Книга року ВВС. "Юпак" - українська чортівня, приправлена суржиком

Вадим Карп'як

Телеведучий, член журі

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020

Рецензія члена журі Вадима Карп'яка на роман "Юпак" Сергія Сергійовича Сайгона із Короткого списку Книги року ВВС-2020.

Ви можете не мати зеленого поняття, що означає слово "юпак". Але отримати насолоду від книжки це вам не завадить.

Саме про це я думав, читаючи її.

А ще про те, як мобільні телефони зіпсували людське спілкування. Бо ще якихось 20 з лишком років тому людям в селі доводилося особисто ходити чи їздити одне до одного, аби розпитати новини, залагодити амурні непорозуміння чи домовитися про похід на дискотеку.

А без цього, вважайте вже старосвітського людського спілкування, не було би історії, описаної в "Юпаці".

І коли я пишу "людського", то не просто узагальнюю.

Це ще і характеристика авторської мови. Так, вона не "літературна" і не "академічна". Вона якраз "людська", в тому сенсі, що це суржик. Справжнісінький суржик, який здається в цій історії єдиним можливим способом переказати все, що діється на сторінках.

А діється там суцільна гоголівщина, тільки в наш час, коли Вій ходить сорочинським ярмарком і вимагає страшної помсти.

Це одночасно і детектив, і любовний роман, і містична повість, і соціальна замальовка з життя українського села на зламі тисячоліть.

Виходить добротна українська чортівня, приправлена справжнім суржиком.

А справжній суржик, як відомо, так само складно зімітувати, як і справжню вимову випускників британських приватних шкіл. Вони або є в людини, або нема чого й пробувати їх відтворити.

Інші рецензії журі:

"Юпак" - це книжка, від якої кидатиме в жар мовних пуристів і академічних письменників. Нею захоплюватимуться. Її розноситимуть вщент. Але саме так вона і стане популярною. Бо до неї не буде байдужих.

Тому що "Юпак" - це наше з вами життя, яке впізнаване своєю натуральністю. Але за цим натуралізмом і простотою приховані такі демони, яких, може, ліпше не ворушити. Бо тоді виринають різні трактування тексту.

Наприклад, що свій початок ця історія бере ще в часи СРСР, а закінчується на україно-російській війні. І це ще питання, чи закінчується…

Ага, і ще одне. "Юпак" - це сленгова назва мотоцикла "Юпітер". Але для задоволення від тексту це знання не є обов'язковим.

Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.

Читацькі рецензії: