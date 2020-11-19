Книга року ВВС: "Зовсім не страшна книга" - інструкція боротьби з монстрами
- Андрій Славуцький
- Читач ВВС News Україна
Читацька рецензія Андрія Славуцького на книжку Анастасії Леухіної "Зовсім не страшна книга", яка увійшла до довгого списку Книги року ВВС-Есеїстика 2020.
"Зовсiм не страшна книга" - це книжка про Любов. Саме тому і не страшна. Так каже про неї Анастасія Леухіна, авторка та упорядниця цієї дивовижної книги про паліативну допомогу.
І я, безсумнівно, погоджуюся. Книга світиться Любов'ю, це така книжка-світлячок. Мій маленький син просить мене піти подивитися, чи не стоять за дверима монстри. Ми беремо ліхтарик і йдемо полювати на монстрів, і вбиваємо їх наповал цим світлом.
Так от, "Зовсім не є страшна книга" - це книга-ліхтарик. У ній зібрані маленькі історії-ситуації про людей, які ведуть боротьбу з Монстрами. Монстрів багато. У них у кожного своє ім'я. Найбільшого і найстрашнішого кличуть Смерть. У нього є своя ватага помічників: Біль, Страждання, Відчай, Самогубство, Депресія, Втома і ще багато інших.
Є ще маленькі, але смертельно небезпечні, - Пролежні, Задуха, Блювота, Спрага, усіх не перерахуєш. Але є й інші, відразу не помітні, жахливо підступні, що підкараулюють там, де на них не чекають, - Байдужість, Незнання, Здирництво і Нелюдяність. Ці напускають морок, бо темрява - це середовище їхнього життя.
Книга - швидка допомога, складена вдумливо таким чином, що може слугувати інструкцією-путівником тим, хто стикнувся сам з важким захворюванням, яке загрожує життю, або нервово шукає відповіді на питання, як допомогти близькій людині подолати ту чи іншу складну ситуацію.
А ситуації бувають різні — від "запобігання і лікування пролежня" до "як говорити з лікарем" і "що робити і куди звертатися при нестерпному болю".
У кожній родині був, є і буде свій досвід життя в кінці Життя. Найчастіше такий досвід буває травмуючим для сім'ї та близьких. Страждання коханої людини від нестерпного болю і нерозуміння, як допомогти, паралізують волю і руйнують зсередини.
Була надія на лікаря, але він щойно поїхав, сказавши: "А що ж ви хочете, ваша рідна людина невиліковно хвора", і все.
Або ще гірше, лікарі після десятого сеансу хіміотерапії і декількох операцій віддають вам змучене тіло рідної людини і говорять: "Все, зробили все, що могли, шансів немає, вже нічим допомогти не можемо". І живи як знаєш, і вмирай, де хочеш.
Проблема в тому, що наших медиків в університетах вчили боротися проти смерті і перемагати її. І ніхто не вчив, за рідкісним винятком, поважати смерть і що робити, коли всі засоби, спрямовані на зцілення, вичерпані.
Інші рецензії:
- "Пацики на мотиках", або Чим чіпляє роман "Юпак"
- "Магнетизм" - соціальна проза, яка невдало перейшла у фантастику
- Похований Донбас, який час "відрити" - рецензія на Михеда
- "Зовсім не страшна книга" - корисні поради для тих, хто бореться за життя
- Касл Рок по-українськи від Ілларіона Павлюка
- "Порт Житана" - гарна обкладинка, але сирий роман
- "Юпак" - роман про життя нормальних пацанів
- "Амадока" - книга про страхи, які змінюють ДНК
- "Загублений Острів" - голоси загублених із Криму
Книга Анастасії розповідає про те, що зробити можна дуже багато, і показує, сторінка за сторінкою, що і як робити.
Озброює знанням і наповнює життям кінець Життя. Перетворює пригнічену Любов у Любов діяльну.
Книга, написана не медиками, відгукнеться у лікарів та медсестер. Вона і для них також. Це книжка-місток до хворих, яких не можна кидати в кінці Життя.
Ця книжка має бути в кожній сім'ї, як добрий радник, як інструкція з боротьби з монстрами.
Я би також рекомендував її до прочитання майбутнім лікарям та медсестрам. Впевнений, що Дід Гіппократ схвалив би таку рекомендацію.
Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.
Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC, а також на сайті bbc.ua