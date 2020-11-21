Супутник-"собача будка": що він робитиме на орбіті?

Джонатан Амос

Науковий кореспондент BBC

Автор фото, ESA

У суботу в Каліфорнії запустять супутник, критично важливий для розуміння кліматичних змін.

Космічний апарат під назвою Sentinel-6 Michael Freilich стане основним засобом вимірювання форми Світового океану.

Супутник назвали на честь океанографа Майкла Фрейліха, колишнього директора геологічного підрозділу Nasa, який помер на початку цього року.

Sentinel-6 не тільки відстежуватиме підвищення рівня моря, але й стежитиме за тим, як величезні водні маси рухаються по всій земній кулі.

Складний 1,3-тонний супутник, схожий на собачу будку, запустять з бази Ванденберг о 09:17 за місцевим часом (19:17 за Гринвічем).

Sentinel - спільний проєкт Європи та США, який продовжить вимірювання, які здійснювали інші космічні апарати починаючи з 1992 року.

Ці попередні місії недвозначно показали, що рівень моря у всьому світі зростає із швидкістю, що перевищує 3 мм на рік протягом 28 років. Останні їхні дані навіть свідчать про те, що ці темпи пришвидшуються до понад 4 мм на рік.

Близько третини вимірюваного глобального підвищення рівня моря на Землі відбувається за рахунок збільшення обсягів теплішої води, ключовим фактором якого є кліматичні зміни. Решта - від танення льоду.

Sentinel, як і всі супутники до цього, використовуватиме радіолокаційний висотомір для оцінки рівня океанів.

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Цей прилад посилає мікрохвильовий імпульс на поверхню, а потім підраховує час, за який отримує зворотний сигнал, і перераховує його у висоту.

Однак Sentinel-6 матиме й більш удосконалені можливості, які дозволять йому відстежувати не лише поведінку морів, а й внутрішніх вод - річок та озер.

Чому важливий рівень океану?

Рівень води є ключовим параметром для океанографів. Подібно до того, як поверхневий тиск повітря показує, що робиться в атмосфері вгорі, так і висота океану дає інформацію про поведінку води вглибині.

Ці дані дають підказки щодо температури та солоності. У поєднанні з інформацією про гравітацію, вони також розповідають про напрямок і швидкість течій.

Світовий океан зберігає величезну кількість тепла від Сонця, і те, як його води рухають цю енергію по всьому світу та взаємодіють з атмосферою, визначає нашу кліматичну систему.

Водночас важливо фіксувати зміни протягом максимально тривалого часу.

"Чим довший період, тим краще ми можемо відокремити природні кліматичні сигнали від штучних, спричинених людиною", - пояснює вчений місії Європейського космічного агентства Крейг Донлон.

Чому цифра 3 мм є оманливою?

Рівень Світового океану не скрізь піднімається з однаковою швидкістю. У деяких регіонах він зростає на понад 1 см на рік.

Це пов'язано з безліччю факторів, зокрема змінами в циркуляції океану, температурними змінами, а також нерівномірним розподілом талої води з крижаних покривів.

Мало хто знає про те, що танення льодовиків найбільше впливає на рівень океану на далеких відстанях.

"Підйом рівня моря не є рівномірним; дуже важливо це розуміти", - каже Крістін Гомменгінгер з Національного центру океанографії Великої Британії в Саутгемптоні.

Автор фото, ESA Підпис до фото, Sentinel-6 виведуть на орбіту на висоту 1336 км над Землею

Саме дані супутника допоможуть краще зрозуміти локальну ситуацію з рівнем води в морях у різних куточках Земної кулі.

Кому потрібні дані про рівень води в океані?

Звичайно, океанографам та кліматологам. Але ці дані також надзвичайно важливі й для синоптиків.

Зворотний сигнал, який отримує супутник, також містить інформацію про стан океану - про те, наскільки він бурхливий, а це, своєю чергою, говорить про силу вітрів.

Океан та його зв'язок з атмосферою, мабуть, найкраще ілюструють урагани. Ці бурі отримують свою енергію з теплої тропічної води, яку висотомір може відчути завдяки коливанню поверхні моря.

І саме такі супутники, як Sentinel-6, попередили про Ель-Ніньо, яка бачить, коли теплі води в західній частині Тихого океану змістилися на схід. Це викликало глобальні зміни у погодних системах, зокрема перерозподіл кількості опадів і підвищення температури.

Також ці дані важливі для судноплавства - вони дозволяють складати корабельні маршрути таким чином, щоб уникати бурхливих штормових вод.

Ну і звісно ж, інформація про рівень океану необхідна для планування забудови прибережних територій та захисту від повені.