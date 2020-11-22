Заборона на аборти розколола Польщу. Чим закінчаться протести

Святослав Хоменко

ВВС

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протести у Польщі тривають вже майже місяць

Наприкінці жовтня польський Конституційний суд ухвалив рішення про практично повну заборону абортів. Рішення з невідомих причин поки що не набрало чинності, але ситуація як ніколи напружена: у країні не вщухають протести проти заборони, а рейтинг партії влади неухильно знижується.

Як розвивається ситуація в Польщі і чим може закінчитися одна з найсерйозніших суспільно-політичних криз, розбиралася ВВС.

Перші зміни

Польща - країна з одними з найжорсткіших правил щодо проведення абортів в Європі.

Згідно з тутешнім законодавством, перервати вагітність можна, якщо:

вагітність стала результатом кримінального злочину - зґвалтування або інцесту;

вагітність загрожує життю і здоров'ю матері;

медичний огляд показав наявність у плода важкого і незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю.

22 жовтня Конституційний суд визнав не відповідним Конституції третю з цих умов. Минулого року вона була причиною приблизно 98% з близько 1100 проведених у країні легальних абортів.

Формально рішення Конституційного суду, яке фактично забороняє проведення абортів в Польщі, не набрало чинності. Реальність, кажуть захисники прав жінок, зовсім інша.

Ще до появи цього рішення операції з переривання вагітності робила у кращому випадку кожна десята з наявних у країні клінік. Зараз їх стало ще менше. Вже через кілька днів після новин з Конституційного суду відразу кілька великих державних лікарень оголосили, що припиняють виконувати такі операції.

"Жінок (які чекали на проведення аборту. - Ред.) просто без пояснень виписували з лікарень", - говорить ВВС Юстина Виджинська, активістка організації "Жінки в мережі".

Польському МОЗ навіть довелося виступити зі спеціальним роз'ясненням про те, що до публікації рішення КС аборти мають проводити у звичайному порядку.

Проте, каже в інтерв'ю Gazeta Wyborcza глава неурядової Федерації у справах жінок і планування сім'ї Кристина Кацпура, зараз жінка, яка звернеться з проханням про переривання вагітності за медичними показаннями до польської лікарні, швидше за все, отримає відмову.

"Офіційно (головні лікарі. - Ред.) пояснюють такі відмови заповненістю лікарень, коронавірусом, відсутністю обладнання", - говорить пані Кацпура.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Немає матки? Немає думки!" - гасла деяких протестувальниць натякають на те, що жінки самі мають вирішувати принципові для їхнього життя питання

У приватних розмовах, продовжує вона, керівники лікарень визнаються: "Вони нас знищать".

Вони - це "захисники життя". Так називають себе численні активісти, що виступають за повну заборону абортів у Польщі. Вони можуть влаштувати молитовне стояння біля клініки, у якій, за їхніми даними, проводять аборти. Можуть підігнати до її дверей "антиабортний фургон" з динаміками і "закривавленими" транспарантами з зображеннями "невинно убитих дітей".

Одним словом, зв'язуватися з ними у головлікарі особливого бажання не мають, тим більше у нинішній ситуації, коли рішення суду можуть опублікувати у будь-який момент. Тому польські клініки воліють "зберігати нейтралітет", жертвами якого стають жінки, позбавлені доступу навіть до цілком законного переривання вагітності.

"Захисники життя" ж вважають рішення Конституційного суду про аборти перемогою і не збираються зупинятися на досягнутому. Минулого тижня одна з лідерок цього руху Кая Годек подала в сейм 200 тисяч підписів поляків за закон "Стоп ЛГБТ", який забороняє пропаганду одностатевих зв'язків, маршів рівності і гей-прайдів.

Протести

Протестувати проти рішення про фактичну заборону абортів поляки почали ще за кілька днів до його появи.

У Польщі діє заборона на масові заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу, і багато активістів були впевнені, що влада просто не посміє ухвалити рішення з настільки делікатного питання під час карантину. Тому кілька автопробігів вулицями польських міст проти можливого рішення Конституційного суду залишилися загалом непоміченими.

Але ввечері 22 жовтня, через кілька годин після оголошення рішення суду, на вулиці великих польських міст вийшли перші численні маніфестації. З кожним днем ​​їхній масштаб ставав усе більш вражаючим, а на піку протестів до центру Варшави вийшли понад сто тисяч людей.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Чимало гасел розгніваних польських жінок містять обсценну лексику: вони закликають нинішню владу піти або показують вкрай негативне ставлення протестувальниць до правлячої партії

Дуже скоро стало зрозуміло, що на вулиці польських міст виходять не тільки противники заборони абортів - з маршів за права жінок ці акції перетворилися на демонстрації проти влади в широкому сенсі.

