не вдієш. І, будь ласка, не чіпай мене. Я мушу бути сам, – сумно промовив Рак і зарився в мул".

  • Василь Тибель

    Медова казка

    Якщо ви взяли до рук цю книгу, то, рахуйте, вляпалися, вже не відірветеся, бо просто прилипнете, ніби кожен аркуш її намащено медом. А все через те, що неймовірно цікаві пригоди бджілки Рудки та її друзів не залишать вам шансу покинуту книгу, поки не дочитаєте до заповітного слова "Кінець".

    – Як тут під хмарами чудово! Ого-го! Ніхто ж не повірить, що я, мурашка Куся, торкався хма-а-ар!
    – А я вірю! – Усі враз повернули голови на цей вигук. Через юрмисько бджіл пробиралася тітонька Бжуля. – Кожен має право на ще один шанс, на свою спокуту".

  • Уляна Чуба

    Мед і паштет. Фантастичні вітрогони

    Кролик Паштет і ведмедик Мед — сердечні приятелі. Паштет — вправний кухар, який має чутливе до краси серце, а Мед — вдячний гурман, що носить за плечима рюкзак із сімейними реліквіями. На мотоциклі Хумасі друзяки мандрують світом — Франція, Карпати, пів­острів Зелених... Попереду в них — безліч пригод — іноді кумедних, а часом і жаскеньких. Стривайте, ось уже знову затарахкотів мотоцикл... Гайда за ними, за цими невгомонними вітрогонами, про яких так чудесно написала талановита молода письменниця Уляна Чуба.

    Незабаром, трохи ухекавшись, Мед з Паштетом видерлися на верхівку. Паштет роззявив рота і крутив головою навсібіч. Від подиву він на секундочку навіть забув про Русняву. Як кльово! Малий паризький кріль підкорив найвищу українську гору! Що ж він там побачив? Звісно, інші гори! А далеко внизу – звивисті стрічки річок і доріг, крихітні хатки й мацюпусінькі фігурки селян. Паштет вдихнув на повні груди і вигукнув:
    – Меде, це повітрря добррезне, як швейцаррський шоколад!
    – Супер! Якщо ти вже перекусив, то, може, я з'їм обидві шоколадки сам? – приязно закепкував з нього ведмідь".

Перейдіть за цим посиланням, якщо не бачите інтерактивної панелі.

Над матеріалом працювали:

Дизайн: Олеся Волкова. Розробка: Ольга Космиліна, Фелікс Стівенсон, Олександр Іванов, Стівен Коннор.

Текст і фото: Максим Єрмаков, Яна Грибовська.

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