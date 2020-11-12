Врятувати скіфського царя. На Миколаївщині захищають курган, якому 2,5 тисяч років

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

Автор фото, Ілля Зелінський / Getty Images Підпис до фото, Кургану 2,5 тисячі років. До цього він вважався не пограбованим ні в давнину, ні в новітні часи

Археологи та активісти повідомляють, що у Миколаївській області біля села Скобелеве "чорні копачі" знищують скіфський царський курган V ст. до н.е.

Він був одним з найбільших з тих, що збереглися в України, й до цього вважався непограбованим.

У поліції з кажуть, що справу розслідують, а сам курган вже охороняють.

"Курган просто зритий"

Автор фото, Ілля Зелінський

Ілля Зелінський, активіст організації "Бузький гард" та археолог за освітою, розповів BBC News Україна, що недавно йому зателефонували жителі села Скобелеве.

Це східна частина Миколаївської області, де зустрічаються групи скіфських курганів, зведених у V-IV століттях до нашої ери. Частина з них - не розграбовані.

Люди розповіли, що з вересня невідомі з технікою розкопують один з таких курганів біля Скобелева.

Місцева поліція не реагувала, а мешканцям Скобелева радили "навіть не дивитися у бік курганів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Скіфи жили на території України у VII-III ст. до н.е. (малюнок ХІХ ст.)

"Місцеві анонімно розповіли, що перша поява копачів була ще у серпні, й тоді поліція начебто заарештувала техніку. Але на початку вересня техніка знову з'явилася, але вже з охороною" - переповідає Зелінський.

Сам він також - ветеран полку "Азов". Зібрав кількох людей та професійного археолога й виїхав до кургану 4 листопада.

"Поки під'їжджали, то не побачили обриси кургану на горизонті - він там був як маяк. Археолог каже: щось тут не те, невже не туди поїхали. Але навігація показала, що все правильно", - розповідає активіст.

"Приїжджаємо на місце - курган просто зритий. Коли нашу машину побачили, то один з пікапів, який був поруч, одразу щось повантажив і швидко поїхав", - твердить він.

Автор фото, Ілля Зелінський Підпис до фото, Раніше курган підіймався на понад 10 метрів над полем

Поруч табір приватної охорони. Як потім з'ясувалося, це охоронна фірма з Одещини.

"Побігли на сам курган і побачили там техніку, яку ці охоронці не встигли попередити. Прямо в кургані працював екскаватор, що його розривав", - каже Ілля Зелінський.

Автор фото, Ілля Зелінський

Також поруч бачили бульдозер. Викликали поліцію, але за цей час техніка поїхала, залишилася лише охорона.

"Але техніки та охорони там взагалі не повинно було бути. Це те саме, що грабіжник лізе у дім, а його охороняє якась охорона", - обурюється Зелінський.

Правоохоронці склали акт за статтею про незаконні розкопки та пошкодження пам'яток національного значення. За нею причетних можуть посадити на строк до п'яти років.

"Як сказала поліція, техніка залишилася на зберіганні в охоронної фірми. А кого саме вона охороняла, поліція не розповіла - мовляв, йдуть слідчі дії", - розповідає Ілля Зелінський.

Автор фото, Ілля Зелінський

На його думку, розкопки проводять не аграрії, які могли орендувати поле, а "чорні археологи", які просто найняли охорону.

Однак за кілька днів техніка повернулася.

Бронзове дзеркало і пошкоджений кістяк дівчинки

Автор фото, Ілля Зелінський Підпис до фото, Просто у відвалах ґрунту, які розкопали бульдозер та екскаватор, археологи знайшли бронзові артефакти, яким тисячі років

У середу активістам знову надійшла інформація, що біля курганів щось відбувається.

Ілля Зелінський з групою знову виїхав туди. "Знову працювала техніка, бульдозер засипав курган. Вони намагаються приховати свої сліди та засипати частину ходів, які зробили", - нарікає чоловік.

Раніше бульдозер проклав три шляхи, якими екскаватор міг заїжджати безпосередньо на курган.

При цьому були зруйновані могили, ймовірно, прислуги, яку поховали зі скіфським царем.