"[Рішення суду] було іскрою. "Вибухівку" заклали ще раніше. [Ще з осені минулого року] наростали різні проблеми, реформи забуксували, ціни росли, надії різних соціальних груп зазнали краху, суперечки з ЄС... Відчуття кінця карнавалу було повсюдним. І тут прийшла пандемія, яка показала безсилля влади", - говорить Gazeta Wyborcza соціолог Яцек Рациборський.

Одним з головних гасел протестувальників став "Wypierdalac" - нецензурний заклик забиратися, адресований владі.

Окремим адресатом гніву протестувальників стала надзвичайно впливова у Польщі католицька церква. Її духовенство підтримало рішення суду про заборону абортів, тому часто активісти проводили акції поблизу резиденцій єпископів, а у деяких містах навіть протестували всередині костелів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Впливова католицька церква, яка підтримує заборону абортів, стала окремим об'єктом гніву протестувальників

При цьому слабка і роз'єднана польська опозиція в організації акцій протесту грає хіба що епізодичну роль. Координацію масових виступів спробував узяти на себе "Загальнопольський страйк жінок" - неформальна організація, створена після попередньої хвилі протестів проти заборони абортів у 2016 році.

Останнім часом масштаб акцій трохи зменшився, погоджується в розмові з ВВС одна з координаторок ЗСЖ письменниця Клементина Суханова. Але це зовсім не означає, що протести в Польщі загасають.

"Очевидно, що влада хоче перечекати протест. Їм здається, що його можна зам'яти ... Але і ми не настільки дурні, щоб під час епідемії виводити людей на вулиці щодня, це було б безвідповідально. Тому ми теж поки притихли, розуміючи, що за кілька тижнів або місяць ми своїх цілей не досягнемо. Ми граємо в довгу. Ми ведемо переговори про організацію спільних страйків з профспілками. Ми все це бачимо у довгій перспективі", - розповідає пані Суханова ВВС.

Тактика протестувальників найближчим часом буде простою, пояснює вона: щопонеділка - "блокади вулиць, доріг, важливих будівель, всього на світі". В інші дні активісти по всій Польщі проводять менш масштабні акції та флешмоби.

"Я страшенно розлютилася"

Ставлення поляків до суперечливого рішення Конституційного суду наприкінці жовтня досліджували аж чотири опитування, проведені різними соціологічними центрами. Їхні результати досить однозначні: підтримують рішення від 13 до 25% поляків, негативно оцінюють - від 66 до 69%.

При цьому соціологи звертають увагу: серію акцій протесту проти цього рішення відрізняє її масштабність - великі і маленькі акції пройшли більш ніж у 600 польських містах і селах по всій країні.

"У Польщі живуть мільйони жінок, які коли-небудь переривали вагітність. Дослідження показують, що близько 25% (дорослих жінок). Кожна четверта! А це значить, що аборт - це частина їхнього життя. І якщо подивитися на структуру цих абортів, то більшою мірою це будуть села і маленькі містечка", - говорить в інтерв'ю Gazeta Wyborcza соціолог Марцин Дума.

Тому не варто дивуватися тому, що на нинішні протести вийшли навіть жителі сільських регіонів південно-східної Польщі, яких вважають електоральною базою правлячої партії "Право і справедливість".

"Це було дуже спонтанно, імпульсивно. Я ніколи в житті не брала участі ні в яких протестах, і таких, як я, дуже багато, - розповідає ВВС Марина, мешканка 10-тисячного містечка Любачів, розташованого за кілька кілометрах від української кордону. - Але тут - навіть я відчула, що це остання крапля. Я страшенно розлютилася".

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"Церква лізе в усі сфери нашого життя. У моїх дітей відкриваєш підручник з кожного предмету - а там папа Іван Павло II. Уряд не зробив нічого, щоб уникнути другої хвилі коронавірусу. І в цій ситуації вони роблять що? Вказують, що жінці робити з її тілом!" - обурюється вона.

В її містечку на спонтанний марш проти рішення Конституційного суду вийшли близько тисячі осіб - кожен восьмий житель. Пройшли через центр, поскандували кричалки біля резиденції місцевого єпископа і розійшлися - але не назавжди.

В Facebook-групі, створеній після цієї акції, час від часу дівчата - іноді йдеться про школярок - домовляються з подругами намалювати плакати і постояти з ними годину-другу на центральній площі свого міста, не звертаючи уваги на образливі зауваження перехожих.

