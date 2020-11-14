"Володар Вінниччини": як Гройсман взяв область і збирається до Верховної Ради

Віталій Червоненко

BBC News Україна

Автор фото, УНІАН

Колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав відчутну перемогу на Вінниччині.

Його партія матиме власні монобільшості у Вінниці та обласній раді, більшість мерів міст регіону, а також власну більшість чи найбільшу фракцію в радах майже всіх рівнів.

На Поділлі Володимира Гройсмана вже називають "королем" чи "володарем" Вінниччини і натякають, що він фактично стає реальною владою регіону, а не структури призначених з Києва адміністрацій.

Політичні опоненти та активісти вказують на можливі маніпуляції партії Гройсмана на виборах, але визнають - його команда тут дуже потужна й саме вона стає владою.

Володимир Гройсман у інтерв'ю ВВС News Україна заявив, що його партія готується до можливих дочасних виборів до Верховної Ради, після яких не виключає свого повернення до найвищої, а не регіональної влади.

Тотальний виграш

Беззаперечна перемога на минулих парламентських виборах "Слуги народу" з монобільшістю на нинішніх місцевих виборах вдарила по партії президента бумерангом.

Розчарування владою у Києві призвело до тріумфу місцевих еліт, чинних мерів та місцевих проєктів. "Слуга народу" не виграла мерські вибори у жодному обласному центрі й не стала першою у жодній великій міській раді. Хоча загалом заявляє про найбільшу кількість депутатів по країні.

Натомість кілька мерів зуміли не просто переобратись, а й взагалі отримати власну монобільшість у міській раді. Тобто можливість керувати своїми містами і не зважати на центр.

Але ситуація на Вінниччині взагалі унікальна - там партія колишнього прем'єра "Українська стратегія Гройсмана" тотально перемогла не тільки в обласному центрі, а й в області.

Сам Гройсман не балотувався, але мером з результатом у 65% став його соратник Сергій Моргунов. У міській раді буде своя монобільшість, в обласній - 40 депутатів з 84. Але власну більшість, як вказують експерти, Гройсман швидко отримає.

Загалом партія отримала 11 з 18 мерів міст області, а також перемогла на виборах до 15 з 18 міських рад.

Команда Гройсмана перемогла практично до всіх районних рад та матиме майже половину керівників селищ та сіл.

Такого результату жодна регіональна партія в історії України ще не показувала.

Як кувалась перемога

Володимир Гройсман керував містом майже десять років з 2006 року, а після обрання до парламенту у місті лишився керувати його соратник Сергій Моргунов.

Вінниця під час правління Гройсмана змінилась у кращий бік, в багатьох рейтингах за комфортністю для життя вона піднялась не верхні щаблі.

Команда Гройсмана у Вінниці популярна, а як розповіли місцеві активісти та політики, партія перед виборами ще й запустила цільові програми підтримки малозахищених верств населення.

Місцева активістка та керівниця Автомайдану Таїса Гайда розповіла ВВС News Україна, що за кілька місяців до виборів у Вінниці запустили муніципальну програму доплат пенсіонерам по 1-2 тисяч на місяць - "Вінничани важливі".

"Це могло зіграти свою роль", - вважає вона, вказуючи, що найбільша явка у місті була саме серед людей похилого віку.

Окрім того, партія Гройсмана домовилась про співпрацю з багатьма керівниками місцевого самоврядування, тож всі вони йшли однією командою.

"Тому люди голосували за свого голову і його партію. Місцева еліта області об'єдналась у партії Гройсмана", - каже Таїса Гайда.

Вона критикує команду Гройсмана і каже, що активісти проводили багато антикорупційних розслідувань щодо його соратників.

Серед причин успіхів також назвала великі ресурси, які зумів залучити до міста та області з бюджету Гройсман, ще коли був керівником уряду.

"Володар Вінниччини - його так вже можна називати, адже зараз так і є", - резюмувала Таїса Гайда.

