Мая Санду: що говорила про Україну і Зеленського нова президентка Молдови

Віталій Червоненко

BBC News Україна

Автор фото, Офіс президента

Президенткою Молдови обрали одну з прозахідних представниць опозиції - колишню міністерку освіти та прем'єрку країни Маю Санду.

Пані Санду перемогла проросійського кандидата Ігоря Додона, який був президентом з 2016 року.

Вона набрала 57%, чинний президент - 42%.

Мая Санду багато говорила про Крим, війну на Донбасі, а також згадувала про можливу контрабанду колишнього президента України в Придністров'ї та свої враження від Володимира Зеленського.

Молдова є парламентською республікою, президент має обмеженні повноваження. Наразі у парламенті більшість належить партії Додона та його соратникам.

Партія Санду має всього 15 з 101 мандатів, тому вона вже анонсувала план провести дочасні парламентські вибори.

Освіта та робота у США

Маї Санду 48 років. Вона володіє англійською та російською мовами, ще вчила французьку та іспанську, але вільно розмовляти не може.

Навчалась у Молдові, а в 2010 році закінчила школу управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті.

Після цього три роки працювала радницею виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні.

Потім повернулась додому і з 2012 до 2015 років була міністром освіти, коли країна пішла шляхом євроінтеграції.

Автор фото, EPA

Була одним з лідерів антикорупційних протестів у Молдові в 2015-2016 роках.

Як символ західного шляху розвитку стала головною конкуренткою Ігоря Додона на президентських виборах 2016 року. Проте поступилась йому на 5%.

Пані Санду стала компромісною прем'єркою під час політичної кризи 2019 року. Тоді задля опору найбільшому бізнесмену країни Владу Плахотнюку вона пішла на тимчасовий союз із соціалістами Ігоря Додона. Цей компроміс підштовхувала Росія та ЄС.

За кілька місяців на посаді пані Санду встигла здійснити офіційний візит до Києва і зустрітись з прем'єром Володимиром Гройсманом та президентом Володимиром Зеленським.

За кілька місяців альянс розпався, й Мая Санду опинилась в опозиції. Уряд сформували соціалісти та колишня партія Плахотнюка, який втік з країни.

Крим, Донбас і "Новоросія"

Пані Санду неодноразово відкрито підтримувала Україну у протистоянні з Росією.

Вона виступала за відновлення територіальної цілісності України на Донбасі й наполягала, що Крим є невід'ємною частиною країни.

У 2016 році Мая Санду в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" чітко заявила про свою позицію щодо Криму. "Моя позиція однозначна: Крим - це частина України, окупована Росією з порушенням норм міжнародного права", - заявила вона.

Тоді пан Додон якраз сумнівався в українській належності півострова.

"Стверджувати, що Крим є частиною Росії - це форма державної зради, особливо в умовах Республіки Молдови, де є окупований регіон", - додала вона, згадуючи про Придністров'я.

Під час візиту до України й виступу з Володимиром Зеленський Мая Санду частину промови виголосила українською мовою.

"Ми в Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України, і я відчуваю глибоку повагу і шану до тих українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, її суверенітет, майбутнє як європейської держави", - сказала вона українською. А потім перейшла на англійську.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Мая Санду влітку 2019 року у Києві

Вона наголошувала, що між Молдовою та Україною має бути стратегічна співпраця.

"Євроінтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС - наші спільні цілі", - наполягала Санду.

Мая Санду вважає, що без успішної інтеграції України з ЄС перспективи Молдови також можуть бути туманними.

"Молдова та Україна - в одній геополітичній зв'язці. Важливо, що Україна хоче бути ближче до ЄС. Для нас це важливо, сподіваємось, ви будете йти цим шляхом. Адже і ми тоді будемо іти цим шляхом", - вважає пані Санду.

На думку Маї Санду, ситуація з Донбасом та з Придністров'ям несуть спільні проблеми країнам.

"Донбас, як і Придністров'я, намагаються використати для перетворення наших країн у буферну зону між Заходом та Росією. Хочуть перетворити Україну та Молдову у держави з обмеженим суверенітетом і зовнішньою політикою", - вважає вона.

Новообрана президентка вдячна за те, що в 2014 році Україна не допустила створення проєкту "Новоросія", який би міг дати вихід Росії до Придністров'я.

"В цьому сенсі весна 2014 року була для нас дуже тривожною і напруженою: якби Україна не зупинила "Новоросію" - він би дестабілізував Молдову", - заявляла вона нещодавно в інтерв'ю виданню "Гордон".

Бізнес Порошенка і "дуже чарівний" Зеленський

Влітку 2019 року російські ЗМІ поширювали інформацію, що пані Санду нібито звинуватила Петра Порошенка у контрабанді разом з місцевим олігархом Владом Плахотнюком.

Мая Санду такі повідомлення називає фейком.

"Це не правда, я казала, що у різні роки у Кишиневі, Тирасполі та Києві були люди - я не казала на якому рівні, - які робили гроші на конфлікті в Придністров'ї. Я не казала ні про пана Порошенка, ні про когось іншого", - заявила Мая Санду.

Автор фото, ВВС

Тиждень тому у пані Санду знову спитали про пана Порошенка і звинувачення в контрабанді з Плахотнюком.

"У них був спільний бізнес, як писала преса - у Петра Порошенка та Плахотнюка. Якщо там було щось нелегальне, то треба розслідувати", - заявила Санду в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Про свої враження від нинішнього президента України Володимира Зеленського Мая Санду говорила не надто багато.

Вона казали, що бачила деякі сцени та епізоди в кіно із Зеленським.

Але про свої враження від особистого спілкування із Зеленським відгукнулась коротко - "ваш президент дуже чарівний".