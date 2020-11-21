Електромобілі: як заряджати, на скільки вистачить батареї та інші питання

Джастін Ровлатт

Головний кореспондент з питань екології

Автор фото, Vickie Flores

Новина про те, що Велика Британія заборонить продаж нових бензинових та дизельних автомобілів з 2030 року, на ціле десятиліття раніше, ніж планувалося, викликала сотні запитань у стурбованих водіїв. Спробуємо відповісти на основні з них.

Як зарядити електрокар вдома?

Очевидна відповідь - увімкнути в розетку, але, на жаль, це не завжди так просто.

Якщо ви маєте можливість під'їхати до свого будинку і припаркуватися біля нього, тоді під'єднатися до домашньої електромережі буде нескладно.

Проблема в тому, що таким чином електрокар заряджається дуже повільно. Повна зарядка порожнього акумулятора займе багато часу, залежно від розміру акумулятора, звичайно. Чекати доведеться від восьми до 14 годин, але якщо машина велика, то й понад добу.

Ефективний варіант - встановити домашній пункт швидкої зарядки. У Британії уряд відшкодовує до 75% вартості встановлення (до 500 фунтів стерлінгів), хоча установка часто коштує близько тисячі фунтів стерлінгів.

За допомогою цього обладнання авто можна зарядити за 4-12 годин, знову ж таки залежно від розміру акумулятора.

Скільки коштуватиме зарядка електрокара вдома?

Саме в цьому питанні електричні транспортні засоби дійсно демонструють фінансові переваги у порівнянні з бензиновими та дизельними. Зарядити електрокар - значно дешевше, ніж заправити паливний бак.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вже за 10 років у Великій Британії не продаватимуть авто на бензинових і дизельних двигунах

Вартість залежатиме від типу автомобіля. Електрокари з маленькими акумуляторами - а відтак, меншим запасом ходу - будуть помітно дешевші, ніж ті, що мають великі акумулятори і можуть проїхати сотні кілометрів без підзарядки.

Вартість також залежатиме від тарифу на електроенергію. Більшість виробників рекомендує перейти на тариф Economy 7, який помітно менший вночі - коли зазвичай і заряджають електрокари.

Споживча організація Which підраховувала, що у середньому на зарядку електромобіля піде від 450 до 750 фунтів стерлінгів на рік.

Що робити, якщо у вас немає під'їзду до будинку?

Якщо стоянка розташована недалеко від будинку, можна провести кабель від нього, але переконайтеся, що люди не спотикатимуться через кабель.

Ви можете підключатися до загальної мережі або встановити домашній пункт швидкої зарядки.

Громадські пункти зарядки?

У Британії місцева влада встановлює пункти зарядки у багатьох місцях. Зверніть увагу на вуличні ліхтарі з блакитним світлом, вони матимуть штекери для підключення.

Нові моделі електрокарів обладнані програмами, які скерують вас до найближчої точки зарядки. Це зроблять і безліч вебсайтів та додатків, які можна собі встановити.

За даними електричної компанії EDF, у Великій Британії вже існує понад 30 тисяч зарядних станцій. Це вже більше, ніж АЗС. Лише 2019 року було додано близько 10 тисяч нових пунктів заряду.

Автор фото, Reuters

Їхня кількість буде швидко зростати. На днях уряд оголосив інвестиції у розмірі 1,3 млрд фунтів стерлінгів в інфраструктуру електромобілів, зокрема і в пункти зарядки по всій країні.

Громадські пункти зарядки досить прості у використанні, але існує низка різних операторів, і щоб скористатися їхніми послугами, вам доведеться зареєструватися.

Дехто стягує фіксовану щомісячну плату, інші - за обсяг послуг.

Як правило, для розблокування точки заряджання вам потрібно буде скористатися карткою або мобільним телефоном. Це дозволить підключити зарядний кабель від автомобіля до пункту зарядки.

Кілька виробників, зокрема Tesla, пропонують доступ до "суперзарядок". Вони дозволяють отримати 80% заряду лише за 30 хвилин - за цей час можна сходити у туалет, та випити кави.

Раніше для власників Tesla вони були безкоштовними, тепер за користування мережею Supercharger платити доведеться майже всім.

Який запас ходу має електромобіль?

Звичайно, це залежить від типу автомобіля. Як правило, що дорожче авто, то на більшу відстань вистачає заряду.

Це, однак, залежить і від стилю керування автомобілем. Якщо ви їдете швидко, запас ходу буде меншим, ніж у переліку нижче. Обережним водіям вдається "вичавити" із електрокара якомога більше кілометрів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Нові пункти зарядки працюють цілодобово

Ось такий приблизно запас ходу мають різні моделі електромобілів.

Renault Zoe - 544 км

Hyundai IONIQ - 310 км

Nissan Leaf e+ - 384 км

Кіа е Ніро - 453 км

BMW i3 120Ah - 293 км

Tesla Model 3 SR+ - 409 км

Tesla Model 3 LR - 560 км

Jaguar I-Pace - 470 км

Honda e - 201 км

Vauxhall Corsa e- 336 км

(Джерело: британське товариство автовиробників і трейдерів SMMT)

Варто зазначити, що запас ходу електрокарів буде поступово збільшуватися з удосконаленням акумуляторів.

Як довго працює акумулятор?

Це залежить від того, як ви ним користуєтеся.

Більшість акумуляторів в електрокарах мають літієву основу, як і батарея у мобільному телефоні. Такі акумулятори з часом погіршуються. Це означає, що заряд він триматиме менше, відповідно зменшиться і пробіг автомобіля.

Виснажує ресурс акумулятора надмірне навантаження, коли його не відключають від мережі після повної зарядки, а також зарядження при неправильній напрузі.

Варто перевірити, чи пропонує виробник гарантію на акумулятор - багато хто робить це. Зазвичай вона від восьми до 10 років.

І доведеться таки розібратися з тим, як вони функціонують, адже придбати нове авто на бензиновому чи дизельному двигуні після 2030 року буде вже неможливо.

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