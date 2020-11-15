Книга року ВВС: "Юпак" - роман про життя нормальних пацанів
- Кирило Денисенко
- Читач ВВС News Україна
Читацька рецензія Кирила Денисенка на роман "Юпак" Сергія Сергійовича Сайгона, який вийшов у фінал Книги року ВВС-2020.
Життя у нормальних пацанів починається десь у 9-му класі.
Усі корєша, братіки, дискотеки, старші авторитети, всілякі подруги, гульки толпою людей 20.
Якісь там стрєли, забіви, арматура, у особо понтових кастєти, в усіх синяки і еластічний бінт на руках.
Самогон, який запивався водою з-під крана, трисімьорки в пластікових стаканах, бонд ілі сіній вінстон, кемел. Заригані лавочки, перекинуті мусорки і засцяні стєни, а іногда і люди в засцяних, грязних школьних одєждах.
Мусора там, разні, заяви, фамілії в списках і хронології подвигів.
І всі дуже хочуть мопєд. Це наступний шаг нашої жизні, це ж свій транспорт, як не як...
У тих хто зараз наші "папкИ" і "дЯдьки" все начіналось так же, но чуть пізніше, і по їх розказах чуть жощє чім у нас...
Нормальних пацанів з появою в селі інтернета стає все менше, бо усе неожиданно перемішалось, і ніхто не знає де пол, а де потолок, і за які перила держаться.
Нада шоб нам показали, як робить, а як не робить, і шо може за це буть. Шоб хоть якось понять куди нам іти.
І нам показали.
В 318-ти сторінках.
Показали плюси і мінуси без фільтрів і закритих тєм, тими ж словами, якими цьому вчаться на вулиці, і дали можливість самому зробити висновки.
Якшо усі пацани, у яких іще є шанс вирости мужиком прочитають "Юпак", то возможно, якось ми вирулим і не провтикаєм наш мір.
Книжку Сергей Сергеевич написав круту, не про мотоцикл і даже не про її героїв, вона про жизнь нормальних пацанів, які жили, почти живуть, і, возможно, будуть жить...
Інші рецензії:
- "Рибка дядечка Завена" - кухонна і духовна подорож Вірменією
- Похований Донбас, який час "відрити" - рецензія на Михеда
- "Зовсім не страшна книга" - корисні поради для тих, хто бореться за життя
- Касл Рок по-українськи від Ілларіона Павлюка
- "Порт Житана" - гарна обкладинка, але сирий роман
- "Амадока" - книга про страхи, які змінюють ДНК
- "Магнетизм" - соціальна проза, яка невдало перейшла у фантастику
Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.
Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC, а також на сайті bbc.ua