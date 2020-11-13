Чеські гаубиці Dana M2 для України. Як це пояснюють у Міноборони

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

Автор фото, excaliburarmy.cz

BBC News Україна отримали ексклюзивні відповіді від Міністерства оборони України про плани закупити для армії чеські 152-мм самохідні гаубиці DANA M2.

Аргумент міністерства - DANA M2 є найновішою модернізацією гаубиць лінійки "Дана" з високим ступенем автоматизації вогню. Що робить її оптимальним вибором для ЗСУ в контексті "ціна-якість" у найближчій перспективі.

Напередодні головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, ніби оборонне відомство планує закупити близько 30 таких гаубиць та снарядів до них.

Ціна операції, за даними депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, - близько 40 млн доларів.

Такі плани Міноборони одразу почали критикувати. Опоненти вважають, що "Дана" давно застаріла і не достатньо далекобійна, що знижує її шанси в артилерійській дуелі.

Крім того, вона використовує радянський калібр снарядів 152-мм, тоді як армії НАТО, до стандартів якого рухаються ЗСУ, використовують 155-мм снаряди.

BBC News Україна звернулися до Міністерства оборони за детальним роз'ясненням.

Чому Dana M2

Автор фото, excaliburarmy.cz

У Міноборони пояснюють, що українська армія отримала у спадок від СРСР ракетно-артилерійське озброєння радянського зразка, оновити яке "з різних причин" не вдалося - "і на сьогодні техніка є морально й технічно застарілою".

Тож міністерство разом з Генштабом ЗСУ провело моніторинг різних самохідних артилерійських установок (САУ), які теоретично можна було б придбати для української армії - з урахуванням вартості, ефективності, можливостей імпорту та фінансових спроможностей України.

І вибір зупинився на 152-мм самохідних гаубицях (СГ) типу DANA M2.

"Вибір також обумовлений максимальним наближенням до вітчизняної системи логістичного забезпечення Збройних сил, можливістю запозичення технологій для вітчизняних підприємств та подальшого переходу зі 152-го на 155-й калібр стандарту НАТО за рахунок заміни ствола", - кажуть в Міноборони.

До речі, серед модифікацій "Дани" є і гаубиці під 155-мм "натівський" стандарт - словацька Zuzana.

Чи розглядали зараз їх, як варіант для ЗСУ, невідомо.

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, Так Dana M2 виглядає "в реалі", а не на рекламних проспектах виробника

"СГ DANA-М2 є останнім варіантом модернізації 152-мм самохідної гаубиці vz.77 DANA, виконаною компанією Excalibur Army (Чеська Республіка) у 2017 році, характеризується мобільністю та швидкістю приведення у бойове положення, більш високою точністю стрільби та підвищеною прохідністю", - відзначають там.

Також у міністерстві звертають увагу, що DANA М2 має достатню автоматизацію, щоб швидко наводитися на ціль та вражати її, і "характеризується високою гнучкістю та автономністю гармати".

"Функція автоматичного наведення дозволяє швидко та повністю автоматизувати позиціонування гармати у бойовому положенні. Гаубиця дозволяє здійснювати стрільбу далекобійними пострілами, спеціально призначеними для неї, та пострілами до гармат Д-20 і 2С3, що наявні в ЗСУ", - додають у відомстві.

І наводять характеристики максимальної далекобійності:

далекобійним пострілами зі снарядами покращеної аеродинамічної форми з донним газогенератором - до 25,5 км;

далекобійними пострілами зі снарядами покращеної аеродинамічної форми - до 20,2 км;

пострілами для Д-20 - до 18,2 км.

А це більше, ніж потенціал аналогів, які є в ЗСУ.

Наприклад, самохідна гаубиці 2С3 "Акація" звичайними снарядами (згадані постріли Д-20) стріляє на 17,1 км, активно-реактивними - на 20,4 км.

Автор фото, excaliburarmy.cz

"DANA М2ˮ має збільшену швидкострільність 5 постр./хв. (2С3 - 3-4 постр./хв), обладнана автоматизованою системою заряджання, має захист кабіни на рівні STANAG 4569 level 1, має кращі показники мобільності - швидкість руху 80 км/год. (2С3 - до 60 км/год.), а також значно менші витрати на експлуатацію - витрата пального близько 60-100 літрів на 100 км (2С3 - 180-220 л на 100 км)", - порівнюють в Міноборони.

До переваг Dana там також відносять сучасну систему керування вогнем, "що дозволяє легко інтегрувати її до перспективної розвідувально-ударної системи ЗСУ.

Нові гаубиці "з повним запасом ресурсу"

Автор фото, Міноборони України

У Міністерстві оборони планують закупити "відповідну кількість боєприпасів різної номенклатури від компанії-виробника гаубиці, які мають покращені характеристики щодо дальності польоту снаряду та ефективності".

Щоправда, не уточнюють, якою саме буде ця кількість і про яку саме номенклатуру йдеться.

"Український мілітарний портал" з посиланням на коментарі Юрія Бутусова писав, що мова може йти про 4-5 тис. звичайних уламково-фугасних снарядів та 1 тис. активно-реактивних.

Також в Міноборони не відповіли про вартість можливого придбання чеських гаубиць.

"Передбачається закупівля саме нового озброєння з повним запасом ресурсу, а наявні в ЗСУ артилерійські гармати вже тривалий час перебувають в експлуатації", - зауважують в Міноборони.

Автор фото, excaliburarmy.cz

Раніше низка медіа писали, ніби закупати планують гаубиці, які вже тривалий використовувалися.

