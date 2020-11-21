"Продав машину, врятував батьків". Хто чим платить за лікування Covid-19

  • Діана Куришко
  • BBC News Україна

Автор фото, unian

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З бюджету на боротьбу з Covid-19 лікарням виділили мільярди гривень. Українці витрачають на лікування десятки тисяч

Щоб вилікувати батьків від коронавірусу Михайло Безпалий з Сум заліз у величезні борги.

Вдень на лікування йшло по 2000 тисячі гривень. Кілька тижнів у лікарні - і рахунки були на десятки тисяч гривень. В решті чоловікові довелося продати машину.

Роман Лебедь теж хворів кілька тижнів на Covid-19. У лікарні Рівного його лікували безкоштовно.

Коронавірус часто називають лотереєю - комусь щастить і хвороба минає без симптомів. Хтось після тижнів боротьби за життя заново вчиться ходити.

В одних медзакладах лікування покривається повністю, в інших треба платити за все.

У скільки обходиться лікування на Covid-19, хто має за це платити і хто врешті платить, з'ясовувала BBC News Україна.

"Щодня - новий список"

"Тато захворів на початку жовтня. Довго не могли збити температуру. КТ виявило понад 60% ураження легень, він не міг дихати. Потім захворіла мама, втратила свідомість на вулиці", - розповідає про історію з Covid-19 своєї родини Михайло Безпалий.

Платили за тести і КТ, довго не могли отримати направлення на госпіталізацію. В решті батько Михайла — Валентин Безпалий опинився у 5 міській лікарні Сум. Стан мами був легший - її залишили лікувати вдома.

"У лікарні батьку відразу дали кисень. Якби почекали ще трохи, не знаю, що б з ним було далі", - згадує Михайло Безпалий.

З того дня у нього почався щоденний об'їзд аптек Сум. Щодня Валентину Безпалому у лікарні давали нові списки ліків. Син по всьому місту шукав ліки для батька.

Автор фото, фото з архіву родини Безпалих

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Ольга та Валентин Безпалі захворіли на Covid-19. Лікування обійшлося родині у десятки тисяч гривень

"Безкоштовного не було нічого. Купувати доводилося все - від крапельниць і фізрозчинів до антибіотиків. Вдень йшло по 2000 гривень. Але я цих грошей тоді не рахував і про гроші тоді не думав. Просто хотів зробити все, щоб батьки вижили", - говорить Михайло Безпалий і показує чеки та списки ліків.

За два тижні на антибіотик "Лораксон" витратили три тисячі гривень.

"Всі гроші, які були вдома, пішли на лікування. Далі брав у борг, просив про матеріальну допомогу на роботі. В решті продав свою машину, розрахувався з боргами. Чув, скільки виділяють грошей на ковідних пацієнтів, де ті гроші? Я все купував сам", - говорить чоловік.

Його тата вже виписали з лікарні, але йому все ще важко дихати. Наслідки хвороби чоловік відчуватиме ще довго.

Автор фото, фото з архіву родини Безпалих

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За словами Михайла Безпалого, йому доводилося самостійно у всіх аптеках міста шукати ліки, витрачаючи по кілька тисяч гривень на день

У лікарнях давали ліки

Понад 35 тисяч гривень витратив на лікування і реабілітацію після Covid-19 у Києві Олег Попенко, громадський активіст і голова Спілки споживачів комунальних послуг. Він хворів місяць, з яких 18 днів провів у лікарні. ПЛР-тести, антибіотики, препарати від згущення крові були коштом медзакладу.

Решту ліків — вітаміни, пробіотики, препарати для підтримки серця і зниження тиску пан Попенко купував самостійно. Відновлення після хвороби все ще триває, а значить будуть і нові витрати, каже чоловік.

Автор фото, facebook Олега Попенка

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Олег Попенко у соцмережах багато розповідав про свою боротьбу з Covid-19

"Ліки нам видавали безкоштовно. Докуповувати радили хіба щось допоміжне, на власний розсуд",- розповідає іншу історію про лікування Covid-19 Роман Лебедь, журналіст ВВС Україна.

Через коронавірус і двосторонню пневмонію він провів кілька тижнів у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікарні Рівного. Там обладнали додаткові палати для хворих на Covid-19.

Хто за що платить?

За законом, якщо хворий з Covid-19 потрапив до лікарні, в якій надається медична допомога пацієнтам з коронавірусом, повністю покривати це лікування має держава.

Йдеться про так званий "ковідний пакет" з фонду по боротьбі з Covid-19, який ще навесні сформувала Верховна Рада, і на який виділили 66 млрд гривень.

Національна служба здоров'я України підписує контракти з лікарнями, де лікують Covid-19, і перераховує закладам кошти.

Станом на середину листопада, лікарням перерахували понад 5 млрд гривень на боротьбу з Covid-19.

"Гроші йдуть на 300% доплати лікарям, а також покривають медичні вироби і медичні засоби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою", - розповідав в інтерв'ю Радіо Свобода Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.

