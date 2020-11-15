Чи голосували за Байдена "мертві душі"? Фактчек ВВС

Джек Гудман, Крістофер Джайлз, Ольга Робінсон та Джейк Гортон

BBC Reality Check

Автор фото, Roberto Garcia Підпис до фото, "Я живий і голосував за Байдена" - сказав нам один із "мертвих" виборців

Прихильники Дональда Трампа заявляють, що на виборах у США тисячі голосів віддали від імені людей, які насправді мертві.

"Мені може бути вже 72, - сказала нам Марія Арредондо з Мічигану, коли ми їй зателефонували. - Але я жива і дихаю. Мій розум працює нормально, і я здорова".

Марія сказала, що проголосувала за Джо Байдена, і з подивом почула, що її ім'я з'явилося у списку нібито мертвих виборців штату.

Ми розмовляли з іншими людьми у подібних ситуаціях, і чули схожі історії.

На попередніх виборах у США були випадки, коли, як виглядає, голосували мертві люди.

Це могло статися через канцелярські помилки або, можливо, голосували інші члени сім'ї з такими ж іменами, але прихильники Трампа стверджують, що на цих виборах це відбувалось масово.

Ми вирішили з'ясувати, чи є докази цього твердження.

10 000 "мертвих виборців" у Мічигані?

Історія почалася з переліку близько 10 000 імен, опублікованому у Twitter активістом, який підтримує Трампа.

Це нібито були люди, які померли, але водночас проголосували на президентських виборах у Мічигані.

Такі твердження неодноразово повторювались на різних платформах у соцмережах, зокрема республіканськими законодавцями.

Список з 10 000 людей містить ім'я, поштовий індекс та дату отримання бюлетеня. Потім ідуть повна дата народження та повна дата смерті. Дехто з людей нібито помер понад 50 років тому.

Мічиган має базу даних, яка дозволяє вводити чиєсь ім'я, поштовий індекс, місяць народження та рік народження і дізнатись, чи голосувала людина цього року поштою. Таким чином можна легко перевірити, чи голосували люди зі списку.

Є також кілька вебсайтів, які містять бази даних про смерті.

Але є принципова проблема стосовно цього списку імен.

Під час такої перевірки можна знайти помилкові збіги - хтось народжений у січні 1940 року проголосував у Мічигані на виборах, а хтось із таким самим іменем народився деінде у США у січні 1940 року, і вже помер. У такій великій країні, як США - 328 мільйонів людей - таке трапляється часто, особливо із поширеними іменами.

Щоб перевірити список, ми навмання обрали 30 імен. Також ми вибрали найстаршу людину зі списку.

З цього списку з 31 імені нам вдалося поговорити безпосередньо з 11 людьми (або з членом сім'ї, сусідом чи працівником будинку для літніх), щоб підтвердити, що вони досі живі.

Щодо 17 інших людей зі списку не було публічної інформації про смерть, і ми знайшли чіткі докази того, що вони були живі після дати смерті, зазначеної у списку. Вимальовувалась чітка закономірність - помилкові записи об'єднували, щоб створити хибний збіг.

Ми також виявили, що троє людей із цього списку насправді були мертві. Ми розглянемо ці випадки пізніше.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди вийшли на вулиці Детройту, штат Мічиган, стверджуючи, що результати виборів були сфальсифіковані

Що ми з'ясували

Перше, що ми зробили - перевірили офіційну базу даних виборів у Мічигані, щоб перевірити, чи надіслала наша 31 людина бюлетені. Усі вони це зробили.

Потім ми переглянули записи щодо смертей і швидко побачили підозрілу тенденцію - переважна більшість померла не в Мічигані, а в інших штатах.

Підпис до фото, Прихильники Дональда Трампа стверджували, що мають список померлих людей, які проголосували на виборах

Нам стало цікаво, чи зможемо ми знайти людей з тим самим ім'ям, які зараз мешкають у Мічигані.