"Треба розуміти, що тут у нас не Варшава. Це там вони до протестів звикли. А тут - на наступний день після акції ти приходиш на роботу і чуєш від співробітника: "Вбивця дітей". Приходиш до бабусі в гості - а вона тобі розповідає, що ксьондз (католицький священник. - Ред.) у неділю назвав усіх активісток грішницями. Ти стикаєшся з величезним засудженням суспільства. Але це ніщо у порівнянні з тим, що дівчата і жінки, навіть в цьому маленькому Любачеві, відчули, що вони не одні. З цього почнуться великі зміни, навіть тут, в бастіоні нинішньої влади", - переконана Марина.

Дуда проти Качинського?

До таких масштабних протестів польська влада явно була не готова. За інформацією видання Onet.pl, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький особисто розпорядився відкласти публікацію рішення Конституційного суду, побоюючись громадського вибуху.

Але єдиної думки про те, як вийти з кризи, що склалася, у владному таборі немає.

Прихильником жорстких рішень називають лідера правлячої партії, віцепрем'єра Ярослава Качинського, якого неформально вважають найвпливовішим політиком країни.

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Незабаром після початку масових протестів він виступив з YouTube-зверненням, у якому назвав будь-які акції протесту під час епідемії серйозним злочином, і попередив, що влада має повне право їм протистояти.

Однак найбільше в Польщі коментували заклик Качинського до усіх прихильників влади "будь-якою ціною захищати костели від нападів з боку демонстрантів" - ці слова одразу кілька журналістів і політиків вважали закликом до початку громадянської війни.

Незабаром після звернення одразу з декількох міст Польщі надійшли новини про напади на учасників протестів з боку ультраправих угрупувань та футбольних фанатів.

Прихильником компромісу вважають президента Анджея Дуду. Його дочка, 24-річна Кінга Дуда, відкрито критикувала суперечливе рішення Конституційного суду.

Дуда заявив, що закон не може вимагати від жінки героїзму у вигляді виношування плоду з підтвердженими смертельними вадами, і подав до парламенту законопроєкт, який, на його думку, міг би примирити протиборчі сторони.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дочка президента Польщі Кінга Дуда розкритикувала спірне рішення Конституційного суду

Президент запропонував легалізувати переривання вагітності в разі, якщо плід буде мати патологію, що неминуче призведе до смерті майбутньої дитини. Таким чином, причиною для легального аборту переставав бути діагностований у плода синдром Дауна, на який припадала чимала частка законних абортів, проведених у Польщі.

Однак проєкт Дуди розкритикували представники католицької церкви, а слідом за ними - консервативні кола всередині партії влади, налаштовані скоріше на повну заборону абортів.

Та й учасників акцій протесту президентська пропозиція не влаштувала. Вони вимагають вільного доступу до абортів для всіх бажаючих жінок до 12-го тижня вагітності і вже почали збирати підписи ста тисяч поляків, необхідні для розгляду цієї пропозиції сеймом.

Формально проєкт Дуди відправили на розгляд в парламентські комітети. На практиці це означає, що його відклали надовго. Нових ідей щодо того, як вийти з ситуації, що склалася, з найменшими втратами, наразі немає ані у влади, ані в опозиції, ані у протестувальників.

Проведене наприкінці жовтня соцопитування показало, що 69% поляків вважають, що в країні має пройти референдум щодо умов допустимості абортів, але цього варіанту поки що немає на столі переговорів.

Падіння рейтингів

Соціологи говорять про серйозне падіння підтримки партії влади. Опитування соціологічної фірми IBRIS показують, що якщо місяць тому рейтинг правлячої партії "Право і справедливість" становив 42%, то зараз - лише 27%.

Падіння рейтингу, проте, зовсім не означає зростання популярності опозиції, зазначає глава IBRIS Марцин Дума. За його словами, приблизно кожен п'ятий виборець партії влади зразка 2019 року заявляє, що не збирається брати участь у виборах.

Інші - розчарувалися, назавжди або на якийсь час, у "Праві і справедливості" і поки що не бачать, за кого могли б віддати свій голос.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Активісти побоюються, що наслідком рішення Конституційного суду стане розквіт у Польщі "абортивного підпілля". Його зловісний символ - дротяна вішалка, за допомогою якої колись жінки самостійно позбувалися небажаної вагітності

Тому, стверджує Дума, поки на польському політичному ринку не з'явилася пропозиція, здатна зацікавити цих людей - а такої перспективи наразі не видно - партія влади може почуватися цілком упевнено. Тим більше, що у найближчі три роки вибори у Польщі не передбачаються.

