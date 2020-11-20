Великий герб України: чому це політичний проєкт із сумнівною перспективою

Віталій Червоненко

BBC News Україна

Автор фото, Олександр Ткаченко Підпис до фото, Ескіз-переможець Великого герба України

Історія зі спробами останніх тридцяти років затвердити Великий герб "схожа на мазохізм". Усі розуміють, що це не завершиться успіхом.

Саме так оцінив ситуацію з обранням ескіза проєкту Великого державного герба у розмові з ВВС News Україна геральдист Олекса Руденко.

Опублікований напередодні переможець урядового конкурсу викликав критику, глузування та несприйняття.

Попри те, що у Конституції згадана необхідність створити Великий герб, багато експертів та геральдистів переконані - ця ідея мертвонароджена й варто залишити єдиним гербом нинішній тризуб.

Так раніше висловлювався навіть голова журі, яке обрало проєкт Великого герба, Андрій Гречило.

Але, як розповідають експерти, до 30 річниці незалежності, яку відзначатимуть наступного року, команда нинішнього президента хотіла "залишити слід" в історії.

Тому і спробували провести черговий конкурс, який ризикує повторити сумну долю усіх попередніх.

Конкурси, конкурси...

19 листопада в уряді обрали ескіз-переможець, який може стати Великим державним гербом України. Зайнятись пошуком гербу уряд зобов'язала Верховна Рада. Там це питання ініціювала президентська фракція "Слуга народу".

Проєкт опублікували ввечері 19 листопада, а вже до ранку на нього з'явились сотні фотожаб й хвиля критики.

Автор фото, УКРПОШТА Підпис до фото, До фотожаб у Facebook долучилась навіть державна компанія "Укрпошта". Вона зробила собі таку заставку в соціальних мережах.

Нинішня спроба отримати Великий герб України є четвертою.

Останнього разу уряд затверджував проєкт Великого державного герба в 2009 році, проте тоді його не підтримала Верховна Рада.

Така доля може чекати і на нинішній, адже для того, щоб Великий герб став офіційним символом України, за нього має проголосувати конституційна більшість депутатів.

А це, судячи з негативної реакції суспільства, навряд чи станеться.

"Герб треба затвердити в парламенті 300 голосами. Я не впевнений, що Верховна Рада зможе зібрати голоси не тільки за цей проєкт, а й за будь-який інший", - розповів ВВС News Україна геральдист Олекса Руденко.

Він сам неодноразово брав участь у конкурсах Великого герба, але погоджується, що ця ідея, швидше за все, в Україні є мертвонародженою.

Автор фото, GONI Мемаси Підпис до фото, Один з колажів на ескіз

Він і багато його колег визнають, що запис про Великий герб у Конституції в 1996 році з'явився як компроміс з комуністами, щоб схвалити весь Основний закон.

"В 1996 році, коли ухвалювалась Конституція, через комуністів та соціалістів ніяк не проходила стаття про державні символи. Щоб їм догодити, вигадали, що буде потім Великий герб і буде їм серпів та молотків", - згадує пан Руденко.

Цю історію підтверджували ВВС і перший президент Леонід Кравчук, і голова українського геральдичного товариства Андрій Гречило.

Він очолював журі під час вибору останнього проєкту герба.

"За пропозицією геральдичного товариства до тексту Основного закону включили тільки один герб. Проте в конституційну ніч після суперечок записали малий та великий", - згадував Андрій Гречило, який є співавтором малого герба.

"Комуністи хотіли залишити старі радянські символи. Вони вважали, що якщо ввести поняття двох гербів, то повноцінного символу не буде", - згадував у розмові з BBC News Україна перший президент Леонід Кравчук.

Геральдисти в один голос кажуть, що Україні Великий герб вже не потрібен і нинішній малий герб справляється з роллю символу держави.

"Черговий конкурс, який пройшов. І надалі цей проєкт очікує важка доля. Варто прибрати з Конституції поняття про великий державний герб", - вважає Руденко.

Він сам подавався і на нинішній конкурс, але без надії на затвердження.

Автор фото, Олександр Ткаченко Підпис до фото, Ескіз-переможець, який розробили ще в 90-х роках

"Автори отримають гонорар, як це було на попередніх конкурсах, але не такі це великі гроші", - вважає геральдист.

Цього разу переможець Олексій Кохан отримає премію в 100 тисяч гривень.

У попередніх розмовах з ВВС голова журі Андрій Гречило відверто казав, що Великий герб не потрібний.

"Сенсу в затверджені великого герба дійсно немає. Час, коли це можна було зробити безболісно, вже минув. Існуюча символіка сприйнята країною й себе виправдала", - розповідав Андрій Гречило кілька років тому.

Як співавтор офіційного герба Гречило нагадує, що тризуб вперше затвердили у 1918 році, він несе ідею об'єднання українських земель та апелює до спадку Київської Русі.

"Для України великий герб як такий не потрібен", - підсумовує пан Гречило.

