Вакцина від коронавірусу потребує суперхолоду. Чому це проблема

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Понеділок приніс хороші новини про успішне випробування вакцини від коронавірусу. Але є серйозний виклик - вакцину слід зберігати виключно при ультранизьких температурах.

Транспортування вакцини від компаній Pfizer/BioNTech британський міністр охорони здоров'я Метт Генкок назвав у середу "гігантською логістичною операцією".

Все тому, що вакцину слід зберігати при температурі щонайменше -70°C.

Виймати її з цього холодного середовища можна не більше чотирьох разів.

Ця температура набагато нижча, ніж та, яку може забезпечити середня домашня морозильна камера.

Більшість інших вакцин навіть близько не потребують таких низьких температур зберігання, тому широкої інфраструктури для зберігання і транспортування великої кількості нової вакцини немає.

Як доставлятимуть вакцину?

У короткостроковій перспективі Pfizer має план.

Вакцину будуть розповсюджувати з власних центрів компанії у США, Німеччині та Бельгії.

Її перевозитимуть наземним та повітряним транспортом, доки, зрештою, вона не опиниться у клініках, лікарнях, аптеках та інших місцях, де вакцину вводитимуть людям.

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Pfizer розробив спеціальну транспортну коробку розміром з валізу, з сухим льодом та GPS-трекерами.

Якщо пакування не відкривати, воно може зберігати до 5 тис. доз вакцини при правильній температурі протягом 10 днів, повідомляє Wall Street Journal.

Ці коробки можна використовувати повторно.

Фірма Polar Thermals, що базується у Вілтширі, виготовляє схожі коробки для інших вакцин і має Pfizer серед своїх клієнтів, але поки що не у випадку цієї конкретної вакцини.

Навряд чи коробка буде дешевою. Керівник відділу продажів Пол Гаррісон каже, що стандартна охолоджена транспортувальна коробка, яка зберігатиме температуру до -8°С (не до -80°С) протягом п'яти днів і досить велика, щоб вмістити 1 200 вакцин, коштує близько 6,6 тис. доларів за одиницю.

Його фірма використовує аерогель, а не сухий лід. Це може стати в пригоді, якщо глобальний дефіцит вуглекислого газу продовжуватиме впливати на доступність супутніх продуктів, серед яких і сухий лід.

Американська асоціація стисненого газу, однак, заявила, що прагне задовольнити попит.

Що станеться за 10 днів?

Після розморожування вакцина може зберігати свої властивості ще п'ять днів, стверджують у Pfizer, але цього недостатньо.

У довгостроковій перспективі для Великої Британії триває "національна підготовка" до централізованого зберігання та розподілу вакцини по всій країні, повідомляє Агентство громадського здоров'я Англії. Але подробиці надавати відмовляється.

По суті, екстремально холодне зберігання аж ніяк не буденне явище, і навряд чи воно буде доступним вашому сімейному лікарю.

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І це питання стосується не лише Великої Британії. Доктор Грегорі Поланд з клініки Мейо в Міннесоті сказав агентству Reuters: "Ми є головним медичним центром, і у нас немає таких сховищ".

Глобальний погляд

Ситуація в країнах, що розвиваються, ще більш тривожна.

Минулого місяця інформаційне агентство Associated Press повідомило, що в Буркіна-Фасо (Центральна Африка) вже зараз не вистачає близько 1000 медичних холодильників.

Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з дитячим агентством ООН Unicef запустила проєкт картографування холодильних камер в очікуванні вакцини від Covid-19.

Financial Times повідомляв, що Unicef прагнув встановити 65 тис. надхолодних холодильників на сонячних батареях до кінця 2021 року.

"Європа та Північна Америка мають потужну інфраструктуру "холодних ланцюгів". Якщо ви їдете в Африку та деякі райони Азії, це дуже проблематично", - говорить Майкл Бурлакіс, професор з логістики, закупівель та постачання в Кренфілдській школі менеджменту.

"Що позитивно, я добре знаю, що план є, компанії почали планувати ланцюжки постачання, налагоджуючи співпрацю та обмін інформацією між собою", - каже він.

"У ланцюгу постачання ми звикли очікувати несподіваного. Але мушу сказати, що в цьому випадку масштаби, складність і потужність безпрецедентні", - додає експерт.