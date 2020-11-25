Книга року ВВС: Запрограмовані на манкуртство - чим лякає книга Курико про Лук'яненка

Дарія Бобрик

Читачка ВВС News Україна

Підпис до фото, Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020

Читацька рецензія Дарії Бобрик на книгу Віри Курико "Вулиця причетних. Чернігівська справа Лук'яненка" із Довгого списку Книги року ВВС-Есеїстика 2020.

Через надмірні фальсифікації за часів СРСР наша історія потребує ґрунтовної ревізії. Однією з таких лакун є механізм репресивної політики тогочасного тоталітарного режиму. Коли, як зауважує авторка книги "Вулиця причетних. Чернігівська справа Лук'яненка" Віра Курико: "доносництво стало головною чеснотою громадянина". Вона намагається визначити роль людини-гвинтика, покірної, прислужливої особи, яку виховали на засадах радянської ідеології.

Увагу зосереджено на "маленьких" людях, які в 70-х роках XX століття мешкали на вулиці Рокосовського в Чернігові в одному будинку з Левком Лук'яненком, і тією чи іншою мірою посприяли його другому ув'язненню.

Живе спілкування авторки та деяких фігурантів справи дає нам змогу зрозуміти: якими були мотиви цих людей; чим вони переймалися, коли писали доноси; чи не страждають від мук сумління зараз.

Ставлення до історичного минулого та сьогодення Віра Курико виявляє за допомогою запитання стосовно перейменувати вулиці Рокосовського на честь Левка Лук'яненка. З відповідей бачимо, що навіть нині, за часів незалежної України, обираючи між борцем за незалежність Лук'яненком і радянським маршалом Рокосовським більшість віддає перевагу останньому…

Такі особи свято бережуть свою радянську молодість, закриваючи очі на всі злочини тих часів, для них краще жити в цілковитій невідомості й надалі ідеалізувати той час. Сусідка Левка Лук'яненка в розмові з Вірою Курико зауважує: "Я хотіла би хоч перед смертю не чути ні про сталінських жертв, ані про репресії, ні про психіатричні лікарні чи дисидентів. Пам'ятаю той жах, який нам показали в останні роки існування Радянського Союзу. Що вони нам показували? Навіщо вони це робили? Чого хотіли зруйнувати наше життя?".

Чернігівська справа Лук'яненка є неспростовним доказом того, як система проростала в людей, труїла їхню свідомість своїми комуністичними міазмами й перетворювала на аморфних маріонеток-манкуртів Радянська влада облаштувала все так, щоб національно свідомі українці були самітниками, "відщепенцями".

Після прочитання книги стає зрозуміло, що далеко не всі фігуранти справи Лук'яненка знали, що він за людина та яка сфера його діяльності. Вони шельмували його, бо влада повісила на нього тавро ворога.

Пересічних громадян СРСР не навчили самостійності мислення. Один із головних свідків обвинувачення у справі Лук'яненка запитує Віру Курико: "Ви колись боялися щось сказати у власному домі?". А згодом додає: "Я не знаю звідки цей страх. Але він був завжди. З дитинства вчили все розказувати - усе, що знаєш. Не можна мати нічого свого, усе спільне".

На контрасті авторка добре продемонструвала життєвий устрій людини, яка живе під пильним наглядом та повним контролем КДБ, водночас залишається невгамовним українським націоналістом, яким, власне, був Левко Григорович. Також тонко передано стан дружини дисидента Надії Никонівни, яка підтримувала чоловіка та його друзів, але, за її словами, вона не мала сім'ї, була самотньою.

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Відчувається щирий інтерес авторки до подій, які вона висвітлює у своєму історичному репортажі-реконструкції. Очевидно, що Віра Курико здійснила справжнісіньку пошукова операцію, щоб поспілкуватися з очевидцями, простежується ретельна робота з фактажем, увага до деталей.

Також вона поцікавилася думкою експертів, зокрема поспілкувалася з істориком Сергієм Леп'явком та редактором чернігівської міської газети Сергієм Кириченком.

Книги подібного формату вкрай необхідні нашій державі, у якій ще й досі живуть люди, що застрягли в радянському минулому.

У цьому виданні немає надмірного патріотичного пафосу чи патетики. Факти, свідчення фігурантів справи Левка Лук'яненка, цитати з архівних кримінальних справ - ось те чим оперує авторка.

Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.