Книга року ВВС: "Непосидючка" - література для найменших бігунів

Вадим Карп'як

Журналіст, член журі Книги року ВВС-2020

Підпис до фото, Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Рецензія члена журі Вадима Карп'яка на книжку Олесі Кешеля-Ісак "Непосидючка", яка вийшла у фінал Дитячої Книги року ВВС-2020.

Бігали, бігаєте, чи думаєте зайнятися оздоровчим бігом? А ще й маєте дітей? То вам сюди!

Ще років 20 тому гострослови жартували, що біг тільки тоді стане масовим видом спорту, коли науковці доведуть, що білка в колесі живе довше, ніж черепаха.

Але хоча наука ще далека від таких доказів, масовість бігу вже ніхто не заперечує. Як і масовість літератури, яка бігові присвячена.

І особливо приємно, коли така література є і для найменших бігунів.

Та ще й не перекладна, а місцева, своя, близька багатьом, як щорічний київський "Пробіг під каштанами".

"Непосидючка" - саме така книжка.

Вона універсальна. Її з радістю читатимуть і самі діти і з не меншим задоволенням ви можете її прочитати разом з ними.

Ба більше! Я із приємністю прочитав її спершу сам, без своїх нащадків. І книжка мене підкорила.

Не те, щоб я відразу кинувся шукати кросівки і заводити будильник на годину раніше, але тепер маю відповіді на запитання моїх дітей. А чому люди бігають? А чому вони бігають у спеціальному взутті? А на скільки вистачає пари кросівок? А навіщо бігунам на змаганнях номери на спині? Та десятки інших "чому", які здатні продукувати люди, котрі захопилися темою.

Інші рецензії журі:

І не обов'язково, аби ваші діти почали бігати після цієї книжки. Достатньо, щоб вони знали, що у дорослих теж існує таке бажання і воно цілком природнє.

До того ж це лише частково дитяча книжка про те, чому і як бігають дорослі. Зауважте, що це також книжка для дорослих про те, чому бігають діти.

І "бігають" не в сенсі по стадіону в кросівках, а в сенсі носяться всюди як непосидючки. "Рибка дядечка Завена" - кухонна і духовна подорож Вірменією

Легким стилем, без надмірних деталізацій, з сюжетом та доречними ілюстраціями "Непосидючка" делікатно пояснює батькам, що бігати для дитини - так само природньо, як для дорослих ходити. І в цьому її ще один величезний плюс.

Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.

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