Слід в історії

Олекса Руденко розповів, що у багатьох представників нинішньої влади є бажання увійти в історію як людей, за час правління яких з'явився Великий герб.

Він твердить, що за їхнього наполягання він і вирішив податись на конкурс.

На питання, хто ж у команді президента найбільший прихильник історії з гербом, він відповідає - перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Пан Стефанчук зараз лікується від коронавірусу.

"Висловлюю сподівання, що до 30-ї річниці Акта проголошення незалежності України ми зможемо забезпечити утвердження Великого герба", - заявляв пан Стефанчук 5 листопада.

"Владі хотілось увінчати свою каденцію якимись історичним рішенням. Приводом було відзначення тридцяти років незалежності", - розповідає пан Руденко.

У серпні цього року, коли у "Слузі народу" витягнули "карту" Великого гербу, там точно вірили у свій успіх.

Автор фото, Наш герб Підпис до фото, Затверджений в 2009 році урядовий проєкт Великого герба. Галицький лев та герб Запорізького козацтва

"Розмови про недоречність нових символів - це розмови про недоречність існування держави", - заявляв голова партії Олександр Корнієнко.

Але з того часу рейтинг партії та президента суттєво впав. Монобільшість в парламенті пішла великими тріщинами.

"Якщо щось не сталось за тридцять років, то вже, мабуть, і не станеться. У нас прекрасний малий державний герб, не варто його чіпати, його можна спокійно порівнювати з найкращими європейськими, він виглядає гідно", - наполягає геральдист Олекса Руденко.

Олекса Руденко припускає, що критика проєкту герба почне екстраполюватись на саму владну команду.

Він переконаний, що всі спроби створити Великий герб приречені на ходіння по колу.

"Ми ж розуміємо, що практично до кожного елементу в гербі можна доколупатись - кожен елемент за бажання можна розгромити з геральдичної, наукової чи художньої точки зору", - заявив Олекса Руденко.

Кабмін ще має розробити проєкт закону з новим гербом і передати його парламенту, де він, на думку експерта, і застрягне.

Що не так з ескізом

Ескіз-переможець - це проєкт, який Олексій Кохан подавав на конкурс ще в 1997 році. Проте тоді його, як розповідали у приватних розмовах члени журі, незаслужено викинули.

Зараз жоден співрозмовник ВВС News Україна не поставив під сумнів незалежність журі.

Але от переможця критикують дуже жорстко.

У Конституції вказано, що Великий герб України має містити малий герб та символ Війська Запорізького.

Автор фото, Наш герб Підпис до фото, Проєкт Великого герба Миколи Битинського в еміграції, 1940 рік. Книга "Наш герб"

У більшості ескізів великого герба малюють галицького лева, як символ Західної України. Багато хто намагається не забути архистратига Михаїла, якого часто називають символом Києва.

Саме ці три елементи поєднали у проєкті Олексія Кохана. Галицький лев та архістратиг Михаїл тримають тризуб. А зверху козак, над яким розташована хоругва.

Олекса Руденко каже, що загальна концепція такого герба для нього прийнятна, але малюнок та деталі ескізу він називає застарілими.

Як учасник конкурсу він допускає ангажованість своїх міркувань. Але як геральдист дозволяє собі певну критику.

З геральдичної точки зору, у нього є питання до хоругви як вінця гербу.

Також експерт критикує образ галицького лева, який традиційно на Галичині мав би дряпатись на скелю. В ексізі-переможці він більше схожий на західноєвропейський варіант.

Є питання до зображення архистратига Михаїла - і до взуття, і до меча.

Автор фото, Наш герб Підпис до фото, Проєкт державного герба, 1991 рік

Серед найбільших зауважень ще й три грона калини, які похилились вниз.

А у "Червоній калині", яка стала культовою піснею країни, похилена калина є символом журби, її треба "підіймати".

Зображення козака над левом та янголом теж прийнятне, визнає пан Руденко. Проте козак виглядає дуже театрально - червоні чоботи та червоні шаровари.

Що висить у Зеленського

Останніми місяцями президент Зеленський на фотографіях та відео з Офісу президента стоїть чи сидить на фоні Великого державного герба.

Принаймні, одного з ескізів ще з 90-х років. Там немає архистратига Михаїла, проте є козак та лев, а зверху - корона.

Цей гобелен, як кажуть геральдисти, в кабінеті президента з'явився ще за Леоніда Кучми.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Один з проєктів Великого герба у кабінеті президента

А зараз він почав частіше потрапляти в об'єктиви.

Олекса Руденко вказує, якщо станеться диво і нинішній проєкт стане офіційним Великим гербом, то він не тільки висітиме в кабінеті президента.

Процедуру використання Великого герба мають прописати у профільному законі.

Великий герб може бути в символіці президента, Верховної Ради, найвищих органів влади та штандартах. Хоча не виключає, що його спробують помістити й на офіційні документи та паспорти.