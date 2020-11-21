Треба не лише памятати революції, аде й "засвоїти уроки" - Зеленський у день Гідності і Свободи

Автор фото, https://www.president.gov.ua/

У День гідності та свободи від імені президента Зеленського на Алею Героїв Небесної Сотні відправили квіти, а сам президент, який лікується від Covid-19, виступив із відеозверненням.

У ньому Володимир Зеленський заявив, що і Революція Гідності (листопад 2013-лютий 2014) і Помаранчева революція (листопад-грудень 2004), і Революція на граніті, 30 років від якої виповнилося у жовтні, "доводять одну істину: у визначальні часи історії головне та вирішальне слово завжди буде не за політиками, а за українським народом".

Найбільшим здобутком цих революцій пан Зеленський назвав "нову свідомість" влади і громадян.

Президент також наголосив, що "ми маємо не тільки пам'ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки".

"Для людей революція - це шлях до бажаних змін. Для політиків - шлях до бажаних крісел", - заявив президент Зеленський.

Пізніше, як повідомили в ОП, за допомогою відеозв'язку президент поспілкувався із учасниками революцій 1991, 2004, 2013-2014 років.

Під час цієї зустрічі він назвав ще один революційний урок:

"Ми досить легко та згуртовано об'єднуємося проти. Проти несправедливості, неправди, проти конкретного правителя, одним слово - проти чогось або проти когось. І коли це зникає, підсвідомо настає розслабленість. Ми забуваємо, що це тільки проміжна перемога, яка ще не означає дійсно настання змін".

Автор фото, UNIAN

Вдень біля каплиці, встановленої на місці загибелі активістів останнього Майдану, також відслужили молебень на вшанування їхньої пам'яті, а а до хреста і меморіалу люди приносили квіти.

Там також зустрілися рідні Героїв Небесної Сотні. Вони подякували тим, хто у складний час пандемії прийшов вшанувати пам'ять загиблих за свободу майже сім років тому.

Як заявив син одного із загиблих Небесної Сотні, усі сім років, що минули від Майдану, родичів загиблих намагаються "використовувати в політичних цілях", а у розслідуванні розстрілів на Інститутській влада "робить крок вперед і два - назад".

Іші промовці казали, що президент Зеленський не дотримав обіцянку щодо розслідування вбивств на Майдані під час Революції гідності, а натомість до різних державних структур були призначені люди, які асоціюються з тими, проти кого виступили учасники Майдану.

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