"Прямо у відвалі ґрунту ми побачили шматок бронзи. Археологи на місці його дослідили - це було бронзове дзеркальце. І поруч - пошкоджений кістяк дівчини", - каже Ілля Зелінський.

Автор фото, Ілля Зелінський Підпис до фото, Пошкоджене поховання

Роботи знову вдалося зупинити.

Що каже поліція

У Миколаївській поліції запевнили BBC News Україна, що справа вже на постійному контролі у керівництва.

Там розповіли, що бульдозер та екскаватор вилучили ще 4 листопада й звернулися до суду щодо арешту техніки.

Але рішення суду поки що немає.

Автор фото, Миколаївська поліція Підпис до фото, Сергій Шайхет

Також керівник миколаївської поліції Сергій Шайхет розповів, що почалося службове розслідування дій місцевої поліції, яка кілька місяців не помічала розкопок кургану з важкою технікою у себе в районі.

Особи фігурантів вже "частково відомі", але все ще намагаються встановити всіх причетних.

Навколо кургану встановили цілодобову охорону поліції до того часу, поки його не законсервують.

"Хоча, хочу зазначити, у поліції немає прямої функції та можливостей тривалий час охороняти всі кургани", - цитує Сергія Шайхета "Укрінформ".

Скіфські кургани

Автор фото, Ілля Зелінський Підпис до фото, Так виглядає курган з дрона. Його діаметр більше 85 метрів, але верхівки більше немає. Котлован - майже 12 метрів углиб

Раніше Спілка археологів вже звернулася до президента Зеленського з закликом захистити курган біля Скобелева.

"Курган є унікальною пам'яткою археології, що датується V століттям до н. е. Маючи близько 8 м заввишки, в діаметрі цей курган сягає понад 85 м. Таких величезних поховальних пам'яток на території України відомо дуже небагато", - відзначили вчені.

Масштаб натякає, що там похований хтось зі скіфських царів. Військову еліту рангом нижче ховали у менших курганах, а тіла звичайних людей залишали на поверхні степу, де їх з'їдали звірі та птахи.

За розмірами цей курган нагадує "Товсту Могилу", де у 1971 році археолог Борис Мозолевський знайшов золоту скіфську Пектораль.

"Курган біля села Скобелеве ще за радянських часів був взятий на державний облік як пам'ятка археології. Він добре відомий науковцям як в Україні, так і за кордоном", - додають археологи.

Повномасштабні розкопки кургану не планували, як пояснюють вчені, щоб запобігти його руйнуванню: "Сучасна археологія в річищі засад Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини… поступово відмовляється від споживацького ставлення до археологічних пам'яток, намагаючись скрізь, де це можливо, використовувати неруйнівні методи досліджень".

Власне, пошуки "нової Пекторалі" - одна з можливих цілей "чорних археологів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Скіфи Північного Причорномор'я не були аж надто багатими на золото, щоб ховати його у кожен свій курган

Як пояснював дослідник скіфів Юрій Гребенніков, золото в їхніх курганах зустрічається рідко.

"Золото в скіфських похованнях - виняток, ніж правило. Кочівники - бідний народ", - розповідав вчений.

Своїх знатних небіжчиків скіфи ховали переважно зі зброєю, кінським спорядженням, посудом, прикрасами і бронзовими котлами.

"У наших торгових краях ліквідний метал виступав більше як засіб обігу, а не як мертвий скарб", - відзначав Юрій Гребенніков.

Автор фото, Getty Images

Скіфи мешкали на території України у VII-III століття до нашої ери.

Вони були не лише звичайними кочівниками, а й змогли налагодити взаємовигідну торгівлю з греками у Північному Причорномор'ї.

У своїх книгах скіфів згадував "батько історії" Геродот, який писав, що ті прийшли зі сходу та витіснили кімерійців.

Також відомий невдалий похід проти скіфів перського царя Дарія І у VI столітті до нашої ери. Перси не змогли перемогти кочівників у степах й змушені були відступити.

Самих скіфів з причорноморських просторів витіснили у Крим сармати. На півострові скіфські племена згодом "розчинилися" та зникли.

Після них залишилося кілька сотень курганів на півдні України.