"Продав машину, врятував батьків". Хто чим платить за лікування Covid-19

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, unian Підпис до фото, З бюджету на боротьбу з Covid-19 лікарням виділили мільярди гривень. Українці витрачають на лікування десятки тисяч

Щоб вилікувати батьків від коронавірусу Михайло Безпалий з Сум заліз у величезні борги.

Вдень на лікування йшло по 2000 тисячі гривень. Кілька тижнів у лікарні - і рахунки були на десятки тисяч гривень. В решті чоловікові довелося продати машину.

Роман Лебедь теж хворів кілька тижнів на Covid-19. У лікарні Рівного його лікували безкоштовно.

Коронавірус часто називають лотереєю - комусь щастить і хвороба минає без симптомів. Хтось після тижнів боротьби за життя заново вчиться ходити.

В одних медзакладах лікування покривається повністю, в інших треба платити за все.

У скільки обходиться лікування на Covid-19, хто має за це платити і хто врешті платить, з'ясовувала BBC News Україна.

"Щодня - новий список"

"Тато захворів на початку жовтня. Довго не могли збити температуру. КТ виявило понад 60% ураження легень, він не міг дихати. Потім захворіла мама, втратила свідомість на вулиці", - розповідає про історію з Covid-19 своєї родини Михайло Безпалий.

Платили за тести і КТ, довго не могли отримати направлення на госпіталізацію. В решті батько Михайла — Валентин Безпалий опинився у 5 міській лікарні Сум. Стан мами був легший - її залишили лікувати вдома.

"У лікарні батьку відразу дали кисень. Якби почекали ще трохи, не знаю, що б з ним було далі", - згадує Михайло Безпалий.

З того дня у нього почався щоденний об'їзд аптек Сум. Щодня Валентину Безпалому у лікарні давали нові списки ліків. Син по всьому місту шукав ліки для батька.

Автор фото, фото з архіву родини Безпалих Підпис до фото, Ольга та Валентин Безпалі захворіли на Covid-19. Лікування обійшлося родині у десятки тисяч гривень

"Безкоштовного не було нічого. Купувати доводилося все - від крапельниць і фізрозчинів до антибіотиків. Вдень йшло по 2000 гривень. Але я цих грошей тоді не рахував і про гроші тоді не думав. Просто хотів зробити все, щоб батьки вижили", - говорить Михайло Безпалий і показує чеки та списки ліків.

За два тижні на антибіотик "Лораксон" витратили три тисячі гривень.

"Всі гроші, які були вдома, пішли на лікування. Далі брав у борг, просив про матеріальну допомогу на роботі. В решті продав свою машину, розрахувався з боргами. Чув, скільки виділяють грошей на ковідних пацієнтів, де ті гроші? Я все купував сам", - говорить чоловік.

Його тата вже виписали з лікарні, але йому все ще важко дихати. Наслідки хвороби чоловік відчуватиме ще довго.

Автор фото, фото з архіву родини Безпалих Підпис до фото, За словами Михайла Безпалого, йому доводилося самостійно у всіх аптеках міста шукати ліки, витрачаючи по кілька тисяч гривень на день

У лікарнях давали ліки

Понад 35 тисяч гривень витратив на лікування і реабілітацію після Covid-19 у Києві Олег Попенко, громадський активіст і голова Спілки споживачів комунальних послуг. Він хворів місяць, з яких 18 днів провів у лікарні. ПЛР-тести, антибіотики, препарати від згущення крові були коштом медзакладу.

Решту ліків — вітаміни, пробіотики, препарати для підтримки серця і зниження тиску пан Попенко купував самостійно. Відновлення після хвороби все ще триває, а значить будуть і нові витрати, каже чоловік.

Автор фото, facebook Олега Попенка Підпис до фото, Олег Попенко у соцмережах багато розповідав про свою боротьбу з Covid-19

"Ліки нам видавали безкоштовно. Докуповувати радили хіба щось допоміжне, на власний розсуд",- розповідає іншу історію про лікування Covid-19 Роман Лебедь, журналіст ВВС Україна.

Через коронавірус і двосторонню пневмонію він провів кілька тижнів у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікарні Рівного. Там обладнали додаткові палати для хворих на Covid-19.

Хто за що платить?

За законом, якщо хворий з Covid-19 потрапив до лікарні, в якій надається медична допомога пацієнтам з коронавірусом, повністю покривати це лікування має держава.

Йдеться про так званий "ковідний пакет" з фонду по боротьбі з Covid-19, який ще навесні сформувала Верховна Рада, і на який виділили 66 млрд гривень.

Національна служба здоров'я України підписує контракти з лікарнями, де лікують Covid-19, і перераховує закладам кошти.

Станом на середину листопада, лікарням перерахували понад 5 млрд гривень на боротьбу з Covid-19.

"Гроші йдуть на 300% доплати лікарям, а також покривають медичні вироби і медичні засоби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою", - розповідав в інтерв'ю Радіо Свобода Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.

