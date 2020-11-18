Перегони трьох вакцин. Ми їх порівняли, і ось що з цього вийшло

Микола Воронін

Кореспондент з питань науки, Російська служба BBC

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Вже три розробники коронавірусних вакцин, які перебувають на останній стадії клінічних випробувань, виступили з оптимістичними заявами про неймовірну ефективність своїх препаратів.

Повідомлення, які одне за одним були оприлюднені буквально впродовж одного тижня, трохи нагадували перегони озброєнь - рекорди билися один за одним.

І хоча всі три заяви зробили на основі попередніх результатів, здається, основні кандидати на достроковий вихід у фінал визначилися - і поки що їхня заявлена ефективність перевищує навіть найбільш оптимістичні сподівання.

Експерти ВООЗ заявляли, що вважатимуть успішною вакцину, ефективність якої перевищуватиме 70%. Американська влада висловлювала готовність закуповувати хоча б 50-відсотковий захист від вірусу (приблизно таку ефективність має вакцина від грипу). У Європейському медичному агентстві натякали, що готові розглянути й менш ефективні препарати.

Оптимізму додає і той факт, що між трьома вакцинами не так багато спільного - а отже, препарати з більшою вірогідністю будуть не конкурувати між собою, а доповнювати одне одного.

Російська служба BBC порівняла провідні розробки, дослідивши слабкі сторони як самих потенційних вакцин, так і їхніх розробників.

Заявлена ефективність

Трійка лідерів, які обіцяють покласти кінець пандемії, що вже забрала життя 1,3 мільйона людей в усьому світі, виявилася доволі різноплановою.

Першою про успіх заявила компанія Pfizer - американський фармацевтичний гігант з 150-річною історією, який заробив мільйони доларів ще в роки Другої світової на виробництві пеніциліну.

За попередніми даними клінічних випробувань, пфайзерівська вакцина (BNT162b2) забезпечує 90-відсотковий захист від Covid-19.

Це дуже хороший показник: він означає, що з кожних 100 людей, які пройдуть вакцинацію, у 90 виробиться стійкий імунітет. Іншими словами, щеплення знижує ризик інфекції приблизно в 10 разів.

Проте вже наступного дня російські вчені з центру Гамалеї заявили, що їхня вакцина "Спутник V" забезпечує ще більш ефективний захист - 92%.

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Російські розробники також можуть похвалитися 100-річною історією - втім, на відміну від попереднього фавориту, "Спутник" створений на бюджетні кошти.

НДЦЕМ ім. Гамалеї входить до структури російського мінохорони здоров'я, а фінансував розробку державний фонд РФПІ.

Також у трійці - іноваційна компанія Moderna, яка працює на ринку біотехнологій усього 10 років і не зареєструвала жодного препарату.

З одного боку, це не те щоб дивно: розробки цієї фірми ґрунтуються виключно на використанні матричної РНК, а для вакцинації людей не був затверджений ще жоден препарат, створений за такою технологією.

З іншого боку, тим більше вражає те, що ефективність вакцини mRNA-1273, за попередніми даними, ще вище - 94,5%.

Чи можна довіряти цим заявам?

Всі три препарати досі проходять масштабні клінічні випробування, які завершаться не раніше травня.

Так що висновки про ефективність вакцин зроблені на основі попереднього аналізу даних - проте вибірка у всіх компаній різна.

Щоб визначити, чи захищає щеплення від Covid-19, треба зачекати, поки вірусом заразиться достатня кількість щеплених добровольців, і порівняти - хто з них насправді отримав вакцину, а кому ввели плацебо.

Тому не дивно, що заяви майже збіглися в часі: у розпалі сезон застудних захворювань.

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Найдетальніші (а отже, і найнадійніші) дані поки надала Moderna.

З 30 тисяч добровольців, які брали участь в експерименті, Covid-19 діагностували в 95 людей. 90 захворілих - з контрольної групи (тобто ті, хто отримав плацебо) і лише п'ятеро - з експериментальної.

Особливо вчених обнадіює той факт, що серед тих, кого щепили справжньою вакциною, немає жодного важкого пацієнта: усі 11 серйозних випадків захворювання - в добровольців, які отримали плацебо.

