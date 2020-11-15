Книга року ВВС: "Юпак" - роман про життя нормальних пацанів

Кирило Денисенко

Читач ВВС News Україна

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020

Читацька рецензія Кирила Денисенка на роман "Юпак" Сергія Сергійовича Сайгона, який вийшов у фінал Книги року ВВС-2020.

Життя у нормальних пацанів починається десь у 9-му класі.

Усі корєша, братіки, дискотеки, старші авторитети, всілякі подруги, гульки толпою людей 20.

Якісь там стрєли, забіви, арматура, у особо понтових кастєти, в усіх синяки і еластічний бінт на руках.

Самогон, який запивався водою з-під крана, трисімьорки в пластікових стаканах, бонд ілі сіній вінстон, кемел. Заригані лавочки, перекинуті мусорки і засцяні стєни, а іногда і люди в засцяних, грязних школьних одєждах.

Мусора там, разні, заяви, фамілії в списках і хронології подвигів.

І всі дуже хочуть мопєд. Це наступний шаг нашої жизні, це ж свій транспорт, як не як...

У тих хто зараз наші "папкИ" і "дЯдьки" все начіналось так же, но чуть пізніше, і по їх розказах чуть жощє чім у нас...

Нормальних пацанів з появою в селі інтернета стає все менше, бо усе неожиданно перемішалось, і ніхто не знає де пол, а де потолок, і за які перила держаться.

Нада шоб нам показали, як робить, а як не робить, і шо може за це буть. Шоб хоть якось понять куди нам іти.

І нам показали.

В 318-ти сторінках.

Показали плюси і мінуси без фільтрів і закритих тєм, тими ж словами, якими цьому вчаться на вулиці, і дали можливість самому зробити висновки.

Якшо усі пацани, у яких іще є шанс вирости мужиком прочитають "Юпак", то возможно, якось ми вирулим і не провтикаєм наш мір.

Книжку Сергей Сергеевич написав круту, не про мотоцикл і даже не про її героїв, вона про жизнь нормальних пацанів, які жили, почти живуть, і, возможно, будуть жить...

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Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.