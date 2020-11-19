Фактчек: мікрочипи, змінена ДНК та інші міфи про нову вакцину

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Новина про вакцину від Covid-19, яка під час клінічних випробувань показала ефективність 90%, збурила у соцмережах хвилю чуток про її небезпеку.

Розбираємось із найпоширенішими міфами - від теорії змови про введення людям мікрочипів до генної модифікації ДНК та інших ризиків щеплення від коронавірусної хвороби.

Білл Гейтс і чипування

Після оголошення новини про вакцину минулого тижня ім'я Білла Гейтса неодноразово лунало у Twitter.

Мільярдер і засновник Microsoft став мішенню багатьох фальшивих звинувачень під час пандемії.

Причиною цього є його благодійна діяльність у галузі охорони здоров'я та розробки вакцин.

Підпис до фото, Користувачка TikTok розповідає, як її чипували за допомогою вакцини, яку вона називає "міткою звіра"

Одна з найпоширеніших чуток, яку розповсюджують ще з початку року, стверджує, що пандемія є насправді всесвітньою змовою. Її мета - імплантація крихітних мікросхем, що відстежують людей, а стоїть за цим усім сам Білл Гейтс.

Жодних доказів, які б підтверджували ці припущення, немає. Фонд Білла та Мелінди Гейтс також рішуче спростував звинувачення.

Попри відсутність доказів, опитування YouGov, в якому взяли участь 1640 людей, показало, що 28% американців вірять у теорію мікрочипів. Серед республіканців ця цифра складала цілих 44%.

У соцмережах поширювали фото Білла Гейтса із написом: "Усе просто, ми змінюємо вашу ДНК за допомогою вакцини, імплантуємо чип, робимо суспільство безготівковим, а всі ваші гроші поміщаємо у крихітну мікросхему. Тоді ви робитимете те, що ми вам скажемо, інакше - ми вимкнемо ваш чип, і ви помиратимете з голоду, доки не станете слухняними".

Втручання у ДНК

Кореспондентка сайту Newsmax, який підтримує Трампа, попередила своїх 264 тисячі підписників у Twitter, що вони мають "остерігатися" вакцини Pfizer/BioNTech.

"Вона втручатиметься у вашу ДНК", - заявила Емеральд Робінсон у своєму твіті.

Це - ще одне побоювання, яке часто-густо трапляється в публікаціях у соцмережах.

BBC спитала про це трьох незалежних науковців. Всі вони запевнили, що вакцина проти коронавірусу не впливає на ДНК людини.

Підпис до фото, "Вакцина Pfizer використовує технологію mRNA, яку ніколи не тестували і яка не була схваленою. Вона втручається у ДНК людини, а 75% волонтерів, які випробували вакцину, відчували побічні ефекти. Будьте обережні". Це неправда.

Люди, які поширюють такі заяви, принципово не розуміють генетики.

Вакцина містить фрагмент генетичного матеріалу вірусу - РНК.

"Введення РНК людині ніяк не впливає на ДНК людської клітини", - каже професор Джеффрі Алмонд із Оксфордського університету.

Прессекретар компанії Pfizer Ендрю Відгер також пояснив, що вакцина "не змінює послідовність ДНК людини. Вона лише надає організму інструкції щодо створення імунітету".

Таке побоювання виникає вже не вперше. Ми ретельно вивчили популярне відео, яке поширювало цю теорію ще у травні.

Здається, частина непорозумінь пов'язана з типом вакцини, який розробляється. Вакцина Pfizer/BioNTech використовує технологію передачі РНК, або "мРНК".

Вона спонукає організм виробляти білок, присутній на поверхні коронавірусу.

Таким чином імунна система вчиться розпізнавати і виробляти антитіла проти цього білка.

Пані Робінсон зазначила у твіті, що технологію вакцинації мРНК "ніколи раніше не тестували і що вона не є схваленою".

Це дійсно так, але протягом кількох останніх років проведені численні дослідження мРНК-вакцин на людях.

Професор Алмонд також зазначає, що вакцина Pfizer/BioNTech першою показала таку ефективність, яка дозволяє її ліцензувати.

Ми не повинні її боятися тільки тому, що це нова технологія, додає він.

Перш ніж вакцини сертифікують для широкого використання, вони проходять ретельну перевірку на безпечність.

На першому і другому етапі клінічних випробувань безпеку і правильну дозу вакцини тестують на невеликій кількості добровольців. Але у третьому етапі беруть участь тисячі людей. Будь-які побічні ефекти уважно відстежують, як у групі, що отримувала вакцину, так і у контрольній групі, якій вводили плацебо. Моніторинг безпеки продовжують навіть після ліцензування вакцини.

Клер Вордл, авторка нещодавнього звіту про міфи щодо вакцинації, які поширюють у соцмережах, вважає, що їхньою причиною є "дефіцит даних". Тобто попит на таку інформацію великий, а достовірних фактів недостатньо.

"Це робить людей вразливими до фейків, адже вони швидко заповнюють прогалину", - каже пані Вордл, яка є виконавчою директоркою неприбуткової організації First Draft, що бореться з дезінформацією.

"Ненадійні джерела інформації та альтернативні новини знижують довіру до вакцин", - каже фахівчиня.

Побічні ефекти

Ще один пункт у твіті пані Робінсон є одним з найпоширеніших аргументів противників нової вакцини.

Журналістка стверджує, що 75% добровольців, які тестували вакцину, мали побічні ефекти. Але виробники вакцини Pfizer і BioNTech у ході свого дослідження серйозних ризиків для здоров'я не виявили.

Багато вакцин мають побічні ефекти. Але переважна більшість із них - геть не такі страшні, як переконують антиваксери.

"Як і багато вакцин, щеплення від Covid-19 може спричинювати короткочасні побічні ефекти, як-от біль у місці ін'єкції, лихоманка, болі у м'язах, головний біль і втома", - каже д-р Пенні Ворд, запрошена професорка з фармацевтики у Лондонському коледжі.

Вона наголошує, що такі побічні ефекти також спостерігають у великої кількості людей, які щорічно роблять щеплення проти грипу. Але вони, як правило, слабкі та зникають максимум за пару днів. Їх можна полегшити за допомогою парацетамолу або ібупрофену.

Незрозуміло, звідки пані Робінсон взяла цифру 75%, але, можливо, це вибірковий підрахунок із легких побічних ефектів, які спостерігали в учасників однієї вікової групи на ранньому етапі дослідження.

Повні дані про побічні ефекти на останньому етапі тестування ще взагалі не оприлюднені, однак Pfizer підтверджує, що жодних серйозних побічних ефектів дослідники не помітили.

BBC звернулась до Емеральд Робінсоном за коментарем, однак вона не змінила своєї точки зору.