Заява Pfizer зроблена на основі 94 випадків захворювання (загальна кількість учасників дослідження - 40 тисяч), з яких, як уже підрахували експерти, справжню вакцину отримали не більш як 8 людей.

Детальну статистику компанія пообіцяла надати згодом: впевнено про ефективність можна буде говорити після того, як кількість хворих досягне 164.

А от висновок про ефективність російської вакцини зроблений на основі всього 20 заражень, з яких - знову ж таки, за підрахунками фахівців - справжній препарат отримали четверо. Тому вірогідність помилки тут значно вища.

Окрім того, з 40 тисяч запланованих волонтерів вакцинацію поки пройшли лише 20 тисяч людей - а це означає, що до кінця випробувань показники можуть сильно змінитися.

Коли чекати на вакцини?

Pfizer заявила, що готова поставити 50 мільйонів доз вже до Нового року. Цього вистачить на 25 мільйонів людей, оскільки для вакцинації кожного потрібно зробити два уколи - з різницею в три тижні.

Враховуючи, що препарат проходить випробування в шістьох країнах (Аргентина, Бразилія, Німеччина, США, Туреччина і ПАР), у кожній з них можна буде вакцинувати по 4 мільйони людей.

Кому вакцина дістанеться в першу чергу, влада країн вирішуватиме самостійно, про суттєві обмеження тут накладає логістика. Річ у тім, що вакцину Pfizer треба зберігати в умовах дуже низької температури - близько 80 градусів.

Для доставки компанія вже зафрахтувала літаки кількох транспортних фірм, але наразі вакцина випускається в коробках по 4 тисячі доз, причому відкривати ці коробки можна не більш як двічі на день.

Це означає, що першу партію є сенс відправляти лише в найбільші клініки мегаполісів - приміром, Нью-Йорка чи Ріо-де-Жанейро. Як організувати доставку вакцини в невеликі клініки, наприклад, у сільській місцевості, поки що незрозуміло.

З цієї точки зору набагато кращим є "Спутник V". Російська вакцина випускається в сухому вигляді, тому її набагато простіше доставляти куди завгодно - як у віддалені райони на півночі, так і в спекотні тропічні країни.

З урахуванням цієї особливості препарату логічно припустити, що його основним ринком збуту стануть країни Азії, Африки та Латинської Америки.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Оприлюднити попередні дані свого дослідження незабаром також має компанія AstraZeneca, яка тестує вакцину, розроблену в Оксфордському університеті.

Розробники кажуть, що вже отримали заявки на закупівлю вакцини з 50 країн - загалом на 1,2 млрд доз. Для вакцинації також необхідно ввести дві дози препарату, тому йдеться про 600 мільйонів людей.

Російську вакцину планується випускати і за кордоном: приміром, виробництво у Південній Кореї мають запустити вже у грудні. Обіцяють, що зможуть виробляти 150 мільйонів доз на рік.

Moderna також обіцяє запустити масове виробництво своєї вакцини вже у середині грудня й до кінця року випустити 20 мільйонів доз препарату. З урахуванням двох уколів на кожного, цього має вистачити на 10 мільйонів людей.

Вакцина не потребує особливих умов зберігання: у звичайному холодильнику вона може легко пролежати місяць, у морозильній камері - до пів року. До кінця 2021 року компанія має намір випустити 500 мільйонів доз і навіть заявила про готовність вийти на рівень 1 мільярд доз щороку - за умови доступності всіх необхідних матеріалів.

Про жодні замовлення з-за кордону поки не йдеться. На відміну від Pfizer, яка проводить випробування вакцини за власний кошт, Moderna робить це за рахунок влади США: гроші виділяють з державного бюджету. Тому й дістанеться вакцина в першу чергу громадянам США.

Один із основних розробників препарату - Національний інститут алергії та інфекційних захворювань. Його очільник Ентоні Фаучі вже заявив, що в першу чергу вакцину отримають лікарі та інші працівники системи охорони здоров'я, які напряму працюють з коронавірусними хворими.

За словами Фаучі, на вакцинацію найбільш уразливих груп населення піде приблизно чотири місяці. До березня-квітня треба буде визначитися з тим, кого варто щеплювати далі.