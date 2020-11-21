"Продав машину, врятував батьків". Хто чим платить за лікування Covid-19
- Діана Куришко
- BBC News Україна
Щоб вилікувати батьків від коронавірусу Михайло Безпалий з Сум заліз у величезні борги.
Вдень на лікування йшло по 2000 тисячі гривень. Кілька тижнів у лікарні - і рахунки були на десятки тисяч гривень. В решті чоловікові довелося продати машину.
Роман Лебедь теж хворів кілька тижнів на Covid-19. У лікарні Рівного його лікували безкоштовно.
Коронавірус часто називають лотереєю - комусь щастить і хвороба минає без симптомів. Хтось після тижнів боротьби за життя заново вчиться ходити.
В одних медзакладах лікування покривається повністю, в інших треба платити за все.
У скільки обходиться лікування на Covid-19, хто має за це платити і хто врешті платить, з'ясовувала BBC News Україна.
"Щодня - новий список"
"Тато захворів на початку жовтня. Довго не могли збити температуру. КТ виявило понад 60% ураження легень, він не міг дихати. Потім захворіла мама, втратила свідомість на вулиці", - розповідає про історію з Covid-19 своєї родини Михайло Безпалий.
Платили за тести і КТ, довго не могли отримати направлення на госпіталізацію. В решті батько Михайла — Валентин Безпалий опинився у 5 міській лікарні Сум. Стан мами був легший - її залишили лікувати вдома.
"У лікарні батьку відразу дали кисень. Якби почекали ще трохи, не знаю, що б з ним було далі", - згадує Михайло Безпалий.
З того дня у нього почався щоденний об'їзд аптек Сум. Щодня Валентину Безпалому у лікарні давали нові списки ліків. Син по всьому місту шукав ліки для батька.
"Безкоштовного не було нічого. Купувати доводилося все - від крапельниць і фізрозчинів до антибіотиків. Вдень йшло по 2000 гривень. Але я цих грошей тоді не рахував і про гроші тоді не думав. Просто хотів зробити все, щоб батьки вижили", - говорить Михайло Безпалий і показує чеки та списки ліків.
За два тижні на антибіотик "Лораксон" витратили три тисячі гривень.
"Всі гроші, які були вдома, пішли на лікування. Далі брав у борг, просив про матеріальну допомогу на роботі. В решті продав свою машину, розрахувався з боргами. Чув, скільки виділяють грошей на ковідних пацієнтів, де ті гроші? Я все купував сам", - говорить чоловік.
Його тата вже виписали з лікарні, але йому все ще важко дихати. Наслідки хвороби чоловік відчуватиме ще довго.
У лікарнях давали ліки
Понад 35 тисяч гривень витратив на лікування і реабілітацію після Covid-19 у Києві Олег Попенко, громадський активіст і голова Спілки споживачів комунальних послуг. Він хворів місяць, з яких 18 днів провів у лікарні. ПЛР-тести, антибіотики, препарати від згущення крові були коштом медзакладу.
Решту ліків — вітаміни, пробіотики, препарати для підтримки серця і зниження тиску пан Попенко купував самостійно. Відновлення після хвороби все ще триває, а значить будуть і нові витрати, каже чоловік.
"Ліки нам видавали безкоштовно. Докуповувати радили хіба щось допоміжне, на власний розсуд",- розповідає іншу історію про лікування Covid-19 Роман Лебедь, журналіст ВВС Україна.
Через коронавірус і двосторонню пневмонію він провів кілька тижнів у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікарні Рівного. Там обладнали додаткові палати для хворих на Covid-19.
Хто за що платить?
За законом, якщо хворий з Covid-19 потрапив до лікарні, в якій надається медична допомога пацієнтам з коронавірусом, повністю покривати це лікування має держава.
Йдеться про так званий "ковідний пакет" з фонду по боротьбі з Covid-19, який ще навесні сформувала Верховна Рада, і на який виділили 66 млрд гривень.
Національна служба здоров'я України підписує контракти з лікарнями, де лікують Covid-19, і перераховує закладам кошти.
Станом на середину листопада, лікарням перерахували понад 5 млрд гривень на боротьбу з Covid-19.
"Гроші йдуть на 300% доплати лікарям, а також покривають медичні вироби і медичні засоби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою", - розповідав в інтерв'ю Радіо Свобода Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.
Скільки грошей отримали лікарні?
