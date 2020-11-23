"Час озброювати Україну": що ще підтримує майбутній держсекретар Ентоні Блінкен

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Держсекретарем США при новообраному президенті Джо Байдені, найімовірніше, стане 58-річний Ентоні Блінкен. Саме він буде опікуватися всіма зовнішньополітичними питаннями в країні. Але що це кадрове рішення означає для України?

Ентоні Блінкен в американській дипломатії з 1994 року. Він працював на різних посадах за трьох президентів США. Це і Білл Клінтон, і Джордж Буш-молодший, і Барак Обама.

Під час президентства Обами, при якому Джо Байден був віцепрезидентом, кар'єра Блінкена різко пішла вгору.

Спершу він був радником Байдена з зовнішньополітичних питань. У 2014-му, саме в розпал збройного конфлікту на українському Донбасі, Блінкен став заступником держсекретаря США.

Зброя для України та "російська агресія"

В Україні у 2009-2017 роках Блінкен був неодноразово. Він вів перемовини з тодішнім керівництвом держави та регулярно коментував ситуацію в країні й політику Росії щодо України.

Блінкен одним з перших американських дипломатів ще у 2014 році повідомив, що США вивчають можливість надати Україні летальну зброю, щоб підтримати її у конфлікті з Росією.

За кілька місяців у березні 2015 під час візиту до Києва Блінкен зустрівся з вищим керівництвом держави та досить відверто поспілкувався з журналістами.

Тоді він підкреслив, що США "глибоко віддані майбутньому України та її успіху". Причина в тому, що США "десятиліттями допомагає будувати цілісну та мирну Європу", а також в необхідності дотримання єдиних правил на міжнародній арені, які "тепер під загрозою через російську агресію в Україні".

"Кордони не можна змінювати силою. Якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося, то це буде прецедентом не тільки тут в Європі, але й по всьому світі", - заявив він.

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Він нагадав, що Україна відмовилась від ядерного арсеналу під міжнародні гарантії Будапештського меморандуму. Але політика Росії показала, що ці гарантії нічого не варті.

"Це є прецедентом. Тепер, коли ми працюємо з міжнародною спільнотою, щоб переконати всіх, щоб Іран також відмовився від ядерної зброї, цей прецедент, на жаль, може зіграти погану роль. Тому ми разом з Україною, будемо разом захищати правила, які існують в 21 столітті. США з Україною та підтримують Україну", - запевнив Блінкен.

Згодом він неодноразово коментував політику Росії щодо України. Він недвозначно заявляв про пряму причетність Москви до подій на Донбасі, називав сепаратистів "російськими маріонетками".

У 2016 році, коментуючи чергове загострення бойових дій на Донбасі, він зазначив, що зростання кількості атак "було спровоковано Росією або відбувалося з її мовчазної згоди".

"У росіян є величезні важелі впливу на бойовиків. Якщо вони захочуть припинити це, то вони можуть, і насправді повинні", - заявив заступник держсекретаря.

Він запевнив, що США не знімуть санкції, доки Росія не виконає мінські домовленості в повному обсязі.

Більше непопулярних реформ

Окремо Блінкен наголошував на необхідності реформ в Україні. Закликав боротися з корупцією, проводити децентралізацію, налагодити співпрацю з МВФ та виконати вимоги міжнародних партнерів.

"Величезний виклик, з яким зіткнулася Україна, це складні рішення у програмі реформ, які можуть бути болючими для людей у короткостроковій перспективі, але підуть на користь у довгостроковій", - підкреслював він.

Блінкен наголошував, що з часом результат непопулярних реформ, якщо їх реалізують, дасть свої плоди та покращить добробут людей.

"Час озброювати Україну"

Вже після відставки, коли президентом став Дональд Трамп, Блінкен опублікував велику статтю у The New York Times під назвою "Адміністрації Трампа час озброювати Україну".

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Коментуючи чергове загострення на Донбасі, Блінкен зазначив, що президент РФ Володимир Путін роздмухує і заморожує конфлікт, коли йому це вигідно.

"Так він сподівається зберегти Україну назавжди дестабілізованою, підсилюючи внутрішнє невдоволення через неспроможність Києва припинити окупацію, купуючи час, щоб повернути Україну в російську сферу впливу після вторгнення та знущань", - написав майбутній держсекретар США.

Він назвав Трампа "пропутінськи налаштованим", але згодом схвально оцінив дії його адміністрації, яка не збиралася поступатися Москві на міжнародній арені.

"Але є одна життєво необхідна річ, яка може все змінити: якщо вся команда рекомендуватиме пану Трампу скасувати обмеження щодо надання летального оборонного обладнання Києву, зокрема протитанкової зброї", - написав Блінкен у жовтні 2017 року.

На його думку, якщо раніше виключно дипломатичні важелі та економічні санкції щодо Росії були виправданими, то тепер настав час жорсткіших методів.

"Попри всі очікування, адміністрація Трампа не кидає Україну і не повертається до звичних бізнес-стосунків з Москвою. Тож Росія може залишитися там, де вона є. Але на тому ж місці залишиться і фронт, який очолюють Сполучені Штати, проти цієї агресії", - підсумував Блінкен.