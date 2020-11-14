Табу на тату - як в Японії хочуть зберегти мистецтво ірезумі

У західному суспільстві татуювання - це норма. Ба, більше - його підняли до висот мистецтва і навіть демонструють на виставках у найбільших музеях і галереях світу. А от в Японії ірезумі (дослівно: "ін'єкція туші" - Ред.) сприймають як символ зв'язків із кримінальним світом - бандами на кшталт злочинних синдикатів якудза.

Утім, останнім часом все більше ентузіастів намагаються подолати 400-річне табу та зберегти цю традицію японської культури.

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters

Традиційне японське ірезумі відрізняється від інших видів татуювання тим, що малюнок наносять або на всю поверхню тіла, або повністю на руки і ноги.

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters Підпис до фото, 48-річний робітник Хіроюкі Немото і його однорічна донька Цумугі у своєму будинку в Хітаті-Нака

Деякі спа-центри, басейни, пляжі та тренажерні зали не обслуговують клієнтів з тату, однак фотограф Кім Кен Гун зустрів кілька таких у громадській лазні в Токіо.

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters Підпис до фото, Асакуса Хорікадзу з чоловіками, яким він та його батько робили татуювання

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters Підпис до фото, Будівельник Хіраку Сасакі, 48 років

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters Підпис до фото, Власник ресторану Хіросі Сугіяма, 38 років

Щорічно в Токіо збираються члени Асоціації любителів тату-мистецтва.

"Для нас це важливо, тому що зазвичай ми приховуємо свої натільні малюнки від суспільства, - каже її керівник Хіроюкі Немото. - І тільки раз на рік можемо з гордістю продемонструвати одне одному свої старі й нові тату".

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters Підпис до фото, Традиційна зустріч любителів тату-мистецтва

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters

У 2000-х роках з'явилося більше журналів про татуювання. І навіть жінки почали робити більше тату. Я думав, що ірезумі, нарешті, сприйматимуть, як в Європі", - каже 62-річний Хірокі Такамура

Але 33-річна Ріє Йошіхару, яка працює у сфері туризму, поки не наважується показати батьку своє тату на спині.

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters Підпис до фото, Ріє вдома у Варабі, Сайтама

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters

"Все плинне. Батьки помруть, діти виростуть і підуть. А татуювання залишиться з вами назавжди", - каже Шодан Хорірен, майстер, який робив Ріє тату.

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters

40-річна бухгалтерка Міна Йосимура каже про свого чоловіка Хіроші: "Якби у мене було тату, а у нього ні, він міг би піти туди, куди я не могла б. Але оскільки ми однакові, то можемо ходити куди завгодно разом. Гадаю, це добре".

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters Підпис до фото, Міна розглядає останнє тату чоловіка вдома в Токіо

48-річна Марі Окасаки зробила перше татуювання 20 років тому.

Тепер її син, 24-річний Тенджен, працює над тим, щоб все його тіло було вкрите малюнками.

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters Підпис до фото, Марі і Тенджен вдома в Ніїдза

"Деякі люди роблять татуювання з глибоких причин, - каже Марі. - А мені це просто подобається, це все одно, що купити гарну блузку".

Але коли вона виходить з дому, то вдягає речі з довгими рукавами, щоб не стати предметом осуду сусідів.

"Деякі люди, напевно, дивляться на мене з подивом. Але я більше не звертаю на це уваги", - каже Тенджен.

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters

"Так, бувають випадки, коли люди думають, що я з банди. Але я на них не зважаю. Буду продовжувати, поки на тілі не залишиться вільних місць".

48-річний офісний працівник Хідеюкі Тогасі, якому ампутували ногу в березні 2019-го, каже: "Гадаю, татуювання зробило мене психологічно сильнішим, тому я зміг швидко відновитися після травми".

Автор фото, Kim Kyung-Hoon / Reuters Підпис до фото, Хідеюкі в парку біля свого будинку в Токіо

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