Кандидатка у мери Вінниці і депутатка Верховної Ради від "Голосу" Олександра Устінова серед причин тріумфу команди Гройсмана назвала зневіру у центральній владі й прояви адмінресурсу на місці.

Сама вона посіла п'яте місце з 3,35%.

Пані Устінова каже, що треба віддати належне роботі місцевої влади у боротьбі з коронавірусом на фоні бездіяльності центру. Але створений місцевий спецфонд "Стоп вірус" також допоміг на виборах.

"Під час децентралізації великі кошти пішли в регіони, фінансування проєктів підвищилось, а люди це сприйняли як досягнення місцевої влади, а не реформу в країні", - додала пані Устінова.

Як вінничанка вона визнала, що у місті останнім часом багато грошей витратили на облаштування парків, скверів, доріжок та спортмайданчиків й люди бачили цю картинку.

"Доводилось чути таку фразу: "Всі крадуть, а цей щось робить", - розповіла вона.

За словами депутатки, команда у Гройсмана набагато "толковіша", ніж губернаторська, а тому з більшістю в облраді саме вона керуватиме регіоном.

Головним суперником Сергія Моргунова на виборах міського голови Вінниці був губернатор області Сергій Борзов від "Слуги народу".

Він прийшов третім з 6%.

Його соратник та депутат парламенту від Вінниці Максим Пашковський у розмові з ВВС News Україна назвав дві головні причини тріумфу команди Гройсмана.

Перша - величезне розчарування прихильників парламентських партій і особливо "Слуги народу" на фоні низької явки.

Друга - колосальний фінансовий бюджетний ресурс, який місцева влада використала під час кампанії.

Пан Пашковський каже про великі витрати на фінансування комунальних ЗМІ, а також програми допомоги малозабезпеченим.

Максим Пашковський наполягає, що команда мера мала тотальний контроль за витратами бюджету, частина яких могла бути використана на власну користь.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Сергій Моргунов

"Такий рівень контролю медіа та фінансів може свідчити тільки про одне — є великі сумніви, що "центр" взагалі розуміє, що відбувається у Вінниці", - наполягає політик.

За його словами, місцева еліта пішла за тими, хто у Вінниці має реальну владу.

"Будь-який вияв нелояльності до Гройсмана або Моргунова у Вінниці серед бюджетників — це миттєве запрошення написати заяву про звільнення, а бізнесменові — путівка у світ перевірок", - наполягає пан Пашковський.

Він прогнозує, що з такими позиціями партії Гройсмана всі "скоро побачать демонтаж залишків рейтингу "Слуги народу" та й взагалі репутації центральних органів влади".

"У Вінниці вже почали лунати жарти, що від децентралізації до сепаратизму на Вінниччині — одна смс-ка Гройсмана в чат своїх прихильників", - додав депутат від "Слуги народу".

Плацдарм для повернення у Верховну Раду

"Ми отримали міцну підтримку, дякую людям за це. Ми зробимо все, щоб виправдати довіру людей на Вінниччині", - починає розмову з ВВС News Україна Володимир Гройсман.

Сам він не балотувався до місцевих рад, але саме за його ім'я голосували на виборах.

Він наполягає, що головна запорука успіху партії - це робота команди у регіоні ще з 2006 року.

"Нам вдалось перетворити місто, яке було одним з останніх у рейтингу по якості життя, на лідера усіх опитувань", - хвалиться експрем'єр.

Він каже, що зібрав серйозну і професійну команду, роботу якої оцінили мешканці всієї області.

Як і противники Гройсмана, сам він теж наполягає, що парламентські партії програли місцеві вибори. Хоча великі партії хизуються кількістю депутатів у радах, як вважає Гройсман, основний показник - це перемога у місцевих владах великих міст.

Володимир Гройсман досить обережний у своїх політичних прогнозах та анонсах, але відверто каже, що успіх на Вінниччині - це тільки перший крок на шляху до Верховної Ради.

