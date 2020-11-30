Книга року ВВС: Темна матерія космічної дружби
- Марта Шокало
- Головна редакторка ВВС News Україна, член журі
Рецензія члена журі Марти Шокало на книжку Кирила Безкоровайного "Моя подруга з темної матерії", яка вийшла у фінал конкурсу Книга року ВВС-2020.
Головному герою цієї книжки - хлопчику, у якого чомусь немає імені - дуже пощастило. У його мами є телескоп, який дістався їй від прадіда.
А тато, коли сердитий, погрожує не забрати телефон чи планшет, а відправити на Венеру, бо там дуже гаряче.
А ще у нього є подруга Буся, з якою вони мандрують космосом.
Ця дівчинка незвичайна, бо зроблена із темної матерії. Саме тому вона із космосом на "ти" і багато всього знає.
Але так само у неї багато роботи і обов'язків: штовхати зірки в галактиках, збирати докупи уламки зниклих зірок, щоб утворити нові зірки. Одним словом, наводити лад у Всесвіті.
Але попри такі неземні здібності, вона звичайна дівчинка, яку легко образити. Тому коли наш головний герой з переляку від того, що розбив мамин телескоп, збрехав батьками, що в усьому винна Буся, вона на нього образилася і більше ніколи не прилітала. З друзями так не можна! Навіть якщо вони приходять до вас із космосу.
Кирило Безкоровайний, який написав цю книжку, точно надихнувся пригодами Джорджа Стівена Гокінга. У нього так само дівчинка та хлопчик мандрують планетами. І книжка також розповідає про Всевіт так, щоб дітям було цікаво і зрозуміло.
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Ось хлопчик із Бусею святкують день народження Всесвіту. І ви дізнаєтеся, що йому аж 13 мільярдів сімсот сімдесят два мільйони років.
Дівчинка із темної матерії розказує, що таке темна матерія, великий вибух, як усе у цьому світі зроблене із зоряного пилу. І навіть ми.
У цій хоч і короткій, але захопливій подорожі космосом допомагають чудові ілюстрації Дар'ї Скибченко.
Вона точно вловила темно-синій настрій книжки - колір спокою, легкого смутку і бентеги. Без бентеги думати про Всесвіт ну ніяк не виходить.
Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.
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