Жертви самообману. Розлючені поразкою у війні вірмени вимагають відставки Пашиняна

Юрі Вендік

Російська служба Бі-бі-сі

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"Нікол - зрадник! Нікол, йди геть!" - скандували в середу кілька тисяч учасників мітингу в центрі Єревана.

У ніч проти вівторка, коли оголосили угоду, що зупинила війну в Карабаху, розлючений натовп розгромив будівлі уряду і парламенту Вірменії, а тепер опозиція мітингує кожен день, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Багато з опозиціонерів вірять, що їм дійсно вдасться домогтися відставки прем'єра і перегляду угоди - попри те, що ця угода, за словами Пашиняна і очільника невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араїка Арутюняна, врятувала вірменський Карабах від неминучого і швидкого розгрому азербайджанською армією.

Опозиції не вдасться захопити владу, попередив мітингувальників очільник апарату прем'єра Едуард Агаджанян і деякі політичні аналітики.

Шок від брехні

Дуже багато вірмен стали жертвами вірменської військової пропаганди, яка вустами Пашиняна, офіційного представника Міноборони Арцруна Ованнісяна та інших представників військового керівництва та високопосадовців до останнього дня твердила, що справи на фронті не такі вже й погані, що ворог зазнає великих втрат і що вірменська армія здатна вистояти і перемогти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Демонстранти звинувачують Нікола Пашиняна або у зраді, або у брехні

Їм самим дуже хотілося в це вірити, всупереч усьому.

Деякі з протестувальників визнають це - і звинувачують Пашиняна у брехні.

"Якби він показував справжню ситуацію ... Але пропаганда працювала в зворотній бік: нам весь час говорили, що все добре, все нормально. Ну, щонайменше, вони говорили, що ситуація під контролем. Тобто, вірмени не розуміли, що відбувається, - каже Російській службі Бі-бі-сі учасник протестного мітингу, молодий адвокат Альберт, - Яким чином Пашинян це тепер би не пояснював, це його провина, і він має піти у відставку".

Інші досі не хочуть визнавати реальний стан справ і звинувачують Пашиняна у зраді.

"Поразки не було! Війна припинена - це не поразка!" - переконано каже інший учасник мітингу, диригент з Вагхе Єгоян.

Підпис до фото, Учасник мітингу Вагхе Єгоян вважає, що війну припинили лише тимчасово.

Навіть слова очільника невизнаної НКР Араїка Арутюняна про те, що якби не угода про мир, для вірменського Карабаху все було б скінчено через кілька днів, його не цілком переконують.

"У нас принаймні є привід не вірити цьому. Якщо протягом 44 днів весь час казали, що ми перемагаємо, то після цього, вибачте, народ не може прийняти заяву, що ми йшли до поразки", - пояснює Єгоян.

Пашинян випускає одне за одним відеозвернення у Facebook, знову і знову пояснює, що на такі умови миру довелося погодитися, бо інакше вірмен у Карабаху чекав би остаточний і швидкий розгром.

Відновити війну хочуть ті, хто пересидів її в Єревані - звинувачує прем'єр опозицію.

Але за два з половиною роки при владі Нікол Пашинян, як пояснюють вірменські аналітики, замкнув всю систему влади на себе - і тепер звинувачують теж лише його одного.

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У деяких учасників протестів є і більш формалізовані претензії до прем'єра: вони звинувачують його в перевищенні повноважень і порушенні конституції.

"Це просто капітуляція, на яку його ніхто не уповноважив - ні народ, ні партія, ні президент республіки. Ніхто не знав навіть, ні з ким це не обговорили, все відбувалося за спиною народу. Ця заява підписана з явним порушенням конституції і законів Вірменії", - впевнений адвокат і правозахисник Роберт Айрапетян.

Підпис до фото, Правозахисник Роберт Айрапетян вважає угоду з Азербайджаном капітуляцією

Айрапетян пояснює, що, на його думку, згідно з цією заявою Вірменія фактично передає Азербайджану частину своєї території, а за конституцією таке питання можна вирішити тільки на референдумі.

Мова про транспортний коридор між Азербайджаном та його ексклавом - Нахічеванською автономією, який мають створити на півдні Вірменії.

"Він підписав документ, не погодивши його з народом, хоча обіцяв. Фактично ми прокинулися, а Карабаху немає!" - погоджується колега Роберта Альберт.

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Шанси на повалення влади

Партія Пашиняна "Мій крок", як і раніше, має рівно дві третини голосів в парламенті, а більшість вірмен переживає шок від поразки мовчки, без участі в мітингах.

Але Альберт впевнений, що шанси демонстрантів домогтися відставки прем'єра досить великі.

"Тому що тут, - адвокат Альберт показує на кілька тисяч присутніх біля Єреванської опери, - тільки ті, хто знайшов в собі хоробрість вийти на вулицю в ситуації, коли у країні воєнний стан і коронавірус. Але, я думаю, в майбутньому тут буде набагато більше людей ".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Експерти сумніваються, що опозиції вдасться позбавити влади Пашиняна

Роберт Айрапетян визнає, що оцінити шанси на повалення важко. "Але це наше право - боротися за нашу державність", - каже він.

Відставка Пашиняна означатиме зміну перемовника з Азербайджаном і посередниками, міркує Роберт Айрапетян. Пашинян, на його думку, перемовини вести не вміє.

"А зміна перемовника дає нам надію, що, поки процес не завершений, можна змінити хоча б деякі пункти цієї угоди", - каже адвокат.

Змінити, на його думку, слід в першу чергу пункт про коридор в Нахічевань, а також додати пункт про статус Нагірного Карабаху. В угоді про мир майбутній статус території Нагірного Карабаху, яка залишилася під контролем вірмен, не згадується.

Багато експертів сумніваються, що опозиції вдасться змістити Пашиняна: так, поразка у війні сильно вдарила по його репутації, але і опозиція, велика частина якої правила Вірменією до "оксамитової революції" 2018 року, теж не є дуже популярною.

Відомий вірменський аналітик, очільник єреванського Центру регіональних досліджень Річард Кіракосян вважає, що принаймні найближчим часом влада у Вірменії не зміниться.

"Мала кількість протестуючих, нехай вони емоційні і активні, укупі з тим, що опозиція глибоко непопулярна і дискредитована, дозволяє припустити, що уряд здатний впоратися з цією безпосередньою загрозою", - вважає Кіракосян.

Але Пашиняну буде вкрай важко відновити спокій в країні у довгостроковій перспективі і тим більше повернутися до реформ в цих нових обставинах і новій атмосфері, припускає аналітик.