"Для нас ключове значення тепер має партійне будівництво по всій Україні", - окрилений успіхом розповідає пан Гройсман. Й наполягає, що партія вже вийшла за межі регіону та матиме своїх представників у місцевій владі на Житомирщині, Харківщині, Миколаївщині, Франківщині та Донеччині.

Автор фото, УНІАН

"Наше завдання - професійна присутність у наступному українському парламенті. Будемо звертатись до людей за їхньою підтримкою, яку ми виправдаємо в парламенті", - обіцяє Гройсман.

На дочасних виборах Верховної Ради 2019 року "Українська стратегія Гройсмана" взяла тільки 2,41% й не пройшла.

Ті вибори Гройсман називає "дуже стрімкими і на хвилі відчайдушного популізму". За його словами, зараз люди відчувають себе ошуканими тим вибором і на нових дочасних підтримають інші партії.

Останні соціологічні дослідження давали партії Гройсмана понад 3,5%, що, з урахуванням похибки, дає шанси партії на прохід до Верховної Ради.

Напряму про строки, у які Володимир Гройсман очікує на дочасні вибори Ради, він не каже. Проте натякає, що станеться це вже наступного року.

"Дострокові парламентські вибори навряд чи спричинять місцеві вибори. Причини будуть інші. У нас дуже складна фінансова і економічна ситуація, уряд випустив з-під контролю епідемію. Верховна Рада втратила довіру і це може бути причина для дострокових виборів. Я такий сценарій не виключаю", - розповів Володимир Гройсман.

Він вважає, що ситуація буде погіршуватись дуже стрімко, а тому можливість дочасних виборів "висока".

У розмові з ВВС News Україна Гройсман постійно повторював, що за його керівництва урядом економіка розвивалась, і так було б і далі, якби нова влада його не звільнила.

І постійно повторював, що саме він - ідеолог реформи децентралізації. А от на питання, чи хоче повернутись до уряду, відповідає складно.

"В мене немає образ на Зеленського, це політична риторика і я на неї не звертаю уваги… Але ставати на граблі, коли ти приходиш на відповідальну посаду, а в тебе немає своєї фракції та достатньої кількості однодумців, - це неефективно", - формулює він свою позицію. Очевидно, що хоче повернутись у владу тільки з власною фракцією та підтримкою в Раді за спиною.

А поки що він обіцяє зосередитись на Вінниччині. Гройсман вже говорить про спеціальну програму розвитку області і кожної громади. Практично в кожній з них вже має власну найбільшу фракцію.

На уточнення, хто насправді керуватиме областю - команда Гройсмана чи вертикаль губернатора, він каже про співпрацю. Але натякає, хто головний.

Автор фото, УНІАН

"Всі, хто працюватиме на результат - їх оцінюватимемо добре. Там, де не буде роботи на результат, ми будемо жорстко ставити питання. У центральної влади та обласної адміністрації багато повноважень, але ми розуміємо, як з цим працювати", - обіцяє Гройсман.

Але наголошує, що "сьогодні ставити питання про зміну губернатора передчасно".

На питання про можливих політичних союзників відповідає розмито, акцентуючи, що це всі проукраїнські сили. Але точно не ОПЗЖ.

Володимир Гройсман давно заочно посварився з Петром Порошенком і звинуватив його у тому, що той як президент вставляв палки у колеса прем'єру.

Зараз він також вказав, що з партією Порошенка у низці питань має різні погляди. Зокрема, і щодо ринку землі.

Володимир Гройсман відкидає закиди щодо сепаратистських небезпек від того, що він отримав значні повноваження в області. "Якби не місцеві влади, то громадяни відчували б набагато більше кризового негативу, який є сьогодні", - вважає він.

На закиди про "короля" чи "володаря" Вінниччини відповідає, що "жарти мають бути смішними". І дає зрозуміти, що ці порівняння йому не сподобались.