Книга року ВВС: Темна матерія космічної дружби

Марта Шокало

Головна редакторка ВВС News Україна, член журі

Підпис до фото, Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Рецензія члена журі Марти Шокало на книжку Кирила Безкоровайного "Моя подруга з темної матерії", яка вийшла у фінал конкурсу Книга року ВВС-2020.

Головному герою цієї книжки - хлопчику, у якого чомусь немає імені - дуже пощастило. У його мами є телескоп, який дістався їй від прадіда.

А тато, коли сердитий, погрожує не забрати телефон чи планшет, а відправити на Венеру, бо там дуже гаряче.

А ще у нього є подруга Буся, з якою вони мандрують космосом.

Ця дівчинка незвичайна, бо зроблена із темної матерії. Саме тому вона із космосом на "ти" і багато всього знає.

Але так само у неї багато роботи і обов'язків: штовхати зірки в галактиках, збирати докупи уламки зниклих зірок, щоб утворити нові зірки. Одним словом, наводити лад у Всесвіті.

Але попри такі неземні здібності, вона звичайна дівчинка, яку легко образити. Тому коли наш головний герой з переляку від того, що розбив мамин телескоп, збрехав батьками, що в усьому винна Буся, вона на нього образилася і більше ніколи не прилітала. З друзями так не можна! Навіть якщо вони приходять до вас із космосу.

Кирило Безкоровайний, який написав цю книжку, точно надихнувся пригодами Джорджа Стівена Гокінга. У нього так само дівчинка та хлопчик мандрують планетами. І книжка також розповідає про Всевіт так, щоб дітям було цікаво і зрозуміло.

Інші рецензії:

Ось хлопчик із Бусею святкують день народження Всесвіту. І ви дізнаєтеся, що йому аж 13 мільярдів сімсот сімдесят два мільйони років.

Дівчинка із темної матерії розказує, що таке темна матерія, великий вибух, як усе у цьому світі зроблене із зоряного пилу. І навіть ми.

У цій хоч і короткій, але захопливій подорожі космосом допомагають чудові ілюстрації Дар'ї Скибченко.

Вона точно вловила темно-синій настрій книжки - колір спокою, легкого смутку і бентеги. Без бентеги думати про Всесвіт ну ніяк не виходить.

Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.