Перевіряючи державні записи штату Мічиган та поштові індекси виборців, ми змогли знайти точні дати народження тих, хто проголосував - і, як ми передбачали, вони не збігалися з датами народження в записах про смерть.

Тож ми пересвідчилися, що маємо справу з двома групами людей - тими, хто проголосував, і людьми з тими ж іменами та того ж віку, які померли в іншому місці.

Але ми хотіли поговорити з самими виборцями.

"Я живий!"

Ми зателефонували Роберто Гарсії, вчителю на пенсії у Мічигані.

"Я точно живий, і я точно проголосував за Байдена - я мав би бути мертвим, щоб проголосувати за Трампа", - сказав нам він.

Ми також знайшли 100-річну жінку, яка, згідно зі списком "мертвих виборців", померла у 1982 році. Вона жива і наразі проживає в будинку для літніх у Мічигані.

Але результати нашого пошуку не завжди були такими однозначними.

Коли ми розшукали ще одну сторічну жінку, яка, згідно зі списком, померла у 1977 році, ми виявили, що вона була ще жива, коли у вересні її бюлетень надійшов поштою. Однак її сусід нам розповів, що жінка померла кілька тижнів тому. Ми також знайшли відповідний некролог, датований жовтнем, який це підтверджував.

Якщо виборець помер до дня виборів, навіть якщо надіслав бюлетень поштою раніше, влада Мічигану не визнаватиме такий бюлетень дійсним.

Нам не вдалося встановити, чи був врахований її бюлетень.

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Щодо тих, з ким ми не змогли зв'язатися телефоном, ми використали інші способи, які могли б підтвердити, що вони живі.

Наприклад, публічна інформація про підприємницьку діяльність у державних та місцевих органах влади.

Наприклад, ми знайшли щорічну заяву компанії від січня 2020 року, підписану жінкою, яка, згідно зі списком, мала померти у 2006 році.

Ще двоє чоловіків із нашого списку померли деякий час тому, проте від їхнього імені були віддані голоси - з правильними поштовими індексами та роками народження - згідно з базою даних щодо голосування.

Ми виявили, що в обох чоловіків є сини з такими ж іменами, зареєстровані за тією ж адресою, що й їхні померлі батьки.

В обох випадках бюлетені були надіслані за померлих батьків.

Місцеві виборчі комісії повідомили нам, що один з голосів врахували, але не було даних про те, щоб проголосував син.

В іншому - насправді голосував син, але його голос врахували як батьковий через канцелярську помилку.

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"Просто питання статистики"

Наша добірка з 31 людини - лише невеличка частка 10 000 імен у списку, але вона чітко виявила недоліки у базі даних, яку поширюють прихильники Трампа.

Наше розслідування показало, що майже в усіх наших тестових випадках дані справжніх виборців у Мічигані поєднувались у списку із даними померлих людей з такими ж іменами, місяцем та роком народження з усіх куточків США, з метою створити хибні збіги.

"Якщо списки створені лише на основі імені та дати народження, у штаті розміром з Мічиган ви гарантовано отримаєте помилкові збіги", - говорить професор Джастін Левітт, експерт із питань демократії.

Це так звана проблема дня народження - висока ймовірність, що двоє учнів одного класу матимуть один і той самий день народження.

Тож якщо ви порівняєте мільйони виборців у штаті Мічиган із базою даних про смерті по всій території Сполучених Штатів, ви обов'язково знайдете збіги, особливо якщо база даних виборців не містить конкретний день народження, а лише місяць.

"Це просто питання статистики, якщо порівняти мільйони записів з мільйонами інших записів, ви отримаєте значну кількість хибних збігів. Ми це вже бачили", - говорить професор Джастін Левітт.

Марія Арредондо, чий голос був відданий і підрахований, каже нам, що чекає на нову адміністрацію.

"Він був чудовим віцепрезидентом при Обамі. Я дуже задоволена. Наче гора впала з плечей".