"Грають у Лукашенка, Тихановську та німців". Жорсткі ігри білоруських дітей

Маргарита Малюкова

Служба моніторингу BBC

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Білоруські діти імітують сцени сутичок з поліцією на дитячих майданчиках

Тиждень за тижнем білоруси виходять на акції протесту, ризикуючи затриманнями, побиттям, а іноді й знущанням з боку силовиків. Тепер сцени насильства розігрують діти.

Численні відео та світлини, на яких діти копіюють жорстокі дії поліції, змушують непокоїтися через те, як насильство, свідками його вони стали, впливає на їхню психіку.

'У нас труп!'

На одному з найбільш обговорюваних відео одягнений у чорне хлопчик тримає картонний щит і атакує палицею іншого.

Той, на кого він нападає, викрикує гасло демонстрантів - "Хай живе Білорусь!"

Автор фото, Instagram Підпис до фото, На думку користувачів Instagram, відео лякає і демонструє нездорову тенденцію

Діти розділилися на дві групи. З одного боку - ОМОН, з другого - протестувальники.

"Омонівці" переслідують і затримують "демонстрантів" - так, як уже протягом трьох місяців це робить спецназ у білоруських містах.

"Гра в ОМОН - популярна серед наших першокласників. Хлопчики бігають за дівчатами з палицями, - йдеться в одному дописі у соціальній мережі Telegram. - Іноді їх навіть б'ють".

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Відео у Telegram, на якому видно, як білоруські діти стоять обличчям до стіни і тримають руки за спиною, як затримані демонстранти

"Моя дружина працює у дитсадку, - пише один чоловік у Twitter. - Діти грають у Лукашенка, Тихановську та німців".

Через сімдесят п'ять років після Другої світової війни багато білоруських дітей досі грають у військові ігри, де німці є ворогом.

"Ніхто не хоче грати на боці Лукашенка, - додає він. - Той, кому випало бути Лукашенко, бігає за іншими дітьми і б'є їх, а вони ховаються від нього".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Police targeted protesters with stun grenades last month and raided flats

Інший користувач Telegram розповідає, що бачив такі ігри на трьох різних майданчиках.

"Під час однієї з таких ігор я чув, як хтось закричав "у нас труп!" - каже чоловік. Діти лежали на землі, "пораненим" дали пов'язки.

"Ми теж грали у війнушки"

Думки білорусів щодо жорстоких ігор на дитячих майданчиках розділилися. Декого вони серйозно стривожили, інші реагують спокійніше, згадуючи ігри свого дитинства, які були не менш жорстокими.

"Ми в дитинстві теж грали у війну... але замість ОМОНа в нас були німці", - пише один із учасників дискусії у Twitter.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Тисячі людей прийшли у п'ятницю на похорон Романа Бондаренка, художника, який загинув, на думку протестувальників, після жорстокого побиття силовиками

Утім, здається, деякі діти отримують щире задоволення від розмахування палицею.

Автор одного допису в Instagram розповідає про почуту розмову онука з бабусею, в якій хлопчик сказав, що хоче бути омонівцем. "Бабуся відповідає, що ти не повинен таке казати, вони - страшні люди. Але дитина знову повторює: "Я буду омонівцем".

"Гра допомагає дітям зрозуміти"

Отже, якої шкоди насправді завдають дітям картини насильства на вулицях, свідками яких вони стали?

На думку дитячих психологів, особливих причин для тривоги немає, адже це природний спосіб для дітей осмислити події, які розгортаються навколо них.

Як вважає Оля Гома, у тому, що діти виконують ролі лиходіїв, є навіть певні переваги.

"Зігравши поганого персонажа, вони можуть зрозуміти, що це - соціально неприйнятна поведінка, а тому вони намагатимуться уникати таких дій у реальному житті", - зазначає психологиня на популярному сайті "Ребенок".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Діти на власні очі бачили протести та дії спецназу

Під час гри діти можуть контролювати ситуацію, яка в реальному житті їм не підвладна, каже Анастасія Шапель.

"Ігри допомагають дітям зрозуміти і пережити події", - стверджує психологиня. Так само, як раніше вони грали у білорусів і німців, так і тепер вони грають у протести із затриманнями спецназом.

Психологиня Тетяна Синиця закликає батьків грати з дітьми та заохочувати їх до таких правил, в яких "добро" завжди перемагає "зло".

"Застосуйте фантазію, - пропонує вона. - Можна торкнутися омонівців чарівною паличкою, і вони подобрішають і почнуть звільняти людей із автозаків та дарувати їм квіти".

Квіти стали яскравим символом для учасників протестів, які виходять на вулиці вже 16-ту неділю поспіль і яких попереду очікує довга зима.