Жодних тектонічних змін не відбувається і на протилежному політичному фланзі. Найбільша опозиційна партія Польщі - "Громадянська платформа" - підтримує протести, але явно не грає у них першу скрипку - через занадто високий антирейтинг серед ядра протестувальників, польської молоді.

А координатори "Загальнопольського страйку жінок" публічно заявляють про відсутність у них будь-яких політичних амбіцій.

"Наша мета - не увійти в політику, а змінити саму систему відносин між владою і суспільством. Ми змінимо суспільство, а вже суспільство потім поміняє політику", - говорить ВВС Клементина Суханова.

Що далі?

Співрозмовниці ВВС серед активісток жіночих організацій і учасниць протесту погоджуються: у найближчому майбутньому ситуація з абортами в Польщі, судячи з усього, буде змінюватися тільки на гірше. Рішення Конституційного суду рано чи пізно опублікують, а протести - навіть наймасовіші - навряд чи приведуть до зміни влади.

"У Польщі просто перестануть проводити аборти. Буде рости "абортивний туризм", у цій "сірій зоні" буде доходити до зловживань", - говорить Юстина Виджинська з "Жінок у мережі".

Але, мабуть, найсерйозніший наслідок такого сценарію, продовжує вона, це зникнення в Польщі пренатальної діагностики як такої. В принципі, у досліджень плода в Польщі вистачає противників вже сьогодні: деякі "захисники життя" називають таку діагностику знаряддям євгенічної селекції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спостерігачі звертають увагу на те, що в нинішній хвилі протестів надзвичайно активно бере участь молодь

"Якщо аборти через патології плода будуть заборонені, цілком може виявитися, що лікарі просто не виконуватимуть пренатальну діагностику - щоб виключити свою причетність до можливого нелегального аборту. Пренатальну діагностику можуть викреслити зі списку загальнодоступних медичних послуг, і вона стане розкішшю для багатих людей, здатних платити за це. Цього ми боїмося ще більше, ніж того, що в Польщі неможливо буде зробити аборт ", - пояснює Юстина Виджинська.

Втім, каже Клементина Суханова з "Загальнопольського страйку жінок", перемога протестів - це необов'язково скасування рішення суду або відставка уряду.

"Те, що влада, яка раніше нікому ніколи не поступалася, зараз злякалася і забарикадувалася, - це вже наша перемога. Раніше про організації типу "Абортів без кордонів" (які допомагають нужденним жінкам провести операцію переривання вагітності за межами Польщі і ввозять в країну кошти для так званого фармакологічного аборту. - Ред.) чуло лише вузьке коло посвячених, зараз їхні телефони можна знайти на кожній стіні, в соцмережах, зараз це загальнодоступне знання, і це теж наша перемога", - говорить вона.

"А ще наша перемога - це почуття сестринства, яке раптом почали відчувати мільйони польок", - продовжує Суханова.

Під її словами напевно підписалися б півтора десятка молодих польок, які зустрілися біля посольства Польщі в Празі через три дні після оголошення рішення Конституційного суду. Вони прийшли туди, щоб запалити свічки на знак жалоби з приводу наруги над правами польських жінок, розповідає одна з дівчат, Марта, але вирішили, що разом можуть чимось допомогти землячкам, які опинилися у складній ситуації.

Переривання вагітності в Чехії не заборонене законом, і цим користуються численні комерційні посередники, котрі пропонують польським жінкам "аборт-тури" до сусідньої країни.

Марта та її подруги вирішили зв'язатися з чеськими клініками, які надають такі послуги, і створити спеціальний інтернет-сайт, щоб допомагати полькам безпосередньо, без накрутки. Вони відкрили збір коштів для жінок, які не можуть оплатити виїзд до Чехії і операцію самостійно, і звернулися за допомогою до потенційних волонтерів. Проєкт назвали "Тітка Чеся" - за аналогією з "Тіткою Басею", схожою організацією, яка вже кілька років діє в Берліні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Ти ніколи не будеш одна" - протестувальники в Польщі не перші, хто використовує як гасло гімн футбольного клубу "Ліверпуль"

"Реакція вразила. До нас звернулися понад сто людей, як поляків, що живуть тут, так і чехів, готових допомагати перекладами, ночівлею, грошима. А один пан навіть запропонував використовувати його приватний літак", - розповідає ВВС Марта.

А Марина з Любачева називає перемогою те, що у її маленькому містечку про проблему абортів почали говорити вголос, дівчата і жінки нарешті відчули свою силу: "Одним з гасел протесту стала фраза "Ти ніколи не будеш одна". І те, що ми всі, від Варшави до Любачева, дійсно це відчули, - це головна заслуга протестів".