Так, Центральна міська лікарня Рівного, де безкоштовно лікували від Covid-19 Романа Лебедя, отримала на боротьбу з коронавірусом 55 млн гривень.
Київська міська клінічна лікарня №8, де лікувався Ігор Попенко, 19,3 млн гривень.
Лікарня №5 з Сум підписала з НСЗУ договір на суму 20,1 млн грн. Отримала 7,7 млн грн.
Скільки грошей отримала кожна лікарня на боротьбу з Covid-19 можна побачити на дашбордах НСЗУ "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" та "Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій". Ця інформація відкрита.
Що входить у ковідний пакет?
Крім доплат медикам, у ковідний пакет, за який перераховують гроші лікарням, "включено всі лікарські засоби та медичні вироби, необхідні для лікування як в умовах терапевтичних/інфекційних відділень, так і в умовах інтенсивної терапії", - розповіли ВВС News Україна в НСЗУ.
"Усі перелічені послуги для пацієнтів з Covid-19 та з підозрою на нього є для пацієнта безоплатними", - кажуть у НСЗУ.
Підписуючи договір з НСЗУ лікарні зобов'язувалися надавати хворим на Covid-19 такі медичні послуги відповідно до потреб пацієнта:
- первинний огляд,
- тестування на Covid-19 методом ПЛР.
- аналізи - ЕКГ, загальний аналіз крові з підрахунком формених елементів; загальний аналіз сечі; біохімічний аналіз крові; визначення рівня глюкози крові,
- надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (Covid-19),
- надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання, направленої на нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я пацієнтів. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії,
- надання кисневої підтримки, інтенсивної терапії та підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ та ЕКМО,
- моніторинг розвитку септичного шоку,
- забезпечення моніторингу та корекції лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів,
- забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами,
- заходи профілактики загальних ускладнень,
- заходи вторинної профілактики супутніх захворювань,
- консультації лікарів інших спеціальностей.
Якщо вимагають гроші за те, що вже оплачено?
Якщо у пацієнтів вимагають гроші за те, що оплачено з бюджету, у НСЗУ радять писати офіційну скаргу.
Як це зробити правильно, можна дізнатися за безоплатним номером контакт-центру 16-77.
При отриманні скарги від пацієнта, НСЗУ її опрацьовує. Якщо права пацієнта порушенні, проводить таку перевірку:
- надсилає листи до медзакладу з проханням пояснити ситуацію. Також просить повернути кошти, які пацієнт сплатив за медичні послуги, які оплатила НСЗУ за договором;
- НСЗУ також надсилає лист до власника закладу (органів міської ради);
- якщо головний лікар (заклад охорони здоров'я) не поновлює права пацієнта або не повертає гроші, за які вже заплатила держава, то НСЗУ направляє листи до поліції та прокуратури.
"Кожен учасник в системі охорони здоров'я має свої зони відповідальності. НСЗУ укладає договори і виплачує гроші. Зона відповідальності конкретної лікарні та її керівника - провести закупівлю ліків і витратних матеріалів, необхідних для пацієнтів з коронавірусною хворобою", - заявили ВВС News Україна у НСЗУ.
Відповідь 5-ї лікарні
Чи вистачає виділених з бюджету 7 млн гривень на лікування хворих з Covid-19, чи мають пацієнти з коронавірусом самі купувати собі ліки?
Ці питання ВВС News Україна адресувала у листі керівництву "Клінічної лікарні №5" з Сум, де лікувався Валентин Безпалий. Саме там, за словами його сина Михайла, довелося витратити на лікування десятки тисяч гривень. За тиждень ми так і не отримали відповіді.
Редакція намагалася телефоном поспілкуватися з головним лікарем В'ячеславом Петренком, проте, він так і не вийшов на зв'язок.
"У нас є всі ліки і медичні засоби, які, відповідно до постанови 225 Кабміну, мають бути у лікарні. Всі ліки - доступні. Найдорожчі - це антибіотики, вони у нас також є", - заявила у телефонній розмові з ВВС News Україна Лапоногова Вікторія, заступник директора лікарні з економічних питань.
Вона допустила ситуацію, що часом хворим можливо треба щось додатково купувати для лікування. Наприклад, ліки, яких, за її словами, немає у переліку постанови Кабміну.
Проте відмовилася коментувати слова пацієнта про те, що для лікування Covid-19 у цій лікарні йому довелося купувати повністю все - від антибіотиків до крапельниць. Представниця лікарні порадила надіслати листа.