Скільки грошей отримали лікарні?

Так, Центральна міська лікарня Рівного, де безкоштовно лікували від Covid-19 Романа Лебедя, отримала на боротьбу з коронавірусом 55 млн гривень.

Київська міська клінічна лікарня №8, де лікувався Ігор Попенко, 19,3 млн гривень.

Автор фото, фото з архіву родини Безпалих

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За словами Михайла Безпалого, такі списки ліків він отримував кожного дня впродовж всього лікування батька

Лікарня №5 з Сум підписала з НСЗУ договір на суму 20,1 млн грн. Отримала 7,7 млн грн.

Скільки грошей отримала кожна лікарня на боротьбу з Covid-19 можна побачити на дашбордах НСЗУ "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" та "Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій". Ця інформація відкрита.

Що входить у ковідний пакет?

Крім доплат медикам, у ковідний пакет, за який перераховують гроші лікарням, "включено всі лікарські засоби та медичні вироби, необхідні для лікування як в умовах терапевтичних/інфекційних відділень, так і в умовах інтенсивної терапії", - розповіли ВВС News Україна в НСЗУ.

"Усі перелічені послуги для пацієнтів з Covid-19 та з підозрою на нього є для пацієнта безоплатними", - кажуть у НСЗУ.

Підписуючи договір з НСЗУ лікарні зобов'язувалися надавати хворим на Covid-19 такі медичні послуги відповідно до потреб пацієнта:

  • первинний огляд,
  • тестування на Covid-19 методом ПЛР.
  • аналізи - ЕКГ, загальний аналіз крові з підрахунком формених елементів; загальний аналіз сечі; біохімічний аналіз крові; визначення рівня глюкози крові,
  • надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (Covid-19),
  • надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання, направленої на нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я пацієнтів. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії,
  • надання кисневої підтримки, інтенсивної терапії та підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ та ЕКМО,
  • моніторинг розвитку септичного шоку,
  • забезпечення моніторингу та корекції лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів,
  • забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами,
  • заходи профілактики загальних ускладнень,
  • заходи вторинної профілактики супутніх захворювань,
  • консультації лікарів інших спеціальностей.

Якщо вимагають гроші за те, що вже оплачено?

Якщо у пацієнтів вимагають гроші за те, що оплачено з бюджету, у НСЗУ радять писати офіційну скаргу.

Як це зробити правильно, можна дізнатися за безоплатним номером контакт-центру 16-77.

Автор фото, unian

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Скільки грошей отримують лікарні на боротьбу з Covid-19, можна подивитись на сайті НСЗУ. Ця інформація у відкритому доступі

При отриманні скарги від пацієнта, НСЗУ її опрацьовує. Якщо права пацієнта порушенні, проводить таку перевірку:

- надсилає листи до медзакладу з проханням пояснити ситуацію. Також просить повернути кошти, які пацієнт сплатив за медичні послуги, які оплатила НСЗУ за договором;

- НСЗУ також надсилає лист до власника закладу (органів міської ради);

- якщо головний лікар (заклад охорони здоров'я) не поновлює права пацієнта або не повертає гроші, за які вже заплатила держава, то НСЗУ направляє листи до поліції та прокуратури.

"Кожен учасник в системі охорони здоров'я має свої зони відповідальності. НСЗУ укладає договори і виплачує гроші. Зона відповідальності конкретної лікарні та її керівника - провести закупівлю ліків і витратних матеріалів, необхідних для пацієнтів з коронавірусною хворобою", - заявили ВВС News Україна у НСЗУ.

Відповідь 5-ї лікарні

Чи вистачає виділених з бюджету 7 млн гривень на лікування хворих з Covid-19, чи мають пацієнти з коронавірусом самі купувати собі ліки?

Ці питання ВВС News Україна адресувала у листі керівництву "Клінічної лікарні №5" з Сум, де лікувався Валентин Безпалий. Саме там, за словами його сина Михайла, довелося витратити на лікування десятки тисяч гривень. За тиждень ми так і не отримали відповіді.

Автор фото, smkl5.at.ua

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У "Клінічній лікарні №5" у Сумах лікують майже 200 хворих на коронавірус

Редакція намагалася телефоном поспілкуватися з головним лікарем В'ячеславом Петренком, проте, він так і не вийшов на зв'язок.

"У нас є всі ліки і медичні засоби, які, відповідно до постанови 225 Кабміну, мають бути у лікарні. Всі ліки - доступні. Найдорожчі - це антибіотики, вони у нас також є", - заявила у телефонній розмові з ВВС News Україна Лапоногова Вікторія, заступник директора лікарні з економічних питань.

Вона допустила ситуацію, що часом хворим можливо треба щось додатково купувати для лікування. Наприклад, ліки, яких, за її словами, немає у переліку постанови Кабміну.

Проте відмовилася коментувати слова пацієнта про те, що для лікування Covid-19 у цій лікарні йому довелося купувати повністю все - від антибіотиків до крапельниць. Представниця лікарні порадила надіслати листа.

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