Скільки грошей отримали лікарні?

Так, Центральна міська лікарня Рівного, де безкоштовно лікували від Covid-19 Романа Лебедя, отримала на боротьбу з коронавірусом 55 млн гривень.

Київська міська клінічна лікарня №8, де лікувався Ігор Попенко, 19,3 млн гривень.

Автор фото, фото з архіву родини Безпалих Підпис до фото, За словами Михайла Безпалого, такі списки ліків він отримував кожного дня впродовж всього лікування батька

Лікарня №5 з Сум підписала з НСЗУ договір на суму 20,1 млн грн. Отримала 7,7 млн грн.

Що входить у ковідний пакет?

Крім доплат медикам, у ковідний пакет, за який перераховують гроші лікарням, "включено всі лікарські засоби та медичні вироби, необхідні для лікування як в умовах терапевтичних/інфекційних відділень, так і в умовах інтенсивної терапії", - розповіли ВВС News Україна в НСЗУ.

"Усі перелічені послуги для пацієнтів з Covid-19 та з підозрою на нього є для пацієнта безоплатними", - кажуть у НСЗУ.

Підписуючи договір з НСЗУ лікарні зобов'язувалися надавати хворим на Covid-19 такі медичні послуги відповідно до потреб пацієнта:

первинний огляд,

тестування на Covid-19 методом ПЛР.

аналізи - ЕКГ, загальний аналіз крові з підрахунком формених елементів; загальний аналіз сечі; біохімічний аналіз крові; визначення рівня глюкози крові,

надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (Covid-19),

надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання, направленої на нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я пацієнтів. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії,

надання кисневої підтримки, інтенсивної терапії та підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ та ЕКМО,

моніторинг розвитку септичного шоку,

забезпечення моніторингу та корекції лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів,

забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами,

заходи профілактики загальних ускладнень,

заходи вторинної профілактики супутніх захворювань,

консультації лікарів інших спеціальностей.

Якщо вимагають гроші за те, що вже оплачено?

Якщо у пацієнтів вимагають гроші за те, що оплачено з бюджету, у НСЗУ радять писати офіційну скаргу.

Як це зробити правильно, можна дізнатися за безоплатним номером контакт-центру 16-77.

Автор фото, unian Підпис до фото, Скільки грошей отримують лікарні на боротьбу з Covid-19, можна подивитись на сайті НСЗУ. Ця інформація у відкритому доступі

При отриманні скарги від пацієнта, НСЗУ її опрацьовує. Якщо права пацієнта порушенні, проводить таку перевірку:

- надсилає листи до медзакладу з проханням пояснити ситуацію. Також просить повернути кошти, які пацієнт сплатив за медичні послуги, які оплатила НСЗУ за договором;

- НСЗУ також надсилає лист до власника закладу (органів міської ради);

- якщо головний лікар (заклад охорони здоров'я) не поновлює права пацієнта або не повертає гроші, за які вже заплатила держава, то НСЗУ направляє листи до поліції та прокуратури.

"Кожен учасник в системі охорони здоров'я має свої зони відповідальності. НСЗУ укладає договори і виплачує гроші. Зона відповідальності конкретної лікарні та її керівника - провести закупівлю ліків і витратних матеріалів, необхідних для пацієнтів з коронавірусною хворобою", - заявили ВВС News Україна у НСЗУ.

Відповідь 5-ї лікарні

Чи вистачає виділених з бюджету 7 млн гривень на лікування хворих з Covid-19, чи мають пацієнти з коронавірусом самі купувати собі ліки?

Ці питання ВВС News Україна адресувала у листі керівництву "Клінічної лікарні №5" з Сум, де лікувався Валентин Безпалий. Саме там, за словами його сина Михайла, довелося витратити на лікування десятки тисяч гривень. За тиждень ми так і не отримали відповіді.

Автор фото, smkl5.at.ua Підпис до фото, У "Клінічній лікарні №5" у Сумах лікують майже 200 хворих на коронавірус

Редакція намагалася телефоном поспілкуватися з головним лікарем В'ячеславом Петренком, проте, він так і не вийшов на зв'язок.

"У нас є всі ліки і медичні засоби, які, відповідно до постанови 225 Кабміну, мають бути у лікарні. Всі ліки - доступні. Найдорожчі - це антибіотики, вони у нас також є", - заявила у телефонній розмові з ВВС News Україна Лапоногова Вікторія, заступник директора лікарні з економічних питань.

Вона допустила ситуацію, що часом хворим можливо треба щось додатково купувати для лікування. Наприклад, ліки, яких, за її словами, немає у переліку постанови Кабміну.

Проте відмовилася коментувати слова пацієнта про те, що для лікування Covid-19 у цій лікарні йому довелося купувати повністю все - від антибіотиків до крапельниць. Представниця лікарні порадила надіслати листа.