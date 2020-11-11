Мутація коронавірусу і новий скандал. Чи законно вбили мільйони норок?

Едрієн Мюррей

Данія

Автор фото, Reuters

Минулого тижня Данія ухвалила шокуюче рішення: убити всіх норок у країні - до 17 мільйонів тварин - через поширення коронавірусу. Це спричинило політичний резонанс - після того, як прем'єр-міністр визнав, що рішення було поспішним і не мало юридичних підстав.

Влада Данії побоюється, що мутована форма коронавірусу, виявлена ​​в норок, може потенційно перешкодити ефективності майбутньої вакцини.

Поки політики сперечаються, у сільській місцевості країни почали з'являтися масові поховання забитих тварин.

"Сильний удар"

З цією метою розгорнули поліцію та збройні сили, і фермерам наказали вбивати також і здорових тварин - але на це знадобляться тижні.

"У нас 65 000 норок. Найближчого тижня усі вони будуть знищені", - каже Мартін Фром, показуючи на ряди довгих хатин, де мешкають тисячі норок, на своїй фермі на данському острові Фюн.

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В один момент усе його джерело прибутку біло знищено.

"Це виглядає дуже несправедливо", - додає він.

Пан Фром - виробник хутра у третьому поколінні, і після 60 років сімейного бізнесу забій тварин його спустошив. Він не один. На данському телебаченні показували багатьох фермерів у сльозах.

Забій норок у Данії фактично триває вже кілька тижнів, і вже убили 2,85 мільйона тварин. Станом на вівторок повідомили про коронавірус на 237 фермах Ютландії, ще 33 випадки підозрюють.

Данське управління ветеринарії та продовольства заявляє, що забій уже завершили на 116 фермах і продовжують на інших.

Чому наказали вбивати тварин

Данія не перша країна, яка повідомила про спалахи на хутряних фермах, але вона є найбільшим світовим виробником. Іспанія, Швеція, Італія та США також постраждали, як і Нідерланди, де вирощування норок буде заборонено до весни наступного року.

Тут, у Данії, понад 20% господарств повідомили про зараження.

Автор фото, EPA/MORTEN STRICKER Підпис до фото, Для норок риють масові могили

Вчені з Statens Serum Institute (SSI)у Копенгагені вперше забили на сполох після виявлення мутованого штаму коронавірусу в норок. Потім вийшов наказ про масовий забій тварин та чотиритижневий карантин для людей, які проживають на північному заході країни.

"Мутації відбуваються постійно, але час від часу ці мутації відбуваються в білку шипа", - говорить професор Андерс Фомсгаард, керівник відділу досліджень вірусів у SSI.

Саме на цей білок коронавірусу націлені деякі вакцини, що наразі розробляють.

"Тож ми трохи нервуємо, коли бачимо мутації, які змінюють амінокислоти та форму цього білка", - сказав він BBC.

"Кластер 5"

Спочатку Covid-19 знайшли у диких тварин, потім він передавався людям, а пізніше від них заразилися норки, які, своєю чергою, передали його невеликій кількості людей.

У вірусі норки виявили кілька різних мутацій, які не виникають у людини. Однак мутація під назвою "Кластер 5" викликає особливе занепокоєння, і відомо, що 12 людей у Данії підхопили саме такий вірус. Понад 200 людей заразилися іншими штамами вірусу, пов'язаними з норкою.

Професор Фомсгаард наголошує, що занепокоєння щодо вакцин поки що є гіпотетичним. Але тести показали, що антитіла пацієнтів гірше реагують на "Кластер 5", і тепер проводять подальші лабораторні дослідження.

Інфікування мутованим вірусом привернули широку міжнародну увагу і спонукали Британію заборонити в'їзд із Данії.

Однак існує також занепокоєння щодо того, що реакція Данії була надмірно жорсткою.

У той час як вчені розповіли данській газеті Berlingske Tidende, що "Кластер 5" не виявляли з вересня, голова данського управління охорони здоров'я Сорен Бростром заявив, що через поширення вірусу серед популяції норок ризик був занадто великий.

"Допущені помилки"

У вівторок уряд визнав, що для наказу про забій тварин по всій країні бракувало законодавчої бази, і уряд мав юрисдикцію лише на знищення заражених норок чи сусідніх популяцій.

"Це помилка. Це сумна помилка", - сказала прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен, вибачаючись перед парламентом.

Уряд намагався це виправити, поспіхом запропонувавши новий надзвичайний закон, але опозиційні партії заявляють, що навряд чи його підтримають.

Голова Ліберальної партії Якоб Еллеманн-Йенсен назвав це шокуючим" і розкритикував відсутність прозорості. За його словами, найперше мали затвердити компенсацію для фермерів. Навіть проурядові партії вимагали розслідування.

Автор фото, EPA/MORTEN STRICKER Підпис до фото, У країні вже забили майже 3 млн норок

"Були допущені помилки, - сказав Могенс Йенсен, міністр продовольства, сільського господарства та рибальства. - Але це не змінює того факту, що дуже ризиковано розводити норок у Данії під час корони".

Нещодавно фермерам надіслали папери з наказом забити тварин до 16 листопада, деякі з них відмовились співпрацювати.

Але Мартін Фром каже, що з поширенням коронавірусу між фермами він не може дозволити собі чекати. "Ми просто продовжуємо. Це не має значення".

Кінець хутряного бізнесу в Данії?

У Данії є понад 1000 норкових ферм, тому керівник торгової ради "Копенгагенське хутро" назвав загальнодержавний забій катастрофою.

"Це фактично постійне закриття та ліквідація хутряної промисловості", - заявив її голова Таге Педерсен, який передбачає, що це може вплинути на 6000 робочих місць.

У 2018-19 роках товарообіг у галузі становив майже 1 млрд доларів. Хутро продають швейній промисловості, але також використовують для штучних вій. Найбільшими ринками збуту є Китай та Гонконг.

Підпис до фото, Норок у Данії зазвичай забивають у цю пору року на хутро

Спалахи коронавірусу вже спричинили закриття хутряної норкової промисловості у Нідерландах. Велика Британія та Австрія заборонили виробництво хутра багато років тому, Німеччина також відмовилася від нього, а Бельгія, Франція та Норвегія планують це зробити.

По всій Європі є близько 4350 норкових ферм, зокрема у Польщі, Фінляндії, Литві та Греції.

Промислова група Fur Europe наполягає, що попит на натуральне хутро все ще великий. "Ринок вже відреагував на скорочення пропозиції наступного року вищими цінами на шкури", - повідомили вони BBC.

Але данські правозахисні організації вважають, що настав час наслідувати приклад інших європейських країн і повністю припинити торгівлю.

"Вкрай неприпустимо поводитися з тваринами так, як з норками поводяться в галузі", - говорить Біргіт Іверсен Дамм з організації "Захист тварин Данії".