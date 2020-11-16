"Хочемо стати частиною ЄС". Інтерв'ю з Маєю Санду

Ілля Барабанов

Російська служба BBC

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В інтерв'ю Російській службі BBC одразу після свого обрання президент Молдови Мая Санду розповіла, якими бачить відносини з Росією і чи може конфлікт у Придністров'ї вирішитися військовим шляхом.

BBC: Вам уже направили вітальну телеграму з Кремля, а Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розраховує побудувати конструктивні стосунки з новим президентом Молдови. Чи плануєте ви найближчими днями розмову з Володимиром Путіним?

Мая Санду: Я сподіваюся, що в нас буде така розмова. Як я сьогодні оголосила, я хочу, щоб у Молдови були хороші відносини з усіма країнами, зокрема з Росією. Дуже багато наших громадян працюють в Росії, нам треба забезпечити гарні умови для них, нам треба розв'язувати питання розблокування молдовського експорту, ми хочемо підписати угоду про пенсійне забезпечення. Тобто в нас тепер є достатньо великий порядок денний щодо наших стосунків з Росією.

Звісно, проблема Придністров'я - це найсерйозніша проблема, Росія - частина переговорного формату, і ми будемо це обговорювати. Є речі, які ми можемо зробити тут у Кишиневі - це боротьба з корупцією і контрабандою, - але є речі, які ми маємо зробити разом. Ми маємо знайти це рішення - я вважаю, що розв'язання Придністровського конфлікту треба знайти всередині країни, треба домовитися зі всіма партіями, треба, щоб це рішення підтримувала більшість суспільства. Але ми знаємо, що є важливі регіональні гравці, і ми сподіваємося, що зможемо знайти політичне рішення цього конфлікту.

BBC: Прямо зараз ми бачимо, як вирішується вірмено-азербайджанський конфлікт, який показав силовий спосіб повернення втрачених територій, після чого багато хто заговорив про те, що й інші заморожені конфлікти на пострадянському просторі можуть "розморозитися". На ваш погляд, чи може бути військове вирішення у Придністровського конфлікту?

Мая Санду: Ні, жодного військового вирішення. Ми шукаємо і шукатимемо політичне рішення.

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BBC: Російські телеканали під час передвиборчої кампанії звинувачували вас у тому, що ви маєте намір об'єднатися з Румунією заборонити російські школи, скасувати святкування 9 травня. У день виборів ми були в Гагаузії і бачили, що там багато мешканців побоюються цього. Що ви скажете своїм виборцям?

Мая Санду: Я хочу сказати всім нашим виборцям, щоб вони чули те, що я кажу, і щоб читали мою програму. Там вони побачать, що я вірю в права людини і буду боротися для того, щоб права усіх наших співгромадян були дотримані.

Я хочу, щоб люди зрозуміли, що разом із громадянами я хочу побудувати хорошу країну для нас усіх. Безвідносно до того, хто якою мовою говорить. І я знаю, що на цих виборах мене підтримали чимало російськомовних людей. Я вважаю, що це перший крок до того, щоб ми можемо об'єднатися, що в нас є спільна мета - створити багатофункціональну державу, щоб вона нас не обкрадала, як це було досі, створити економіку, щоб наша молодь могла працювати тут, удома.

BBC: На ваш погляд, майбутнє Молдови як незалежної держави пов'язане з нейтралітетом, з рухом у бік ЄС, у бік "Євразійського союзу"? Які у вас в цьому плані уявлення про майбутнє держави?

Мая Санду: Я завжди говорила, що я вважаю, що європейська модель розвитку нам підходить більше, я хочу, щоб у нас в країні була ліберальна демократія, я хочу, щоб у нас були зарплати як у деяких європейських країнах, пенсії, як там.

Я хочу, щоб стандарти життя, які ми бачимо в розвинених країнах, були впроваджені й для наших громадян. Щоб вони не їхали кудись за кордон, а щоб вони могли радіти життю разом зі своїми батьками.

BBC: Але все ж ідеальна Молдова майбутнього в розумінні Маї Санду - це суверенна держава чи можливість деякого об'єднання з Румунією?

Мая Санду: Ми хочемо, щоб спочатку об'єднались тут, в Молдові. Ми говоримо, що хочемо стати частиною ЄС одного прекрасного дня. Коли це станеться, ми не знаємо. Ми маємо працювати, щоб підвищити стандарти життя, щоб в нас було хороше керівництво країни - ось ці речі, про які ми знаємо, що вони краще в європейських країнах, ми маємо створити ці умови тут, вдома.

BBC: Чи є у вас намір ініціювати дострокові парламентські вибори, оскільки поки що найбільша фракція в парламенті - за вашими опонентами з Партії соціалістів Ігора Додона?

Мая Санду: Народ хоче дострокові парламентські вибори, тому що цей парламент не представляє народ, цей парламент обрали за часів Плахотнюка (олігарх Володимир Плахотнюк кілька років контролював усі гілки влади в країні і минулого року був змушений втекти з країни - Ред.), не було ані вільних, ані чесних виборів.

І потім ми бачили багатьох депутатів, які переходили з однієї партії в іншу - замість того, щоб займатися проблемами громадян, вони займалися своїми персональними. Тому я буду шукати рішення, я буду шукати, як ми можемо прийти до дострокових парламентських виборів, щоб люди могли обирати тих, хто їх реально представлятиме.

BBC: А повернення Плахотнюка до Молдови можливе при президенті Санду?

Мая Санду: Ні. Ні, я буду працювати зі всіма нашими державними відомствами, з прокуратурою, щоб нарешті розпочалася серйозна боротьба з корупцією.