Які міста відмовляються вводити карантин вихідного дня. Список

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У багатьох містах пройшли протести проти карантину вихідного дня

Місцева влада ряду українських міст відмовляється вводити карантин вихідного дня.

Десь таке рішення ухвалюють на основі рішення комісій з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, які мають відповідну компетенцію щодо карантину.

А десь планують звертатися до Конституційного суду щодо законності такого рішення уряду.

У Кабміні ж наполягають, що їхнє рішення обов'язкове по всій країні, й попереджають про перевірки поліції.

Водночас карантин вихідного дня став ще й заручником другого туру виборів мера у кількох містах, де кандидати намагаються здобути політичні очки навколо цієї теми.

Черкаси

Автор фото, Анатолій Бондаренко Підпис до фото, У травні мер Черкас Анатолій Бондаренко вже конфліктував з центральною владою через карантин

Міська влада Черкас відмовилася від карантину вихідного дня після засідання комісії з техногенної безпеки.

"Під час обговорення члени комісії вислухали позиції підприємців, влади та лікарів і ухвалили рішення, що в проведенні карантину вихідного дня немає сенсу", - передає "Центр черкаських медіа".

За словами головного лікаря Черкас Всеволода Кульчиковського, інкубаційний період коронавірусної інфекції становить 14-28 днів, тобто карантин вихідного дня не дозволить стримати зростання хворих.

Тож у ці вихідні будуть працювати заклади харчування, магазини, ТРЦ та ринки. Кафе та ресторанам дозволили працювати не до 22:00, а до 23:00. Водночас заборонили роботу нічних клубів.

У травні Черкаси вже конфліктували з центром - тоді міська влада вирішила послабити карантин. У відповідь президент Зеленський назвав мера Черкас "бандитом".

Тернопіль

Ігнорування карантину вихідного дня у Тернополі озвучив мер міста Сергій Надал.

"Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених", - пояснив міський голова.

"Наступне - обмеження просто знищать економіку міста. На вихідні дні люди мають найбільшу суму виторгу, за рахунок чого мають можливість утримувати свої заклади і найманих працівників. Без таких виторгів люди втратять роботу, а місто втратить надходження, які ми не можемо втрачати", - додав він.

Водночас у Тернополі пообіцяли штрафувати підприємців, які не носитимуть маски.

Львів

Автор фото, Андрій Садовий Підпис до фото, Андрій Садовий нагадує, що Зеленський навесні сам порушив умови карантину й не сплатив за це штраф

У Львові міський голова Андрій Садовий спочатку заявив, що міська рада готує позов до Конституційного суду про те, чи міг уряд запроваджувати карантин у містах.

А потім заявив, що львівська комісія з надзвичайних ситуацій рішення щодо карантину "не акцептує".

"Ми жодних рішень про заборону приймати не будемо", - пообіцяв львівський міський голова.

"Ми у місті в суботу на неділю створюємо робочі групи у міській раді та будемо допомагати тим підприємцям, які вирішать все-таки працювати", - додав Андрій Садовий.

"Ми задіємо близько 50 юристів міської ради, які у разі чого зможуть навіть виїжджати на місце і ставати на сторону підприємців", - пояснив він.

"У кожному львівському закладі, до якого прийдуть цими вихідні зі штрафом, покажуть фото президента, який в червні цього року пив каву в кафе з червоної зони в Хмельницькому. Знаєте, скільки штрафу він за це заплатив? Ніскільки!" - написав Садовий у Facebook.

А під вечір п'ятниці він повідомив, що виконком оголосив всі суботи і неділі до 30 листопада - робочими днями.

"Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю", - резюмував мер Львова.

Житомир

Автор фото, Сергій Сухомлин Підпис до фото, Мер Житомира Сергій Сухомлин каже, що "не має права вводити карантин"

Житомирський виконком у п'ятницю не став розглядати введення карантину вихідного дня, повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

"У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження" - пояснив він.

"Додаткові обмеження - це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім'ї. До того ж: при такій кількості хворих, 2 дні "локдауну" на ситуацію не вплинуть", - додав він.

Водночас житомирська влада вирішила провести ІФА-тести для всіх працівників шкіл.

Рівне

Автор фото, Рівненська міська рада Підпис до фото, Мер Рівного Володимир Хомко каже - комісія щодо карантину збереться лише у понеділок, а до того нових обмежень не буде

У Рівному вирішили поки що не ухвалювати рішення про карантин.

Комісія з техногенної безпеки там засідатиме лише у понеділок, тож на найближчі вихідні місто ніяких обмежень не запроваджує.

Водночас "Радіо трек" передає слова заступника губернатора Ігоря Тимошенка про заборону роботи ринків: "Є чітка заборона для всіх закладів, які здійснюють діяльність у цих сферах. Тобто ми читаємо постанову Кабміну, що дійсно ринки не мають працювати".

Одеса

Автор фото, dumskaya.net Підпис до фото, В Одесі протестували ресторатори

Так само жодних нових обмежень на найближчі вихідні не планують вводити в Одесі.

Як передає "Думская", у мерії кажуть, що місто залишається у "помаранчевій зоні" й ніяких інших карантинних заходів комісія з техногенної безпеки поки що не вводить.

Водночас виконувач обов'язків Губернатора Одещини В'ячеслав Овечкін заявив, що регіон має дотримуватися карантину вихідного дня й поліція та Держспоживслужба будуть за цим слідкувати, адже обласна комісія з техногенної безпеки ухвалила таке рішення.

Проти запровадження карантину на вихідних виступила місцева влада й у інших містах, зокрема в Івано-Франківську, Луцьку, Мукачевому. Утім, там все це на рівні заяв мерів.

У кількох менших містах, таких як Краматорськ та Слов'янськ, карантин знову ж таки не вводять через відповідні комісії.

Мер Краматорська Андрій Панков, наприклад, пояснив відмову комісії з надзвичайних ситуацій схвалювати карантин тим, що рішення уряду не враховує ситуацію у всіх містах: "Обмеження, що вводяться постановою Кабміну, не враховують суттєвої різниці між містами. Вони мають бути переглянуті. Такі рішення необхідно прийматись виключно на місцях".

Що каже уряд

Автор фото, Кабмін

Прем'єр Денис Шмигаль під час наради у п'ятницю наголосив, що міська влада не має повноважень скасовувати карантин для якихось об'єктів.

"У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб'єктами господарювання, які розташовуються на території України", - цитує його пресслужба уряду.

Він додав, що голови ОДА мають скоординувати місцеву поліцію та Держпродспоживслужбу для перевірки підприємців та інших установ, які на вихідних будуть приймати відвідувачів.

А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив, що біля великих торгових об'єктів чергуватиме поліція.