"Закупівля СГ DANA М2 надає можливість у відносно короткий час доукомплектувати та переозброїти артилерійські підрозділи бригадної ланки сучасними зразками артилерійського озброєння та інтегрувати їх у єдину систему управління та керування вогнем артилерії, що прийнята на озброєння ЗСУ", - йдеться у відповіді Міністерства оборони.

Що з "Богданою"?

Автор фото, Сергій Згурець Підпис до фото, Багато хто називав українську "Богдану" скоріше PR-проєктом. Утім, у Міноборони кажуть, що роботи над нею все ще йдуть і триватимуть щонайменше три роки

У 2018 році з'явилася інформація про те, що Україна вирішила розробити власну колісну САУ - 2С22 "Богдана" саме під "натівський" калібр 155-мм.

Вона навіть з'явилася на тогорічному параді до Дня Незалежності в Києві, після чого почалися її випробування, а далі "Богдана" зникла з новин.

Вже з новинами про чеські "Дани" у мережі припустили, що на власні "Богдани" вже не розраховують.

BBC News Україна вирішили також уточнити про долю першої української колісної САУ.

У Міністерстві оборони запевнили, що розробка і випробування 155-мм самохідної гаубиці "Богдана" "для укомплектування артилерійських підрозділів оперативної ланки" триває і від неї не відмовилися.

"Очікуваний термін надходження гаубиці "Богданаˮ у війська складає близько трьох років", - дали прогноз у Міноборони.

Там також нагадали про проблеми з виробництвом снарядів для "Богдани".

"Освоєння виробництва 155-мм боєприпасів потребує вирішення низки складних завдань зі створення технологій виготовлення спеціальної хімії та елементів пострілів, що потребуватиме достатньо значного часу", - кажуть в оборонному відомстві.

За що критикують і хвалять "Дани"

Автор фото, Міноборони України

Юрій Бутусов пише, що Чехія зняла гаубиці Dana M2 з озброєння у 2018 році (адже повністю перейшла на стандарти НАТО). Й з того часу вони перебувають на складах, а чехи намагаються їх комусь продати.

Тому він вбачає у цьому корупційний слід. Депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко навіть подав звернення до Офісу генпрокурора, СБУ та Міноборони щодо "корупційних ризиків" такої закупівлі.

Водночас речник української сторони в ТКГ Олексій Арестович стверджує, що чехи зняли з озброєння старі "Дани", тоді як саме Dana M 2 залишаються в чеській армії. Однак у них планують замінити стволи на 155-мм (про таку можливість згадує і українське Міноборони).

Також Юрій Бутусов вважає "Дани" недостатньо далекобійними.

"З огляду на далекобійність основних російських САУ "Мста-С" і "Коаліція", у "Дани" немає ніякої можливості дістати їх в контрбатарейної боротьбі", - пише журналіст.

"Невелика дальність стрільби не забезпечує маневр вогнем, можливість вражати цілі далеко в тилу противника, що в сучасній війні, як показав Карабах, має ключове значення", - додає Юрій Бутусов.

Автор фото, Міноборони Азербайджану Підпис до фото, Азербайджанські "Дани"

У Міністерстві оборони думають по-іншому. Там навпаки згадують про успішне застосування азербайджанцями попередньої модифікації "Дани" (DANA M1).

"Досвід вірмено-азербайджанського конфлікту підтверджує ефективність застосування самохідних гаубиць типу DANA M1 в ході бойових дій", - йдеться у відповіді Міноборони.

Військовий публіцист Михайло Жирохов також нагадує, що "Дани" розробляли для європейського театру військових дій, а значить - для руху по шосейних дорогах: "Тому, спостерігаючи цю машину на черговій виставці, автор постійно ловив себе на думці, що на полігон "Широкий лан" така самохідка просто не заїде, не кажучи вже про осінні дорогах прифронтового Донбасу".

Михайло Жирохов також вважає, "Дани" можуть стати лише оновленням "Акацій", але навряд чи їх можна вважати реальною модернізацією артилерії ЗСУ.

А "Український мілітарний портал" звертає увагу на те, що Dana M2 достатньо складна в експлуатації, що вимагає довгу підготовку розрахунків.

А також гаубиця зроблена на іноземному шасі - Tatra T3-930-52M колісною формулою 8х8. А це підвищує її вартість.

Плюс, як свого часу показав досвід з американськими "Хамві" в ЗСУ, може постати проблема й з запчастинами.

Автор фото, excaliburarmy.cz Підпис до фото, Серед достоїнств "Дан" оглядачі відзначають швидкострільність, а серед недоліків - недостатню далекобійність

Водночас "Український мілітарний портал" визнає і переваги чеських "Дан".

Це "більший ресурс шасі в порівнянні з гусеничними гаубицями 2С19 та 2С3 та мобільність" і "зручність роботи розрахунку".

Також оглядчі відзначають "швидкострільність та темп стрільби" і "рівень автоматизації процесів зайняття вогневої позиції, наведення, заряджання та здійснення пострілу".

"При правильній організації навчання особового складу, дбайливою експлуатацією та грамотним використання зазначеної САУ на полі бою, вона є грізною зброєю значно кращою за застарілі радянські 2С3М", - резюмує "Мілітарний портал".

А військовий оглядач та автор Defense Blog Ділан Малясов нагадує: "До речі, Дана свого часу справила справжню революцію та стала однією з перших систем на колісній базі та ще і з автоматичною подачою боеприпасів".

Щоправда, розробляти "Дану" починали ще у 1970-х роках в Чехословаччині.

Існують і новіші та більш далекобійні зразки САУ. Колишній командир 95-ї бригади, а нині депутат ЄС Михайло Забродський згадує, наприклад, про розроблені в 1990-2000-х французькі гаубиці CAESAR.

Питання у тому, чи вистачить в України фінансового ресурсу на такі покупки.